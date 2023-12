[STRAYM ART AND CULTURE INC.]

ストレイムだけの限定オリジナルNFTを新規・既存会員問わず抽選5名10組様にプレゼント



ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 長崎幹広)は、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー内5階にある会員制ウェルネスクラブ「EXSTION」がSTRAYMのために企画した限定オリジナルNFT「Special Ticket for EXSTION」を、抽選5組10名様にプレゼントすることをお知らせ致します。













Special Ticket for EXSTIONについて





東京・新宿の東急歌舞伎町タワー内5階にある会員制ウェルネスクラブ「EXSTION(エクジション)」が

STRAYMのために企画したのが限定オリジナルNFTとなる「Special Tickets for EXSTION」

今回はその第一弾となる企画

本プレゼント企画であり、抽選で5組10名様まで、となります。

※抽選結果は当選者の方へこちらからご連絡させて頂く形となります。ご了承ください。



NFTホルダー特権(ユーティリティ)

EXSTION内にある”フィットネスジム””個室サウナ”の1日無料利用の権利がついたNFTを

ご用意しています。更にSTRAYMが運営するギャラリーも兼ね備えたラウンジでのワンドリンク付







【応募・抽選方法】

個数:5個限定(5組10名様限定)



応募期間:2023/12/5(⽕)12:00~12/12(火)23:59



STRAYMのアローリストから抽選申し込み







【抽選申し込み方法】





1.STRAYM(ストレイム)のユーザー登録

2. STRAYM(ストレイム)にログイン

3. マイページ内のアローリストページから抽選申し込み





会員制ウェルネスクラブ「EXSTION」について







会員制ウェルネスクラブ「EXSTION(エクジション)」

https://exstion.com/



「 EXSTION(エクジション)」は、東京・新宿に建つ「東急歌舞伎町タワー」の5Fに誕生した会員制ウェルネスクラブです。

近年「ウェルネス」という概念が社会的に注目を集めています。 ウェルネスとは、心身の健康、生活、社会的環境を充実させ、ライフスタイルを確立させることで、より豊かな状態を目指し、自己実現に至ることを意味します。1700m²を超える広大な面積に、プライベートジム、プライベートサウナ 、テラスプール、メンバーズ・ラウンジなど、会員様のみがご利用いただけるスペースとレストラン利用者が集う会員制施設となります。本物志向の会員様とご同行者様に心ゆくまで楽しんでいただけるサービスをご提供する国内最大級の会員制ウェルネス・クラブです。



STRAYM(ストレイム)について







「特別が集まる場所」

60万超のオーナー権NFTを販売してきた新しいカタチのマーケットプレイスです。

特別なオーナーシップや体験などの権利が日本円や暗号通貨でも簡単に取引できます。

※オープン化は2024年第1クオーターを予定しています。

https://straym.com/



■STRAYM関連リンク

Instagram: https://instagram.com/straym_io/

Twitter: https://twitter.com/straym_io/

LINE: https://lin.ee/329BAST

※InstagramやTwitterなどでも最新情報を配信していきます。



ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 概要





「実社会とWEB3を繋ぐクリエイティブエージェンシー」



実社会とWEB3を繋ぐ架け橋として、パートナーが持っている価値を多角的視点から戦略的にアップデートさせたプロジェクトを組み立てます。またプラットフォーム「STRAYM(ストレイム)」を活用してマーケティングを行い、独自に構築したブロックチェーンプロトコルを更に洗練させていくことで、ユーザーの利便性を追求していく日本を軸にボーダレスに展開する次世代型クリエイティブエージェンシーです。



会社名: ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

代表者: 代表取締役 長崎幹広

所在地: 東京都渋谷区神宮前2-4-20

設 立: 2017年9月

コーポレートサイト: https://straym.co.jp



本リリースに関してのお問い合わせ





ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

担当: 長崎 (ナガサキ)

メールアドレス: info@straym.co.jp



