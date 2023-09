[AKKODiSコンサルティング]

- ChatGPTを活用したシステムの構築により、生産性の向上を目指す -



企業および組織へエンドツーエンドのコンサルティングサービスを提供するAKKODiSコンサルティング株式会社と、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップ、Deepreneur株式会社は、新たな社内FAQシステムの構築におけるPoCの実施を開始します。









世界30ヵ国でデジタルとエンジアリングを融合させたソリューションを提供するグローバルリーダーであるAKKODiSの日本法人で、企業および組織へエンドツーエンドのコンサルティングサービスを提供するAKKODiSコンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:川崎 健一郎、「以下、AKKODiS」)と、最新のDeep Learning技術を活用したAI・システムの開発や、ChatGPT等に代表される生成AIの導入支援を通じて、企業のDXを推進する東京大学松尾研究室発のAIスタートアップ、Deepreneur株式会社(本社: 東京都文京区、代表取締役: 澤田悠太、以下「Deepreneur」)は、新たな社内FAQシステムの構築におけるPoC(Proof of Concept、実証実験)の実施を開始します。





1.プロジェクト開始の経緯

東京大学松尾研究室発のAIスタートアップ、Deepreneurの代表取締役である澤田悠太氏は、2022年、AKKODiSが属するAdecco Groupがグローバル規模で行っているインターンシップ・プログラム「CEO for One Month」の日本代表に選出され、プログラム初の高校生インターンとして約1ケ月間CEO業務を経験しました。AI分野での起業を目指していた澤田氏は、高校卒業後にDeepreneurの代表となり、かつてCEOインターンを務めたAdecco Group傘下のAKKODiSの課題解決に向けた協業を開始する運びとなりました。





2.プロジェクト概要

現在、AKKODiS社内には豊富なナレッジや資料が分散した状態で存在しており、アクセスが難しい状況にあります。この問題を解決するため、Deepreneurが提供する生成AIを活用した社内向けチャットボットの実証実験を行います。Deepreneurでは、業界や業種に応じてカスタマイズ可能なチャットボットの提供を行っており、この実証実験を通じてシステムの品質向上に努めるとともに、今回の成果をもとに両社でシステムの実装と展開を進め、新たなソリューションの提供を目指します。





3. 生成AIを活用した社内チャットボットの特徴

・高い応答精度と効率性による、生産性の向上を実現

・企業が保有するデータベースや情報を基盤として構築され、常に最新かつ正確な情報をタイムリーに提供可能

・Microsoftのクラウドサービス「Azure」上で行われるため、高いセキュリティレベルでデータを管理でき、安全な運用を実現



AKKODiSは、8月9日に社内外のコラボレーションを促進しイノベーションを創発する拠点としてAKKODiS innovation Lab.(アコーディス・イノベーション・ラボ)を新設いたしました。今回のDeepreneurとのPoCのようにスタートアップや教育機関、研究開発機関などとも連携を強化し、当社が掲げるビジョン「日本を、課題解決先進国に。」の実現に向けて、企業・組織、教育機関などとイノベーションを伴走しながら支援することを目指してまいります。





AKKODiSコンサルティング株式会社について

AKKODiSは、コネクテッドデータの力を活用し、デジタルとエンジニアリングを融合させたソリューションを世界30ヵ国で提供するグローバルリーダーです。

AKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本を、課題解決先進国に。」というビジョンを掲げ、日本において事業を展開しています。戦略、プロジェクトマネジメント、テクノロジー、アカデミー等、多岐にわたる領域のコンサルタントを10,000名以上擁し、企業および組織のイノベーションを支援するエンドツーエンドのコンサルティングサービスを提供しています。 上流領域のコンサルティングから、システム開発、教育、現場の保守・運用までを包括した、Consulting、Solution、Academy、Talentの4つのサービスを提供することで、組織の変革を伴走しながら支援しています。

【AKKODiSウェブサイト】 https://www.akkodis.co.jp/





株式会社Deepreneurについて

Deepreneurは、東大・松尾研発のAIスタートアップです。「AI技術を用いてこれまでにない新しい人間とテクノロジーの関係を築く。」という理念の下、AIの共同研究開発・Deep Learningを主軸とした最先端技術を活用してChatGPT等のLLMの導入支援を通じて企業のDXを推進いたします。

【Deepreneurウェブサイト】https://www.deepreneur.com/



会社概要

会社名:株式会社Deepreneur

代表者:代表取締役 澤田悠太

所在地:東京都文京区本郷6丁目25番14号 HONGO EGG 内

設立:2023年4月28日

事業内容:AIソリューション事業、大規模言語モデル導入支援



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-14:46)