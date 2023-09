[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

「Channel K」公式サイトでは吹き替え作品を大特集!月額500円(税別)で推し声優の演技力を堪能(ハート)



株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、主人公が交通事故から目覚めると予期せぬ3股生活が幕を開けるというハラハラ&ドキドキなラブコメディ「目覚めたら3人の彼氏」の吹替版を、今をときめく人気声優陣を主要キャストに迎え、本日9月15日(金)よりAmazon Prime Video内のチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」(以下、チャンネルK)の会員を対象に先行独占配信いたします。





WEBドラマ「目覚めたら3人の彼氏」とは?







「目覚めたら3人の彼氏」は、「梨泰院クラス」をはじめ「SKYキャッスル~上流階級の妻たち~」、「夫婦の世界」、さらに最近では2PMジュノ×少女時代ユナ主演の「キング・ザ・ランド」など数多くのヒットドラマを輩出してきた韓国の制作会社SLLが手掛けたWEBドラマ。



交通事故に遭ったヒロインが一時的な“記憶障害”を患い、なんと同じ会社に勤める3人の男性からそれぞれ自分が彼氏だと告げられる、少女漫画のようなドキドキな展開がクセになる胸キュンラブコメディです。

ツンデレギャップ上司×優しくて誠実な先輩×ワンコ系年下男子と、タイプの異なる3人のイケメン彼氏たちとデートを重ねながら記憶を取り戻そうとする彼女。



視聴者として見守っている人をもスリリングな気分にさせる3股生活は、一体どうなってしまうのか!?ラストは思わず「えっ、うそ!?」と声が出るほどの衝撃展開が待ち受けています…!



「ウマ娘」や『スラムダンク』の声優も!

豪華キャストが手掛けた「目覚めたら3人の彼氏」吹替版がチャンネルKで先行独占配信スタート!





そんな、一度観始めたら続きが気になって仕方ないWEBドラマ「目覚めたら3人の彼氏」の吹替版がついに登場。

本日9月15日(金)よりチャンネルKで満を持して先行独占配信を開始いたします!



3人の彼氏たちに翻弄されるヒロインのラヒを担うのは、なんと「アイドルマスター シンデレラガールズ」の島村卯月 役や「ウマ娘 プリティーダービー」のウォッカ 役など、これまで数々の人気キャラクターを演じてきた大橋彩香さん。



さらに、日本のみならずアジアで大ヒットを記録した映画『THE FIRST SLAM DUNK』で主人公の宮城リョータ 役を務めた仲村宗悟さんと“メガネ君”の愛称で親しまれている副キャプテンこと木暮公延 役の岩崎諒太さんがそれぞれ、誰にでも親切で優しい先輩ジフとツン×デレのギャップが魅力的な上司ミンジュン役を熱演!







そして愛嬌溢れる甘え上手な年下男子ゴヌを「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の波羅夷空却 役や「東京リベンジャーズ」の山岸一司 役で人気の葉山翔太さんが見事に吹き替えています。

タイプの異なる3人の彼氏たちから発せられる甘すぎるセリフはファンの方必見です!



豪華声優陣の声によってさらに磨きがかかった「目覚めたら3人の彼氏(吹替版)」は、字幕版とはまたひと味違う魅力を感じられることでしょう。また1話あたりおよそ15分ですので、お忙しい方でもサクサクとご視聴いただけるうえ、見ごたえのある内容となっていますので、ぜひ先行独占配信中のチャンネルKでどこよりも早くお楽しみください!



登場人物







●ラヒ (キム・ジウン、吹替:大橋彩香)

ある日、交通事故に遭い記憶障害を患う。

目を覚ますと同じ会社に勤める3人の彼氏ができていた幸運の、あるいは悲運の持ち主。なぜこんなことになったのか、日々3人の彼氏と分刻みでデートを重ねながら記憶を取り戻そうとする。

キム・ジウン:2019年「他人は地獄だ」、2023年「長い間あなたを待っていました(原題)」ほか





●ミンジュン (パク・ソンウ、吹替:岩崎諒太)

ラヒの勤める会社の理事であり彼氏。

クールで冷静沈着なことから冷たく見られがちだが、実は甘いものや犬が好きというギャップを持つツンデレ男子。比較的若い年齢で理事の座に就いたことから、会社内の男性からは嫉妬の対象、女性からは羨望の眼差しを向けられている。

パク・ソンウ:2017年「PRODUCE 101 Season 2」、2021年『記憶の時間(原題)』ほか





●ジフ (ムン・ジフ、吹替:仲村宗悟)

ラヒの勤める会社の先輩であり彼氏。

周囲に分け隔てなく親切で、半径1メートル以内に近づくと誰もが温かさを感じるという素敵な人柄の持ち主。ラヒには特別優しく、時には冗談を言うなど可愛らしい一面を見せてくれる。

ムン・ジフ:2019年「真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~」ほか





●ゴヌ (イ・ジョンシク、吹替:葉山翔太)

ラヒの勤める会社の後輩であり彼氏。

茶目っ気たっぷりな大型犬のような年下男子。愛嬌満点で甘え上手だが、頼もしい一面まで兼ね備えた歩くエンドルフィン。社内では女性社員からの注目を一身に集めている人気者。

イ・ジョンシク:2022年「Dear.M」、2022年「トレーサー」ほか



▼チャンネルKで「目覚めたら3人の彼氏」を視聴!

https://krtv.jp/ch/3bf

※先行独占期間が終了後、各種動画配信サービスにて順次配信開始予定。



吹き替えキャスト







●大橋彩香(おおはし あやか)

9月13日生まれ。東京都出身。

・「アイドルマスター シンデレラガールズ」(島村卯月)

・「アイカツスターズ!」(香澄夜空)

・「ウマ娘 プリティーダービー」(ウォッカ)ほか

国内外でアーティストとして幅広く活躍中!





●岩崎諒太(いわさき りょうた)

7月1日生まれ。大阪府出身。

・「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(⽩膠木簓)

・「僕のヒーローアカデミア」(夜嵐イナサ)

・『THE FIRST SLAM DUNK』(木暮公延)ほか

劇団『劇団ヘロヘロQカムパニー』の劇団員としても活躍中!





●仲村宗悟(なかむら しゅうご)

7月28日生まれ。沖縄県出身。

・「アイドルマスター SideM」(天道輝)

・「ブルーロック」(我牙丸吟)

・『THE FIRST SLAM DUNK』(宮城リョータ)ほか

アーティストとしても活躍中!





●葉山翔太(はやま しょうた)

11月15日生まれ。山口県出身。

・「美男高校地球防衛部HAPPY KISS!」(道後一六)

・「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 (波羅夷空却)

・「東京リベンジャーズ」 (山岸一司)ほか



「チャンネルK」では吹き替え作品特集を実施中!







チャンネルKでは、先行独占配信中の「目覚めたら3人の彼氏(吹替版)」をはじめ、関智一さん、日野聡さん、福山潤さん、坂本真綾さんほか人気声優が声を担当した韓国ドラマ・映画の吹替版を多数配信中!

月額500円(税別)で字幕版も吹替版も好きなだけ見放題ですので、この機会にぜひ、韓国コンテンツをお楽しみください。



▼吹き替え特集はこちら!

https://krtv.jp/ch/dubbing



「チャンネルK」について







「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Amazon Prime Videoチャンネルで韓国ドラマ、映画、音楽など韓国・中国の様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選された韓国・中国ドラマや映画、K-POP番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。既にAmazon プライム会員の方は、「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録頂くと月額500円(税別)ですぐにご視聴いただけます。

「冬のソナタ」、「フルハウス」、「IRIS-アイリス」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「Dr.JIN」、「テプンの花嫁」、「恋愛できない私たち」といった独占配信作品までアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。



▼配信ページ

https://krtv.jp/ch/channelk



▼お試し体験はこちら!

https://krtv.jp/ch/touroku



