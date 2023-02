[株式会社ピアラ]

ヘルスケア、ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングからLTV向上までのALLデータを一元管理し、通販DX(マーケティングDX)サービスを展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」 )は、株式会社サイトスコープ(名古屋本社:愛知県名古屋市、東京本社:東京都渋谷区、代表:久納英明、以下「サイトスコープ」 )と資本業務提携を実施し、新規顧客の発掘を目的とした営業体制の強化の一環として、名古屋営業所を開設いたしますことをお知らせいたします。













サイトスコープについて



サイトスコープは、デジタルマーケティング、メディア運営、システム開発など幅広く事業を展開し、様々な企業や産業のDXを加速させています。同社は、ITやデジタル領域においてあらゆる手法で、「人」「ネット」「企業」「モノ」「お客様」をつなげることをミッションに掲げています。



また、名古屋本社を愛知県名古屋市に構え、今期で設立から18期目を迎えました。同社は、長期にわたり、中部エリアに根ざしたビジネスを追及してきたことにより、同エリアの企業や産業のニーズを熟知しているという強みを持っています。





名古屋営業所開設の背景、今後の展開について



当社はこれまで、東京本社、大阪支社、福岡支社の3拠点で展開をしてまいりましたが、この度4拠点目となる名古屋営業所を開設することで、中部エリアでの新規顧客の獲得と営業体制の強化を図る考えです。





名古屋市を中心とした中部エリアは、世界有数の産業集積地であり、令和3年の名古屋港の貿易黒字額は7億を超え、24年連続で5大港1位※となるなど、製造業に支えられた安定した経済状況が特徴です。このような現状を踏まえて、新たに名古屋営業所を構え、当エリアを開拓していくことで、当社全体の売上高の底上げを目指してまいります。





また、この度の資本業務提携によって、サイトスコープが18年間築き上げてきた顧客基盤へ、当社の独自ソリューションや通販DXサービスの提案機会をいただくことが可能になります。当社はサイトスコープ側から中部エリアでの顧客開拓のサポートを受けると共に、当社のパートナーとして、サイトスコープの持つサービスや運用能力と連携していくことで、双方の成長拡大に努めてまいります。









ピアラについて



当社はフラインやオンラインなど全てのマーケティングデータを一元管理し、認知拡大から理解促進などのトップファネル、ミドルファネルのマーケティングの見直しを図ることで、獲得効果の最大化を狙う、ヘルスケア&ビューティ及び食品領域向けの「通販DXサービス」と、その他の業界をターゲットにした「マーケティングDXサービス」を展開しています。取引社数は800社を超え、これまで蓄積してきたノウハウと豊富な知見やデータを最大限活用することで、提案から運用までをワンストップで行います。



※ 参考 名古屋市役所 名古屋名古屋港の貿易額より

https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000149564.html





【会社概要 株式会社サイトスコープ】

商号 :株式会社サイトスコープ

代表者 :代表取締役 久納英明

所在地 :〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル24階

設立 :2006年1月23日

事業内容:DX事業

資本金 :70百万円

URL :https://www.sitescope.co.jp/



【会社概要 株式会社ピアラ】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 : 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 : 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 : 2004年3月

事業内容 : 1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 : 850百万円(2022年9月末)

証券コード : 東京証券取引所プライム市場(証券コード:7044)

関連会社 : 比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL : https://www.piala.co.jp/



