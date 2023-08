[Jackery Japan]

~初冠協賛試合を記念して8/1~8/20の期間でSNSキャンペーンを開催!豪華賞品をゲット!~



ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、2023年8月20日(日)に開催される楽天イーグルスvs千葉ロッテに冠協賛いたします。

冠協賛として試合名を『ジャクリ ソーラージェネレーター デー』として開催し、始球式にて、株式会社Jackery Japan代表取締役社長の水嶋雅貴が投球します。

あわせて同日、楽天モバイルパーク宮城でのブース出展、広告掲出なども予定しておりご来場者に豪華賞品があたる抽選会やノベルティグッズのプレゼントも予定しております。

また、冠協賛を記念して、2023年8月1日(火)より「先発バッテリーは誰だ!?Jackery×楽天イーグルス冠協賛記念キャンペーン」と題したSNSキャンペーンを実施します。







冠協賛試合『ジャクリ ソーラージェネレーター デーについて』





開催日時:2023年8月20日(日) 16:00試合開始

会場:楽天モバイルパーク宮城

対戦相手:千葉ロッテ



<ファンプレゼント実施!>

ご来場のお客様にJackery製品のプレゼント抽選を実施予定!

詳細は当日開場にて告知させていただきます。



<ご来場者の方に楽天イーグルスロゴ入りオリジナルうちわをプレゼント!>

・配布時間:13:00~16:00(予定)

・配布場所

森永製菓inゼリー レフトエントランス

永大ハウス工業センターエントランス、

ライトエントランス

※配布はお一人様1枚まで

※なくなり次第配布は終了いたします。

※当日の観戦チケットをお持ちの方が対象



協賛ブースについて





「ポータブル電源、ソーラーパネルが当たる!?ガラポン大抽選会!!」

開場日時:2023年8月20日(日)13:00~16:00

会場:楽天モバイルパーク宮城 イーグルスプラザ

・対象・条件

以下の1.2.を両方満たす方が対象です。

1. 当日の観戦チケットをお持ちの方

2. Jackery Japan LINE公式アカウントの友だち登録をしていただいた方

※ご参加はお一人様一回限りとなります。



・景品

1等 Jackery Solar Generator 1000 Plus(100Wx1)

2等 選手直筆サイン入りグッズ (賞品は選べません)

3等 楽天イーグルスオリジナルグッズ(賞品は選べません)

4等 たためるエコバッグ (Jackeryロゴ入り)

5等 ハンカチタオル(Jackeryロゴ入り)

先発バッテリーは誰だ!?Jackery | 楽天イーグルス冠協賛記念キャンペーン







冠協賛を記念して、Jackery Japan公式Twitterアカウントでキャンペーンを開催します!

先発バッテリーを予想して、豪華賞品を GET しよう!

正解者の方から、先発バッテリー(投手&捕手)のサイン入りボールと、

バッテリー(Jackery ポータブル電源)の「ゴールデンバッテリーセット」を1名様にプレゼントいたします。

ぜひご応募ください!



応募期間

2023年8月1日(火)~2023年8月20日(日)

応募方法

1.Jackery Japan公式Twitterアカウント(@jackeryjapan) をフォロー

2.対象ツイートに先発バッテリーの予想を書いて引用リツイート

プレゼント内容

先発バッテリー(投手&捕手)のサイン入りボールと、Jackery ポータブル電源240の詰め合わせ1セット

当選後手続き

本キャンペーンの抽選結果は、当選者に対してTwitterのDMよりご連絡いたします。

万が一、当選通知のDMにお返事いただけなかった場合は、当選を無効とさせていただきます。

あらかじめご了承ください。

当選発表はDMへのご連絡および商品の発送をもってかえさせていただきます。



Jackery Japan公式Twitterアカウント(@jackeryjapan)

https://twitter.com/jackeryjapan

Jackeryについて







2012 年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行っていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。



- Explore further with Jackery solar -



会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

Twitter:https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



