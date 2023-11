[My Little Box Japan 株式会社]



マイリトルボックスは、11月9日 (木) より11月BOX「LE GRAND COCOON HOTEL」(グランドコクーンホテル)をお届けしています。誰もが一度は憧れる豪華ホテルからインスパイアされた今回のテーマ。そんな夢のようなホテルで過ごしている気分を味わえるようなアイテムを厳選しました。ボックスでは、新製品のヘアケアアイテムから新感覚コスメまで幅広くご紹介しています。お届けするヘアケアアイテムにちなんで、ヘアケアにまつわるティップスもご紹介しているので、髪の乾燥が気になり始めるこの季節は、新しいヘアケアにトライしてみるのもおすすめです。11月BOXと一緒に、お家で至福のひとときをお楽しみください。



夢のなかにいるような「至福のひととき」







肌寒くなり始めたこの季節は、家のなかで過ごす時間がいつもより愛おしく感じるもの。家にいながら、ホテルにいるかのようなプレミアムな体験が叶えられたら・・・今月のBOXは、そんな願いを叶えるためのアイテムやアイディアが満載です。自分を甘やかさない言い訳はもう不要。今月はBOXと一緒に、心ゆくまで「至福のひととき」を過ごしましょう。



販売価格:¥3,350円(税・送料込)

販売期間:11月1日(水)~11月30日(木)

※数量限定のため、数量に達し次第、予告なく販売終了いたします。

※購入後は、通常10日前後で発送いたします。

※定期購入サービスのため、解約しない限り、¥3,350/月を毎月自動決済いたします。





11月「LE GRAND COCOON HOTEL」BOX







11月BOX内容

■My Little Box original.

・スカルプブラシ

・キーホルダー



■Partner Brand Cosmetics

・YOLU ディープナイトリペア ヘアオイル

・ELECTRON タイトニングミスト 20ml、リッチタイトニングマスク 2枚、

シンクロシャンプーファム FOR SCALP・シンクロトリートメント 試供品各1包

・AQUA・AQUA *製品6種よりいずれかをお届け



※新規購入者対象のボックス内容の一例です。AQUA・AQUAの製品は、全6種類よりいずれかのアイテムをお届けします。





My Little Box Original.

スカルプブラシ

フランスをはじめ、世界中で人気急上昇中のスカルプケアブラシ。頭皮への肌あたりはやさしいながらコシがあり、シャンプー時にも使いやすい仕様です。



キーホルダー

少し大きめサイズに目を引くカラーで、バッグのなかでの迷子を防ぎます。鍵を取り出すたびに心をときめかせてくれる、ホテルのルームキーのようなレトロデザインにも注目です。



11月BOXパートナーブランド







YOLU

ディープナイトリペア ヘアオイル



贅沢質感のダメージ集中補修「リッチナイトケア処方」

ナイトケアビューティーブランド「YOLU」は、忙しく過ごす毎日のサポートとして、寝ているあいだのヘアケアを実現。BOXでお届けするヘアオイルの「DEEP NIGHT REPAIR」シリーズは、カラーやパーマなどでひどく傷んだ髪のダメージを濃厚補修。高保湿の生コラーゲン*で毛髪をコーティングし、紫外線による乾燥やブラッシング等による外的ダメージを防止します。天然精油をブレンドした、みずみずしいベルガモット&マグノリアの香りで、ヘアケアタイムが心やすらぐ時間に。*水溶性コラーゲン(保湿成分)







ELECTRON

タイトニングミスト 20ml、リッチタイトニングマスク 2枚、シンクロシャンプーファムFOR SCALP・シンクロトリートメント 試供品各1包



美のプロフェッショナルから支持される新感覚コスメ

優れた浸透力をもつ活性電子水(TM)をベースにすることで、美容成分を角質層のすみずみまで届け、ハリとうるおいのある引き締まった肌へ導きます。BOXでは、化粧水前のブースターミストに、首元までしっかり覆う極上3D型シートマスクをお届けします。ヘッドスパ後のようなスッキリ感を味わえるシャンプー・トリートメントも1回分ずつお試しいただけます。









AQUA・AQUA

*製品6種よりいずれかをお届け

オーガニックフェイスパウダーUV、オーガニックフルーティーソープ、オーガニッククッションコンパクトカラーベース、オーガニックロングマスカラ、オーガニックミネラルアクアシャドー、オーガニックリップアップルージュ



石けんオフで叶えるトレンドメイク

アクア・アクアは、フルーツエキスや植物オイル、ミネラルなどの天然由来成分をたっぷり配合した本格ナチュラル処方の国産オーガニックコスメブランド。素肌のような軽やかな使用感でありながら、トレンド感あふれる鮮やかな発色を叶えます。BOXでは、上記の人気製品よりいずれか1点をお届けします。(写真:オーガニックフェイスパウダーUV)







「My Little Box」は2011年にフランス・パリでスタートし、今年で日本上陸10周年を迎えました。フランス・ドイツ・日本で、計16万人以上の女性が毎月楽しみに待っているサプライズボックスです。“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもとつくられるボックスの中には、厳選されたコスメや毎月のテーマに沿ったオリジナルのアイテムが満載。2013年から全国総計200万箱以上のサプライズをお届けしている人気のサブスクリプションサービスです。



