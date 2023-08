[株式会社L is B]

~テーマ『Evolution~現場DXのさらなる進化~』、出演予定企業を一部公開~



株式会社L is B(エルイズビー 本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:横井 太輔、以下L is B)は、当社が主催する2023年9月13日開催ユーザーカンファレンス「L is B User Conference (LUC2023)」のオンライン参加申し込みを開始いたしました。







LUC2023開催概要







※実施内容や登壇企業などは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



参加お申込み





https://l-is-b.com/ja/luc2023







■株式会社L is B(エルイズビー)について





現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けていきたいと思います。

社名:株式会社L is B



代表取締役: 横井 太輔



設立:2010年9月29日



提供サービス

― ビジネスチャット「direct」

https://direct4b.com/ja/

― 自動学習型FAQチャットボット「AI-FAQボット」

https://faq-bot.ai/ja/

― 長時間労働是正ソリューション「direct Smart Working Solution」

https://direct-sws.com/

ー現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」

https://tagshot-album.com/



本社: 東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F



企業URL: https://l-is-b.com/ja/







【報道関係お問い合わせ先】

株式会社L is B PRマーケティング部

E-mail:info@l-is-b.com TEL:03-5812-4735



