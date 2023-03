[クラスター株式会社]

まったく新しいビューティ体験※2、はじまる ※1clusterにおいて ※2ALLIE内において



イベント累計動員数2000万人を超える、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:加藤直人、以下「クラスター」)は、カネボウ化粧品のサンスクリーンブランド「ALLIE」と協力し、メタバースプラットフォーム「cluster」における世界初※の、化粧品ブランドによる常設のメタバース空間「ALLIE BEAUTY UP ISLAND~みんなで美しくなる島~」を3月1日(水)にオープンいたします。

※クラスター社 調べ。











「ALLIE BEAUTY UP ISLAND」

URL:https://cluster.mu/w/d1ed3ba4-c90b-4bc4-926e-aab0f4ff32ee

紹介ムービー

URL:https://www.youtube.com/watch?v=XpsCRclzU_s



【「ALLIE BEAUTY UP ISLAND~みんなで美しくなる島~」】



国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」における世界初※の、化粧品ブランドによる常設のメタバース空間です。この空間では、 様々なバーチャルイベントの開催やALLIEの商品情報、最新ムービーを世界中でご覧いただくことができます。



■多言語対応で世界中のみんなとビューティ体験をお楽しみいただけます!

グローバル共通プラットフォームとして(日本語・英語・簡体字中国語・繫体字中国語)に対応!

世界中様々な場所でビューティー体験をお楽しみいただけます。









■気になった商品はタップやクリックすることで購入サイトにいける!「Beauty Up Salon」

・バーチャル空間上でALLIEの商品情報をチェックすることができ、気になった商品はタップやクリックをすることで、購入サイトにアクセス可能です。

友達と一緒に島を訪れたら、「一緒にお買い物をする感覚」で、商品を見ることができます。

・WEBCMはもちろん、最新ムービーの視聴や技術情報などをご覧いただけます。









■「バーチャルビーチクリーン活動」で島を美しく!

バーチャル空間上で「ビーチクリーン活動」が可能です。

ごみを拾って、島を「美しく」していくことができます。

ゴミ拾いをすると、拾ったごみの量に応じて、実際のビーチもきれいにしていく活動も実施予定です。

※特定非営利法人green birdとコラボレーションし、実際のビーチもきれいに!





■Make Up Boothで商品情報をチェック!

バーチャル空間のエントランス付近にMake Up Boothを配置。

ドレッサーには商品が置かれ、近づくと商品情報をチェックすることができます。





■巨大な真珠貝を模したイベントステージ

・巨大な真珠貝を模したステージに大きなスクリーンを設置、ブランドムービーをはじめ様々な映像を放映します。

・さらに、このステージを中心としたバーチャルイベントも多数実施予定です。







【4月22日はアースデイ。環境のことを考えるきっかけになる、バーチャルイベントを開催!】



4月22日(土)は「ALLIE BEAUTY UP ISLAND」内のイベントブースにおいてビューティー体験はもちろん、サステナブルを考えるイベントをスペシャルゲストのトークセッションと共に実施します。バーチャルイベントでありながら、まるでその場にいるような没入感を味わえる、新しい*体験型イベントを実現します。もちろん世界中様々な場所から参加可能となります。*ALLIE内において

●当日はスペシャルゲストをお迎えし、トークセッションや、バーチャルビーチクリーン活動やスペシャルコンテンツなどをお届けし、限定キャンペーンも開催予定

●参加費は無料となります。

























■アプリケーション「cluster」について

「cluster」は、スマートフォンやPC、VR機器など様々な環境からバーチャル空間に遊びに行くことができる、マルチプラットフォーム対応のメタバースプラットフォームです。音楽ライブや発表会などのイベントのほか、いつでも参加できるバーチャルワールドでチャットやゲームを楽しめます。



<アプリケーション概要>

名称:cluster

運営:クラスター株式会社

価格:無料

ダウンロードURL:https://cluster.mu/downloads



■クラスター株式会社について

誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、友達と常設ワールド(バーチャル空間)やゲームで遊ぶことのできるメタバースプラットフォームを展開しています。スマホやPC、VRといった好きなデバイスから数万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベントの開催や人気IPコンテンツの常設化を可能にしています。「バーチャル大阪」のほか、渋谷区公認の「バーチャル渋谷」、ポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の制作運営など、メタバースを実現し、全く新しいエンタメと熱狂体験を提供し続けています。



