H.C.栃木日光アイスバックスは、2023年11月11日(土)~2024年3月4日(日)の期間、日光市細尾ドームリンクにて第4回関東小学生アイスホッケーリーグ 「アイスバックスカップ」を開催することになりましたのでお知らせ致します。





この大会は、アイスバックスが地域クラブの責任としてジュニア世代の育成活動を進める中、未来の日本のアイスホッケー界の発展を考えるジュニア大会として開催をしており、今年で4回目となります。

本大会は「リーグ戦方式による試合数の確保と、競技レベルにあったカテゴリー設計により、子供たちが多くの出場機会と真剣勝負を経験し、アイスホッケーをより好きになること」をかがけて大会運営を行います。

大会の詳細については以下となります。



■詳細

1.大 会 名: 第4回関東小学生アイスホッケーリーグ 「アイスバックスカップ」

2.主 催: (株)栃木日光アイスバックス(H.C.栃木日光アイスバックス 運営会社)

3.共 催: 栃木県アイスホッケー連盟

4.主 管: H.C.栃木日光アイスバックス 、栃木県アイスホッケー連盟

5.協 賛: ザ・リッツ・カールトン日光、藤井産業株式会社 株式会社菊地組 株式会社日光食品、株式会社コジマ、こくみん共済coop栃木推進本部

6.開催期日: 2023年11月11日(土)~2024年3月4日(日)

試合開催日(予定)

開催予定日時:

2023年 11/11(土)、11/12(日)、11/23(祝)、12/2(土)、12/3(日)

2024年 1/27(土)、1/28(日)、2/3(土)、2/4(日)、3/3(土)、3/4(日)

※1月以降の日程は微調整があるため変更の可能性あり。

7.開催場所: 日光市細尾ドームリンク

〒321-1445 栃木県日光市細尾676-12

8.参加資格: (公財)日本アイスホッケー連盟に登録されている児童であること 学年は小学校4年生~6年生

関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)所属チーム

但し大会参加チームが少ない場合は参加可能なチームであれば地域は限定しない。

9. 表彰: 最終戦終了後優勝チーム、MVPなど個人表彰を予定

10. 競技規定: (1)IIHF国際競技規則に基づくが、一部特別ルールを設定する

(2)ボディチェックは禁止

(3)フルフェイスマスク(顔が完全にかくれるもの)及びネックプロテクター ・マウスガード(単色透明・ 肌色・白色以外の物)を必ず着用すること

(4)ユニフォームとストッキングは統一したものを着用すること

(5)試合時間は、ロスタイム込み15分×3ピリオドとし、インターバルは2分とする。

※タイムアウトはなし

(6)同点の場合、延長戦の実施はせず引き分けとする

■.競技方法

参加チームによる全チーム参加の入れ替え戦を実施してAA(上位リーグ)、A(下位リーグ)のレベル分けを実施

AA優勝 vs A6位、AA2位 vs A5位、AA3位 vs A4位、AA4位 vs A3位、AA5位 vs A2位、AA6位 vs A優勝

1. リーグ戦

参加12チームを2グループに分ける( AAリーグ、Aリーグ )

1チーム10試合を実施(2回戦総当たりによるリーグ戦)

・AAリーグ: 上位リーグ

・Aリーグ : 下位リーグ

2. ミックス試合

参加12チームの全選手を3リーグに分けて、その中から選手たちを4チームに均等に分けてチームを

作り、別途リーグ戦を実施

グループ分け上から( Sリーグ(Starリーグ)、Aリーグ(Averageリーグ)、Pリーグ(Potentialリーグ) )

6試合(各チームと2試合とのリーグ戦)

・Sリーグ: 各所属チーム内の主軸メンバーとして出場している選手

・Aリーグ: 各所属チーム内ではレギュラーメンバーとして出場している選手

・Pリーグ: 今後の可能性を秘めた選手や、勝敗の重視より、競技を楽しみたい選手を中心としたリーグ

※ 勝点・得失点等により順位を決定する(IIHFの規定に基づく)

⑴ポイント ⑵得失点差 ⑶総得点 ⑷反則の時間の順番で判断

※ ポイント内訳: 勝ち2ポイント、引き分け 1ポイント、負け 0ポイントとする

■.参加チーム(昨年の順位)

AA1 清滝ドラゴン(栃木)

AA2 西武ホワイトベア(東京)

AA3 宇都宮ブルーインズ(栃木)

AA4 日光イースタン(栃木)

AA5 埼玉ウォリアーズ(埼玉)

AA6 江戸川アーマーズ(東京)



A1 群馬ジュピター(群馬)

A2. 今市ボンバーズ(栃木)

A3. YOKOHAMA STARS(神奈川)

A4. 稲毛マリナーズ合同(千葉)

A5. 新横浜ジュニア(神奈川)

A6. アイリンズ(神奈川)



