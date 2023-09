[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

夫や彼氏に見てほしいドラマNo.1!「産後鬱(うつ)」、「マリハラ」など女性を取り巻く社会問題と向き合った衝撃作!



立場も人生観も異なる3人の女性が仕事・結婚・出産・育児という問題に直面しながらも、それぞれの幸せを模索していく大ヒット中国ドラマ「愛のかたち~Love is true~」のDVD-BOX1が、本日2023年9月6日(水)よりレンタル・発売開始となる。

DVD発売に先駆け、月額500円で300作品以上の韓国・中国ドラマを視聴できる人気の配信サービスAmazon Prime Videoチャンネル「韓国ドラマ&エンタメChannel K」にて先行独占配信された本作は、現代社会が抱える様々な問題をドラマに反映させた社会派ヒューマンドラマとして注目を集めている。



今回は子育て世代はもちろん、若者たちからも支持を受ける「愛のかたち~Love is true~」を絶対に観るべき理由を探ってみた。







※本記事は一部ネタバレを含みます※



キャリアウーマンとして働くシアオは、大手化粧品会社「シヤ」でコスメ部門の部長として働いていた。ある日、社長から新設する「ベビー部門」の管轄を任される。子供に興味がないシアオは快諾できずにいたが、副社長になるための足がかりになると知り前向きに検討していた。一方、「シヤ」のスキンケア部門の部長として働くジアオルイはキャリアのため妊娠を隠しながら働いていた。優秀なシアオに人一倍対抗心を持つジアオルイはシアオがベビー部門を打診されていると知り、社長にベビー部門への異動願いを申し出る。



選考の結果、ベビー部門はジアオルイが担当することに。喜ぶジアオルイだったが、なぜか妊娠の事実が社長に知られベビー部門はおろか、しばらく休職するように言われてしまう…。



<絶対に観るべき理由1.>

永久保存版!今を生きる全ての女性たちに贈る、心震わす名言の数々!







「愛のかたち~Love is true~」は、“独身主義のキャリアウーマン”、“育児のためキャリアを諦めた女性”、“いつまでもキレイなママでいたい専業主婦”の3人の女性が、世間の価値観と対立しながらも、それぞれの幸せを自らの力で見つけていくヒューマンドラマだ。



『化粧は女の人生の記録帳。鏡には毎回、違う自分が映る。今のあなたを覚えていて。いつ始めても遅くないの。』、『他人の意見は気にしないで。大切なのは自分を愛し、諦めないことよ』といった、女性に向けたエールが多く登場する。



その中でも『妊娠したら会社のお荷物なのか』、『女性を救えるのは女性だけ』という強烈なセリフは、何気ない1シーンの短いセリフにも関わらず、主人公たちのやるせない思いが観ているこちら側にも伝わってきて、深く考えさせられる。



仕事・家事・育児など忙しなく過ぎる日常の中で、愚痴をこぼしたくなるような日や、誰かにそっと慰めてもらいたくなる時は、誰にだってあるだろう。

そんな時は一人で悩むのではなく、このドラマを思い出してほしい。きっと今を生きるあなたの心を軽くしてくれるはずだ。



<絶対に観るべき理由2.>

夫や彼氏に見てほしいドラマNo.1!

「産後鬱」、「マリハラ」など女性を取り巻く社会問題と向き合った作品





『子供は生理的な欲求を満たせば十分。でも妻は違う。心理的要求を満足させる必要がある。子供よりも子供の母親へもっと愛情を注いで。』



待ち望んでいた赤ちゃんが生まれ、赤ちゃんばかりに関心が集まっていた際にシアオが、ジアオルイの夫モーミンにかけた一言。本編では、周囲の目が赤ちゃんばかりに向けられ、自身の存在価値を見失ってしまったジアオルイは「産後鬱(うつ)」(※1)になってしまう。



一方、子供嫌いのシアオは、有能さが認められ会社が運営する産後ケア施設の責任者に任命される。しかし、妊娠・出産はおろか独身主義の彼女は会社が望むイメージとは真逆の存在。



有能であっても“母親”という肩書がなかった彼女は、“良妻賢母”を求める会社から度重なるマリッジハラスメント(※2)を受ける。『顧客も女性で社員の80%は女性社員。でも、役員では女性が1人もいない』といった矛盾点に異議を唱えるなど、現実社会でも問題になっている女性のキャリア問題にも深く切り込んでおり、女性視聴者から熱い支持を受けている。



しかし、「愛のかたち~Love is true~」で特筆すべき点は別のところにある。



小児科医のモーミンは、妻が産後鬱を発症した経験から、産後ケア施設を退院する夫婦に向けて、『母親の心理状態は、父親が責任を持つんだ。周囲の関心が必要なのは、子供ではなく母親。母親が幸せなら子供も幸せだから。』、『(旦那さんは)仕事を言い訳にしないで。普段の10倍の忍耐力を発揮してほしい。2割を子どもへ、残りを妻に。育児に比べたら仕事は休息同然だから』と語りかける。



このドラマは、身近に妊婦がいる人なら一度は見てほしい「教訓書」のようなもの。

女性視聴者の共感を誘って終わりにするのではなく、世の中の男性に対しても“知る”ことの重要性を説いている。理解することは難しくても、このような現実を知っているかどうかで対応の仕方や今後の家庭環境にも変化が生じてくるだろう。



知らないことが悪いのではない。母親も父親も誰だって生まれて初めて経験することだ。大切なのは「相手を理解したいと思う気持ち」、つまり関心だ。

「夫や彼氏にこそ観てほしいドラマ」との声が多く挙がるのも頷ける。モーミンが言うように、女性だけでなく彼女たちを愛する男性にもぜひ関心を持って本作を見てもらいたい。







<絶対に観るべき理由3.>

女同士の泥沼昇進バトルに目が離せない!







産後、職場に復帰したジアオルイと、能力が認められ彼女の上司になっていたシアオ。

副社長の座をめぐって繰り広げられる女のプライドをかけた昇進バトルも本作の見どころ。



同情心も吹き飛ぶほどの泥沼バトルの行方は、ぜひ本編でお楽しみいただきたい。

最後までどっちに転ぶか分からないどんでん返しの連続に、一度観始めたら続きが気になって仕方がなくなること間違いなし。



<絶対に観るべき理由4.>

どんな“愛のかたち”があってもいい







タイトルにもあるように、3人の女性はそれぞれ異なる“愛のかたち”を見つけていくわけだが、自分自身で決めた道なら、どんな“愛のかたち”を選んでも幸せになれるということをドラマが教えてくれる。



多様性が叫ばれる現代社会において、いまこのドラマはまさに大人から若者まで年代や性別を問わず全ての人々が観るべきドラマといっても過言ではない。



<絶対に観るべき理由5.>

中国が誇る実力派キャスト&スタッフが集結!





本作を絶対に観るべき理由の5つ目は、「愛のかたち~Love is true~」を大ヒットへと導いた豪華すぎるキャストとクリエイティブチームの共演だ。



独身主義のキャリアウーマン、シアオを演じるのは“理想の恋人”、“妻にしたい女性”として中国で絶大な人気を誇り、総製作費68億円をかけて製作された歴史超大作ドラマ「三国志~司馬懿 軍師連盟~」など数々のヒット作に出演する演技派女優、劉涛(リウ・タオ)。



そして、そんな彼女をライバル視するジアオルイ役には、中国版エミー賞と言われる国劇盛典で4冠を達成した「瓔珞(エイラク)~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~」の王媛可(ワン・ユエンカー)をキャスティング。

時代劇でも強烈な印象を残した彼女が、仕事と家庭の両立に悩む女性の苦悩を見事に表現している。



さらに、監督には中国で社会現象を巻き起こしたサスペンスドラマの最高峰「バーニング・アイス -無証之罪-」の演出を担当した吕行(ルー・シン)がメガホンを取るなど、キャストもストーリーも文句なしの “名作”が完成した。



「愛のかたち~Love is true~」は、中国ドラマの垣根を越えて、現代社会に生きる私たちが今観るべき極上のヒューマンドラマだ。この機会にぜひ一度ご覧いただきたい。







作品紹介





■「愛のかたち~Love is true~」



【あらすじ】

化粧品会社シヤに入社したシアオは、ポイントメイクアップのブランドをリリースする。自己愛が強く、子どもを産まずにキャリアウーマンを貫いてきたシアオにとって、乳幼児プロジェクトの仕事はとても大きな挑戦であった。シアオは、親友であり働くママのユヤにアドバイスをもらって、少しずつ母性愛の難しさと大変さを理解するようになる。一方でシアオが全力を注いでいる乳幼児プロジェクトの準備中、彼女の競争相手であるジアオルイが妊娠のため、会社を離れることになった。出産後、復帰したジアオルイが家庭と仕事のバランスをうまくとれず苦しんでいるのを見て 、シアオはジアオルイが自信を取り戻せるように支え、同時に子どもに対する彼女の愛が献身的で真剣であることに気づかされるが…。



キャスト紹介





劉涛(リウ・タオ)

王媛可(ワン・ユエンカ―)

李念(リー・ニエン)

杜淳(ドゥ・チュン)

袁文康(ユエン・ウェンカン)



【スタッフ】

演出:ルー・シン

脚本:ディンディン/ ワン・ワンピン



DVD情報







■レンタル

Vol.1~10 : 2023年9月6日(水)レンタル開始

Vol.11~20: 2023年10月4日(水)レンタル開始

※各2話ずつ収録



■セル

DVD-BOX1(1話~20話収録):2023年9月6日(水)発売

DVD-BOX2(21話~40話収録):2023年10月4日(水)発売



【価格】

各 20,900円(税込)



【特典】

■封入特典

・ブックレット 8P









※商品の仕様は変更になる場合がございます。



発売元:インタラクティブメディアミックス/ACM

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)Zhejiang Dongyang Haohan Television & Entertainment Co.,Ltd.



「チャンネルK」について







「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Amazon Prime Videoチャンネルで韓国ドラマ、映画、音楽など韓国の様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選された韓国ドラマや映画、K-POP番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。既にAmazon プライム会員の方は、「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額500円(税別)ですぐにご視聴いただけます。



「冬のソナタ」、「フルハウス」、「IRIS-アイリス」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、ブレイク直前の若手俳優が出演する最新Webドラマまで韓国エンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。



チャンネルK公式サイト:https://channelk.jp

公式Twitter:@ChannelK_PR ( https://twitter.com/ChannelK_PR )



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-12:46)