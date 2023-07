[辰巳出版株式会社]

マウンテンバイク専門誌『MTB日和』vol.53の特集は「山遊びで役立つ トライアル ステップアップレッスン」。身近な場所で練習できる、バランス感覚を養うための基本テクニックを紹介します。





街乗りから山遊びまで満喫することができる「マウンテンバイク(MTB)」は、エキサイティングなスポーツとしてだけでなく、キャンプのお供や親子で楽しむアウトドアアクティビティとしての人気も高まっています。



『MTB日和』vol.53の特集は「山遊びで役立つ トライアル ステップアップレッスン」。身近な場所で練習できる、MTBを自在にコントロールするために身に付けたい基本テクニックを紹介します。そのほか、最新モデル情報やMTB専用コースの紹介、レースに参戦するアマチュアライダーの機材チェックなど、幅広い層に役立つ情報をお届けします。







内容紹介







山遊びで役立つ

トライアル ステップアップレッスン



初心者はもちろん、なんとなく乗れているつもりのベテランライダーでも、意外と基礎テクニックが身についていないものです。そこで、安全&スムーズなライディングに直結するトライアルの基礎テクニックに注目。編集部のスタッフがそれぞれのレベルに合わせたテクニックの体得に挑戦しました。





「興味はあるけど一歩踏み出せない」未経験者&初心者のために

マウンテンバイクはじめました



マウンテンバイクを購入したものの「なにから始めればよいのかわからない」、友人や家族の影響で乗ってみたものの「いきなり難しいコースに連れて行かれ挫折してしまった」。そんな初心者を応援する超基本テクニック企画です。





主要ブランドのフルサスペンションモデル4台をチェック

U-40 FULL-SUS MODELS IMPRESSION



物価が高騰している昨今ですが、できるだけストレスなく山遊びを楽しみたいところ。そこで、ちょっと背伸びをすれば手が届く、30万円台で購入できるフルサスモデル4台を試乗レビュー。トレイルライドから専用コースでのダウンヒルまで、1台で幅広く楽しめるフルサスMTBの魅力に迫ります。





MTBフィールドガイド「妙高池の平MTBパーク」



妙高山の麓、池の平温泉アルペンブリックスキー場に昨年オープンした「妙高池の平MTBパーク」。初心者のMTB体験から初級者のファンライド、中級者のスキルアップまで、幅広いユーザーが安全かつ楽しくダウンヒルを満喫できるコース設計が魅力です。





最速プライヴェーターの機材拝見! Coupe du Japon XCO編



メーカー系のチームに所属せず、個人でレース活動を行い、上位に食い込んでくる実力の持ち主。それがトッププライヴェータ-。彼らはどういった視点で機材を選んでいるのか、クップ・ドュ・ジャポンXCOのレース会場にて直撃しました。





じてんしゃ小学生が先輩ライダーを直撃取材 お兄さん、MTBはなぜおもしろい?



「上手なお兄さんにMTBの楽しさを教えてもらいたい」そんな小学生マウンテンバイカーによる持ち込み企画。今回はスペシャル編として、3種競技のプロライダーとして活躍する沢田 時選手に「ライン取りの楽しさ」について聞きました。



目次





山遊びで役立つ トライアル ステップアップレッスン



ワイヤレスシフトは新時代に突入 SRAM EAGLE AXS TRANSMISSION 登場!



「興味はあるけど一歩踏み出せない」未経験者&初心者のために マウンテンバイクはじめました



MTB FIELD GUIDE「妙高池の平MTBパーク」



主要ブランドのフルサスペンションモデル4台をチェック U-40 FUL-SUS MODELS IMPRESSION



知れば知るほどおもしろい ちょっと深掘りMTB ~ヘルメット編~



ボクもワタシも走れば笑顔 今日は親子でMTB



TOP PRIVATEER’S FILE 最速プライヴェーターの機材拝見!



SPECIALIZED・YAMAHA・TREK 編集部の新型E-MTB試乗記



じてんしゃ小学生スペシャル企画 お兄さん、マウンテンバイクはなぜおもしろい?



『MTB日和』的 STAFF REPORT



日本のMTBシーンを未来へつなぐ AT THE LOCAL ~マウンテンバイカーとして~



匠が提案するMTBカスタムをピックアップ SHOP ORIGINAL MTB CUSTOM



やまパ! Mountain & Party



温故知新 猿屋の山チャリズム 〈キッズバイク〉編



自転車用語をふくみつつMTB にまつわる言葉を軸に解説 泥辞



読者のみなさまと編集部で送る 悪路ばんざーい



日本のMTBフィールドリスト



SPECIAL SHOP GUIDE



SPECIAL PRESENT for YOU



