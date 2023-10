[日本ピザハット株式会社]

「しょっぱいのも、甘いのも食べたい!」WEGO WE LABOメンバーと共同開発した韓国トレンドグルメハットメルツ爆誕! WEGOではピザハットのピザをモチーフにしたアパレルやグッズも発売!



日本ピザハット株式会社(社長:中村 昭一、本社:神奈川県横浜市、以下:ピザハット)が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」と、人気ライフスタイルカルチャーストア「WEGO」とのコラボレーションが決定し、ピザハット側では【WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマスイートポテト)】を、WEGO側では【Pizza Hut×WEGOコラボレーションアイテム】を2023年10月6日(金)より発売を開始いたします。





「Z世代のわがまま『しょっぱいのも、甘いのも食べたい!』を叶えた、ピザハット初のハーフ&ハーフ【WEGOコラボ Hut Melts】が新発売!」







【WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマスイートポテト)】は、今年4月より販売を開始し大変ご好評をいただいている“おひとりさまピザ”「Hut Melts(ハットメルツ)」をベースに、WEGOが運営するWE LABOチームと共同開発をし、誕生した新商品です。

WEGO が運営する WE LABO のコミュニティSNSにて約25万人を対象に「Z世代が考える食べたいピザの味」アンケートを実施したところ、ダントツ人気が韓国グルメのヤンニョムチキン、続いてコグマ(さつまいも)でした。

ピザハット商品開発担当は、せっかくならしょっぱいのも、甘いのも両方味わえる商品を作ろうと、このアンケートをもとに試作を重ねました。

ピリ辛で旨味とコクのあるコチュジャンに、ニンニクや生姜、砂糖を混ぜ合わせたピザハット特製のヤンニョムソースをタツタチキンに絡め、チーズと一緒にサクサク生地に挟んで焼き上げた「ヤンニョムチキン」。熱々とろとろチーズとサクサク食感のクリスピーに旨辛ヤンニョムチキンのアクセントがやみつきに。

焼き芋ペーストにミルクとバター、砂糖を混ぜ込んださつまいもを存分に味わえるスイートポテトを、クリームチーズと一緒にクリスピー生地で挟んで焼き上げた「コグマスイートポテト」。ホクホクでなめらかなスイートポテトと、とろとろクリーミーなクリームチーズと、サクサク食感のクリスピー生地はまるでスイーツ。スイートポテトの甘味とチーズの塩味が無限ループ確定の甘じょっぱさ。

こうしてHut Melts史上初となる、片方はしょっぱい「ヤンニョムチキン」もう片方は甘い「コグマスイートポテト」という、ハーフ&ハーフ WEGOコラボ Hut Meltsが完成しました。

WE LABOチームとの試食会を重ね、付属のソース(ディップソース)にもこだわりました。その結果、新たなディップソースとして、韓国発の旨辛クリーミーな「ロゼクリーム」と、さらにはちみつの甘さと粒マスタードの辛味が絶妙なバランスの「ハニーマスタードソース」をセレクト。2つのソースに付けて食べることで、旨辛&甘じょっぱさ倍増で楽しむことができます。

さらにWEGOコラボ Hut Meltsのこだわりはこれだけではありません。なんと「ハニーメイプルシロップ」も別添でついてきちゃいます。「ヤンニョムチキン」にかければ辛い味が苦手な方もマイルドな風味で味わえ、「コグマスイートポテト」にかければ甘党も唸るスイーツに変身しちゃいます。

ハーフ&ハーフで2種の味が楽しめるだけではなく、3種の付属ソースで味変も自由自在のまさに夢のような欲張り【WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマスイートポテト)】を是非お見逃しなく!!



■商品名:WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマスイートポテト)

■内容:

・ハットメルツ(ヤンニョムチキン×コグマスイートポテト ハーフ&ハーフ)

・ハットフライポテト

・ディップソース2種(ハニーマスタードソース、ロゼクリーム)

・別添ハニーメイプルシロップ

■商品価格(税込):

お持ち帰り :980円

デリバリー:1,280円

■販売期間:

2023年10月6日(金)~10月31日(火)

■販売店舗:

一部店舗を除く全国のピザハット

■注意事項:

※ピザ全品デリバリー30%OFF/お持ち帰り50%OFFの対象外となります。

※他のクーポン、割引サービスとの併用はご容赦ください。

※一部店舗では実施しておりません。

※追加トッピングおよびマイナストッピングはできません。

※デリバリーでご注文の場合、1件のお届けにつき配達料250円(税込)を別途頂きます。

※当ページ内記載の価格は全て税込価格です。

※店舗毎に最低配達注文金額を設定しています。

※記載した内容は予告なく変更する場合がございます。

※数量限定。店舗により販売を終了させていただく場合があります。

「WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマイートポテト)」の詳細はこちら

→ https://www.pizzahut.jp/topic/wego/melts/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pizzahut_wego2023



ハットメルツとは

2つのソースにディップして楽しむ、新感覚おひとりさまピザ「Hut Melts」は、本国アメリカで2022年11月に発売され、新しいスタイルとして人気商品となった「Melts」を日本人向けにアレンジし、2023年5月に日本での発売を開始。サクサクとした軽い食感が特徴の「スペシャルクリスピー」生地でとろ~りチーズとたっぷりの具材を挟んで焼き上げたハットメルツは、自分らしく自由に楽しめる「ディップスタイル」が斬新と幅広い層から支持されています。



ピザハットのポップアップ開催決定!WEGO 1.3.5...原宿竹下通り店前にて【WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマスイートポテト)】を2日間限定の特別価格で販売!







ピザハットはWEGOとのコラボ商品発売を記念して、10月7日(土)・8日(日)の計2日間、WEGO 1.3.5... 原宿竹下通り店前にてポップアップショップをオープンします。会場では、【WEGOコラボ Hut Melts(ヤンニョムチキン&コグマスイートポテト)】をお持ち帰り限定/数量限定にて、500円(税込)というスペシャルな価格で販売します。



開催日:10月7日(土)・10月8日(日) 計2日間

営業時間:11時~17時

場所:WEGO 1.3.5... 原宿竹下通り店

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-10 神宮前タワービルディング 1F

備考:数量限定の為商品売り切れ次第、販売を終了させていただきます。

※雨天中止となります



ピザハット公式Instagram/X(旧Twitter)プレゼントキャンペーン同時開催!「お食事券」や「WEGO×ピザハットのビーニー」が当たる!







ピザハット公式Instagram/X(旧Twitter)では、それぞれピザハット×WEGOコラボを記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。

【ピザハット公式Instagram】

■キャンペーン実施アカウント/参加条件

・ピザハット公式Instagram

(@pizza_Hut_Japan / https://www.instagram.com/pizza_hut_japan)

→フォロー&キャンペーン投稿「いいね」で参加

■キャンペーン期間:

2023年10月6日(金)~10月15日(日) 23:59

■プレゼント景品

WEGO×ピザハット ビーニー

■当選者人数

50名様



【ピザハット公式X(旧Twitter)】

■キャンペーン実施アカウント/参加条件

・ピザハット公式X(旧Twitter)

(@Pizza_Hut_Japan /https://twitter.com/Pizza_Hut_Japan )

→フォロー&キャンペーン投稿「リポスト」で参加

■キャンペーン期間:

2023年10月6日(金)~10月12日(木) 23:59

■プレゼント景品

1,000円分のお食事券

■当選者人数

20名様

詳しくはこちらから

→https://www.pizzahut.jp/topic/wego/melts/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pizzahut_wego2023



「WEGOではピザハットのピザやグリーンチリソースをモチーフにしたアパレルやグッズを発売!」







ライフスタイルカルチャーストアWEGOでは、ピザハットのロゴや商品をモチーフにしたアパレルやグッズを2023年10月6日(金)より発売。ピザハットロゴを刺繍したオーバーサイズのジャガードニット、大胆にチラシを全面にプリントした総柄シアーシャツ、コアファンには堪らないグリーンチリソースを踏襲したポーチなど全8型、WEGO一部店舗、WEGO公式オンラインストアにて販売予定。

WEGO公式オンラインストア特設ページ:https://wego.jp/collections/f-cts-pizzahut/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pizzahut_wego2023





【企業情報】



<ピザハットとは>

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業、今年で65周年を迎えた。現在は世界100か国以上に19,000店舗を有する世界最大級のピザチェーン。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在はデリバリーを中心に全国で550店舗以上(2023年10月現在)を展開中。

会社名:日本ピザハット株式会社

所在地:本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 :1991年8月

代表者:代表取締役社長 中村 昭一

店舗数:全国550店舗以上(2023年10月現在)

企業WEBサイト:https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pizzahut_wego2023

LINE公式アカウント: https://lin.ee/IVYJoAW

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/Pizza_Hut_Japan

公式Instagram: https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos



<ピザのちから>

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのチカラである」と信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介中。

WEBサイト:https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pizzahut_wego2023





<WEGOとは>



株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている 。

そのコンテンツ企画力と発信力は多様な異業種からも注目され年間のコラボレーション数は年間100件にも及ぶ 。また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開 。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンを子会社に持つ。

Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X(旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official



<【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】とは>

ウィゴーが掲げる『YOUR FAN(お客さま一人ひとりのファンであること)』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関。

現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は40万人を超え、全国約160店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。



□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営

Official site : https://labo.wego.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-22:40)