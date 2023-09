[株式会社ZOZO]

ZOZOTOWNと、10月に10周年を迎えるスマホアプリ「モンスターストライク」(以下、モンスト)がコラボレーションしたコレクション「MONSTER STRIKE BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」を、9月14日(木)よりZOZOTOWN限定で受注販売します。







今回販売するのは、7月に獣神化・改した「ルシファー」や「ネオ」「ヤクモ」などの人気キャラ計10体をモードファッションでスタイリングし、イラストレーターのLOWRISEさん、雨傘ゆんさん、小奈きなこさん、サコさん、猫目トヲルさんが本企画の為に描き下ろしたイラストを使用したアパレルアイテムやアクリルスタンド、ラグマットやスマホショルダーなど全10型です。



販売期間:2023年9月14日(木)正午 ~ 2023年10月16日(月)11:59



URL:https://zozo.jp/search/?p_gtagid=1640600 ※9月14日(木)正午より商品公開



お届け時期:2024年1月中旬予定



参加イラストレーター:LOWRISEさん(@L0WR15E)、雨傘ゆんさん(@yun_216)、小奈きなこさん(@_cnknc_)、サコさん(@35s_00)、猫目トヲルさん(@towor_n)









<ZOZOTOWN限定アイテムについて(一部)>



(左上から)

缶バッジBOX(全10種)モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN :5,500円(税込)



ビッグアクリルスタンド モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN(10種展開):2,200円(税込)※画像は「アルスラーン」ver.



スマホショルダーストラップセット モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN (5種展開):3,300円(税込)※画像は「水:ネオ/風神・雷神」ver.



ビジュアルカットソー モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN(10種展開):4,400円(税込)※画像は「ルシファー」ver.



タイポグラフィフーディ モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN:8,800円(税込)



サークルラグマット モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN:11,000円(税込)



アクリルミニコインセット モンスターストライク BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN:2,200円(税込)









<購入者キャンペーンについて>

コラボレーションアイテムを購入された方の中から抽選で10名様に、超ビッグアクリルスタンドをプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、販売開始後に商品ページにてご確認ください。





<「モンスターストライク」について>



「モンスト」は、スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)が特徴です。2023年6月時点では世界累計利用者数が6,000万人を突破しました。



