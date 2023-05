[b-ex]

ロレッタなどのヘアケアブランドを多数展開する株式会社b-ex(ヨミ:ビーエックス、本社:東京都世田谷区、グループCEO:福井敏浩、以下b-ex)は新発売のヘアコスメブランド「LORETTA AIMER(ロレッタ エメ)」の世界観から生まれたWebコンテンツ「My Favorite Maker(マイフェイバリットメーカー)」を本日ローンチしました。







LORETTA AIMERのブランドコンセプト「自分の『好き』を大事に」、「お気に入りの自分をみつけ」、「自分をもっと好きになる」を基に、「My Favorite Maker」では、それぞれの「お気に入りのスタイル」をテキストで入力し、「お気に入りの画像」をアップロードすると、オリジナルのステッカーのデザインを作成することができます。出来上がったデザインは、ローソンやファミリーマートなどのコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機サービス「ネットワークプリント」で印刷し、ステッカーにすることができます。また、5月17日(水)より東京・原宿の@cosme TOKYOで開催されるPOP UP SHOPでは、「My Favorite Maker」で作ったデザインをその場でプリントアウトし、POP UP SHOP限定仕様のステッカーを作ることができます。この機会に是非お試しください。

「My Favorite Maker」 URL:https://www.b-ex.inc/loretta-aimer/myfavoritemaker/



【ステッカーイメージ図(ネットワークプリント使用)】



【POP UP SHOP限定仕様ステッカーイメージ】



【My Favorite Maker」画面イメージ】





【Twitter投稿でオリジナルグッズをプレゼント!】

My Favorite Makerで作ったオリジナルステッカーをTwitterでシェアすると、抽選でそのステッカーをプリントした世界で一つだけのオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施予定です。





■LORETTA AIMER(ロレッタ エメ)とは

誕生以来、10年以上愛されてきた「Loretta(ロレッタ)」の新たなラインとして誕生。うるおい・香り・ヘアスタイルの持続に着目し、「髪も心もお気に入りの自分が続く」状態が実現するヘアコスメブランド。ツヤと保湿をあたえるアルガンオイル※を全アイテムに配合し、きもちによりそう「ホワイトビターの香り」が特徴。ケアアイテムである「ミストケアオイル」「ナイトトリートメント」、および、スタイリングアイテムである「スタイリングオイル」「オイルジェル」「グロスキープスプレー」「ロックホールドスプレー」の全6アイテムを4月20日(木)より全国の取り扱いサロンで発売中。※アルガニアスピノサ核油(保湿・ツヤ付与)



LORETTA AIMERはプロフェッショナルユース製品となります。取り扱いサロンについてはブランドサイト(https://www.b-ex.inc/loretta-aimer/)をご確認ください。

<お客様お問合せ窓口>TEL : 03-6757-7767



■会社概要

株式会社b-ex(ビーエックス)は、ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」を展開するヘアケアの総合メーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品及び、コンシューマー向け製品の製造・販売を行っております。

2015年に佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎えて策定した「人生に、新しい美の体験を」という企業理念のもと、社名を「株式会社ビューティーエクスペリエンス」へ、さらに2021年にその略称である「株式会社b-ex」へ変更。また同年には、台湾のゼロカーボングリーンコスメブランドOʼright社と資本業務提携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進しています。b-exは、美容師とお客様に寄り添った製品提供と経営の柱の一つであるSDGsを推進する「アジアNo.1プロフェッショナル&クリーンビューティー*企業グループ」を目指しています。

*クリーンビューティー:人や環境に配慮して開発された美容製品のこと



会社名:株式会社b-ex (ヨミ:ビーエックス)

グループCEO:福井 敏浩

本社所在地:〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業:1975年10月

資本金:1億3,333万円

従業員数:140人 (2022年12月現在)

事業内容:化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ:https://www.b-ex.inc/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/15-17:16)