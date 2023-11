[株式会社じげん]

総額10万円分プレゼント!あなたの事例を投稿してギフト券をゲットしよう!



株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)が運営する、見積もり依頼件数No.1(※1)のリフォームマッチングサイト「リショップナビ」https://rehome-navi.com/ は、2023年10月でサービス開始10年を迎えました。この度10周年を記念して、先着100名様限定のリフォーム・リノベーション事例投稿キャンペーンを開始いたしましたことをお知らせします。(※1:リフォーム産業新聞「総合リフォームマッチングサイト比較(2020年1月~12月の月間平均リフォーム見積もり依頼件数)」)







「リショップナビ」は、「次世代のリフォーム体験の創出」を掲げる、国内日本最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。厳選した全国4,000社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。2023年10月、リショップナビはサービス開始から10周年を迎えました。



■10周年までのあゆみ

リフォームは、形のないサービスです。暮らしの数だけ住宅設計の数があり、ライフステージの変遷や経年劣化の度合いによって、住まいに求めるものは変化します。「リショップナビ」は、そのようなユーザーの「住まいに求めるもの」を形にできる、「リフォーム」という選択肢をより多くの人に最適な形で届けるべく、10年前の2013年にスタートしました。ユーザーが求めるリフォーム情報の拡充や、希望に適したリフォーム会社を見つけられるよう、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現。リフォームへの理解を深められるバリエーション豊かな事例を集め続け、現在では10,000件以上を掲載しています。厳選した加盟リフォーム会社は全国4,000社を突破し、この10年間で国内最大級のリフォーム会社マッチングサービスに成長することができました。



■10周年記念 事例投稿キャンペーン:「10年の感謝の思いを込めて、未来のリフォームにつなぐアイデアを」

初めての人でも自分が望むリフォームプランをしっかりイメージでき、ぴったりの優良なリフォーム会社と出会い、納得して理想の暮らしに近づけるように。そうして住宅が循環し、リフォームを通じてより良い未来を迎えられるように。

そんな思いと、これまで「リショップナビ」に関わってくださった全ての方への感謝の気持ちを込め、10周年を記念したリフォーム・リノベーション事例投稿キャンペーンを実施いたします。

過去10年以内に行ったリフォームまたはリノベーションの事例を、キャンペーン特設ページ内事例投稿フォームより画像と共に投稿していただくことで、応募完了となります。





【応募期間】 2023年10月30日(月)~2023年12月25日(月)

【応募方法】 事例投稿フォームより、特典付与条件を満たしたリフォームまたはリノベーションの事例を投稿していただくことで、応募完了となります。

【特典内容】 先着で100名様に1,000円分のAmazonギフト券をプレゼントします。

【応募資格】 過去10年以内に行ったリフォームまたはリノベーションであること



※50万円以上の事例が対象となります

※画像アップロードのためGoogleアカウントが必要となります

※リフォーム内容や物件情報などに関する質問は一部必須記入となります

※詳しくはリショップナビ10周年特設ページ(http://rehome-navi.com/10th)をご覧ください。



尚本キャンペーンにお寄せいただいた事例は、これからリフォームを検討されている方の参考になってほしいという願いを込め、サービスサイト内で順次掲載させていただきます。

「リショップナビ」を利用してリフォームをされた方はもちろん、その他の経路でリフォームをされた方もご参加いただけるキャンペーンとなりますので、是非ご応募ください。

「リショップナビ」は今後も、10年の歴史と経験を活かした「次世代のリフォーム体験」を提供し続け、より多くの方の未来のリフォームを輝かしいものにできるよう、歩みを続けてまいります。





■リショップナビについて



「次世代のリフォーム体験の創出」を掲げる、国内日本最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。2013年にサービスをスタートし、この度10周年を迎えました。厳選した全国4,000社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。リフォーム業界が抱える最も大きな課題である「ユーザーとリフォーム会社のミスマッチ」を防ぐべく、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現しています。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。

URL: https://rehome-navi.com/



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-00:16)