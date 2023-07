[三井不動産商業マネジメント株式会社]

2023年8月4日(金)~8月6日(日)三井アウトレットパーク 多摩南大沢





三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する、三井アウトレットパーク 多摩南大沢では、2023年8月4日(金)~8月6日(日)の3日間、出張!東北「道の駅」 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢を開催いたします。また、期間中、京王電鉄とコラボし、京王線に乗って来場すると素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンや「トレくる by KEIO」でしか買えない東北特産品の販売も実施いたします。



出張!東北「道の駅」 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢

三井アウトレットパーク 多摩南大沢では、2023年8月4日(金)~8月6日(日)に東北の道の駅が集合し、地元の銘菓や特産品を販売する『出張!東北「道の駅」 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催いたします。

東北6県より人気の道の駅が出店し、会場では秋田の味噌たんぽ、山形の大なべ芋煮、福島のなみえ焼きそばなど、地元でしか堪能できないグルメが楽しめるイベントとなっております。

そのほか、東北の銘菓や特産品が集まる物販コーナーも充実しております。

今年の夏は、三井アウトレットパーク 多摩南大沢で東北グルメを盛りだくさんにご堪能ください。



■開催日時

2023年8月4日(金)~8月6日(日) 10:00~17:00



■開催場所

京王相模原線 南大沢駅前ペデストリアンデッキ

三井アウトレットパーク 多摩南大沢前

後援:十和田市、由利本荘市、平泉町、飯豊町、気仙沼市、浪江町



※少雨決行、荒天中止。

※詳細は7月24日(月)公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。

※イベント内容については予告なく変更・中止になる場合がございます。



出張!東北「道の駅」 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢 おトク情報

【おトク1.】京王線に乗って、出張!東北「道の駅」に来場すると『おトク!』

京王線全69駅に掲出するポスターに記載の二次元コードあるいは、京王アプリ配信投稿に記載のURLに表示された画面を、イベント会場内の、事務局でご提示いただくと、5,000円(税込)以上お買上げで三井アウトレットパーク 多摩南大沢で使える500円分のお買物券および、「岩手県、宮城県、山形県の東北道の駅厳選、日替わり名産品」を各日先着300名さまにプレゼント!



【おトク2.】三井ショッピングパークアプリで『おトク!』

三井アウトレットパーク 多摩南大沢館内で、3,000円(税込・合算不可)以上、お買上げのレシートと、三井ショッピングパークアプリクーポンをイベント事務局でご提示いただくと、「三井アウトレットパークオリジナル 今治ハンドタオル」を各日先着30名さまにプレゼント!



【おトク3.】トレくる by KEIOを利用し、出張!東北「道の駅」の商品を購入で『おトク!』

開催期間中、「トレくる by KEIO」の、出張!東北「道の駅」で販売する商品限定ロッカーが南大沢に登場!

トレくるで事前に購入して、アウトレットでお買物をした後、お好きな時間にロッカーから商品を受け取ることが出来ます。

さらに、イベント会場で販売されていない、販売数量限定の東北特産品セットを事前に「トレくる by KEIO」で購入すると、5,000円(税込)以上お買上げで三井アウトレットパーク 多摩南大沢で使える500円分のお買物券プレゼント!



■ 「トレくる by KEIO」とは

LINE上の専用ECモール「トレくる by KEIO」で注文した商品を、駅にある専用ロッカーで受け取れるサービスです。

店舗の閉店時間や混雑を気にせず、お客様のお好きなタイミングでお受け取りいただけます。

※ロッカー解錠用二次元コードは一度の解錠に限り有効です。

複数商品をご注文の場合でも、一度に全ての商品をお受け取りいただく必要があります。

■「トレくる by KEIO」の利用方法

LINE の「トレくる by KEIO」公式アカウントを友だち追加すると、専用ECモールへアクセスが可能になります。

専用ECモールから、商品を選びクレジットカードで決済をすると、注文が完了します。

注文後、お届けが完了するとLINEでお届け完了通知が届きますので、通知内のロッカー解錠用二次元コードを準備の上、専用ロッカーで商品をお受け取りいただきます。



※詳細は以下をご確認ください。

https://www.keio.co.jp/life/torekurubykeio/index.html



2023年7月28日(金)~8月20日(日)の期間、半期に一度の「SUPER OUTLET SALE」も開催いたします。

期間中は、おトクなキャンペーンやイベントも盛りだくさん!

詳細は、7月24日(月)公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。



