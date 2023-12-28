JOHNBULLのデニムコレクション DENIM DELIG…
［株式会社ジョンブル］
DENIM DELIGHT DAYS vol.6 LOOK
JOHNBULL（ジョンブル）のデニムコレクション “DENIM DELIGHT DAYS（デニム デライト デイズ）”の 第6弾のLOOKBOOKが、2023年12月27日（水）より公開。
DENIM DELIGHT DAYS 2024 春夏コレクション
PANTS lot.JY241P02/￥20,900 tax in
PANTS lot.JY241P04/￥20,900 tax in
SHIRT lot.JY241S05/￥20,900 tax in
PANTS lot.JY241P09/￥22,000 tax in
TOP lot.JY241C04/￥19,800 tax in
PANTS lot.JY241P05/￥20,900 tax in
JACKET lot.JY241L03/￥30,800 tax in
PANTS lot.JY241P09/￥22,000 tax in
JACKET lot.JY241L04/￥38,500 tax in
SHIRT lot.JY241S06/￥20,900 tax in
PANTS lot.JY241P01/￥20,900 tax in
JACKET lot.JY241L01/￥31,900 tax in
TOP lot.JY241C04/￥19,800 tax in
PANTS lot.JY241P04/￥20,900 tax in
TOP lot.JY241C04/￥19,800 tax in
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JACKET lot.JY241L04/￥37,400 tax in
TOP lot.JY241C03/￥17,600 tax in
PANTS lot.JY241P02/￥19,800 tax in
TOP lot.JY241C03/￥17,600 tax in
PANTS lot.JY241P02/￥20,900 tax in
SHIRT lot.JY241S07/￥23,100 tax in
PANTS lot.JY241P03/￥20,900 tax in
JACKET lot.JY241L03/￥31,900 tax in
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TOP lot.JY241C03/￥17,600 tax in
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PANTS lot.JY241P09/￥22,000 tax in
OVERALL lot.JY241P08/￥44,000 tax in
SHIRT lot.JY241S01/￥20,900 tax in
OVERALL lot.JY241P06/￥30,800 tax in
JACKET lot.JY241L02/￥31,900 tax in
OVERALL lot.JY241P06/￥30,800 tax in
【画像ダウンロード】
URL:https://91.gigafile.nu/0126-b68ab3c6ab21f6ad24eae9ca8d1015220
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
<公式ブランドサイト>
https://johnbull.co.jp/
<公式オンラインサイト>
https://www.privatelabo.jp/
<公式インスタグラム>
JOHNBULL @johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/
MENS @johnbull_private_labo_mens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_mens/?hl=ja
WOMENS @johnbull_private_labo_womens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/28-09:16）
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