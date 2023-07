[株式会社massenext]

初期衝動溢れる、中毒性の高い最新型ベッドルーム・ポップ



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は本日、MILKDOTの『Tiny Tiny』をZULA RECORDSより配信スタートした。『Tiny Tiny』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









デジタル配信代行やプロモーション、マーケティングにとどまらずインディペンデントな音楽活動において戦略的なサポートを行う「ZULA」。

そのレーベル事業として、次世代アーティストの発掘を行うZULA RECORDSより、MILKDOTのNew Digital Single『Tiny Tiny』を本日配信リリースした。



MILKDOTは、YouTubeやニコニコ動画、TikTokを中心にボカロ楽曲や自身のオリジナル楽曲の投稿をしてZ世代からの人気を集めるボカロP/シンガーソングライター。



今作の『Tiny Tiny』は、既に楽曲の一部をTikTokで披露しており、兼ねてよりリリースを望むファンの声が多数あったことから、投稿動画に対して5,000「いいね」でフル尺公開の約束を宣言。無事、関連動画で目標を突破し待望のリリースとなった。

イントロから惹き込まれる疾走感とギターリフ、MILKDOT独特の気だるい歌声、「我爱你 君が好き 」など中毒性が高く口ずさみたくなる歌詞が特徴的。そっと背中を押して肯定してくれるような優しさの反面、鋭く強烈なオルタナティブサウンドが見事に融合した一曲となっている。



【MILKDOT/コメント】

《爆音で聴いてくれ》をコンセプトに書いた一曲です。

僕らは広い世界に比べるととても小さく、顕微鏡で覗いてやっと見えるほど。冗談だよって誤魔化したくなる様なあなたの好きな事も貫いたもん勝ちなんだよ。そう伝わってくれると嬉しいです。

『Tiny Tiny』よろしくお願いします!



また、リリースに際して、同世代で活躍するMILKDOTと親交のあるアーティストからもコメントが届いた。



【Young Kee/コメント】

MILKDOTの歌はあなただけの絶望を抱きしめてくれる。

たった数十年の歪な音で剥き出しの愛を鳴らしている。血の通った言葉で、泣いているみたいに、嬉しくて堪らないみたいな歌声で、あなたの本当を愛するために。



【乃紫/コメント】

TikTokでデモを聞いてから楽しみにしていた曲です。サビのメロやミルクドット君らしいキャッチーさがあって自分がアニメの主人公であるかの様な気分になれる曲!



令和新時代を突き進む19歳の少年がつくる最新型のベッドルーム・ポップ。

是非必聴してほしい。

MILKDOTの『Tiny Tiny』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。



リリース情報









New Digital Single

タイトル:Tiny Tiny

アーティスト:MILKDOT

作詞作曲:MILKDOT

配信開始日:2023年7月14日

配信サービス:https://zula.lnk.to/CcDZqbZL



アーティスト情報







MILKDOT

2021年音楽活動を開始。

YouTubeやニコニコ動画、TikTokを中心にボカロ楽曲や自身のオリジナル楽曲の投稿を始める。

生まれ持ったキャッチーなメロディセンスと気だるさや儚さが混ざった歌声が特徴的で、じわじわと注目を浴び同世代の若者を中心に人気を集める。



MILKDOT Official YouTube

https://www.youtube.com/@milkdot_official

MILKDOT Official TikTok

https://www.tiktok.com/@milkdot9

MILKDOT Official Twitter

https://twitter.com/oOvivinbaOo

MILKDOT Official Instagram

https://www.instagram.com/milkdot9/



「ZULA」について









株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式Twitter:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



