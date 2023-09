[viviON]

株式会社viviON (所在地:東京都千代田区、代表取締役:明石耕作) は、SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA(クロック・オーバー・オルケスタ)』https://clockoverorquesta.com/について、Second season BATTLE 2on2の開催を決定いたしました。さらに、2枚のシングルCDの発売日を公開するとともに本日より予約を開始いたします。







『Clock over ORQUESTA』(公式略称 #クロケスタ)は、SNS、ボイスドラマ、楽曲を連動して展開するプロジェクトです。

12人の主人公がそれぞれの運命と願いをかけてバトルロイヤルを繰り広げる本作。

謎のビスクドールに導かれて訪れた夢の世界《Never↓and》で、主人公たちはそれぞれ少年の姿に変えられ、現実で強く願った望みを叶えるために戦うことを義務付けられています。

物語上には青年時代と少年時代の主人公が登場し、男性声優陣が青年時代を、女性声優陣が少年時代をそれぞれ演じています。





Second season BATTLE 2on2の開催が決定!







First season BATTLE、敗者復活戦を経て、Second season BATTLE 2on2の開催が2024年2月7日に決定いたしました。

Second season BATTLE 2on2では、First season BATTLEで勝利した6名に敗者復活戦を勝ち上がった2名も加わり、2対2の熾烈なバトルが繰り広げられます!



タッグマッチという新たなバトルスタイルによって、物語はさらに加速!

Second season BATTLE 2on2でもユーザー投票により勝敗が決定します。

キャラクターの運命を決めるのはユーザーのあなた!

ぜひ、楽曲やコミックをお楽しみいただくとともに、投票にもご参加ください。





CD情報







Second season BATTLE 2on2の開催と連動して、CDの発売が決定!

新たに発売する2枚のシングルCDには、



・チームを組んだ二人の主人公達が少年の姿で歌うデュエットソング

・敗者復活戦を勝ち上がった榊八色、九重九日が少年の姿で歌うボカロP書き下ろしのキャラクターイメージソン

グ

・8人がそれぞれ話し合い決めたチーム組分けの様子が描かれたボイスドラマ「Second season BATTLE 2on2

inside story」(前編、後編に分かれそれぞれのCDに収録)



を収録いたします。

本日より各CDの予約受付を開始いたします。

詳細は https://clockoverorquesta.com/music/ をご確認ください。





《製品情報》



●2024年2月7日発売

・Clock over ORQUESTA Second season BATTLE Vol.1 『f - フォルテ -』



■発売元 株式会社viviON

■価格 2,200円(税込)

■投票券 Second season BATTLE 2on2で使用できる600pt投票券封入

■収録内容

01:Just easy game

桜小路 二香(少年CV:皆川純子)、天馬 六華(少年CV:金田朋子)

作詞/作曲/編曲:アッシュ井上(Dream Monster)



02:Actually

栗花落 四麻(少年CV:三瓶由布子)、九重 九日(少年CV:佐藤利奈)

作詞/作曲/編曲:フワリ(Dream Monster)



03:九夏に眩む

九重 九日(少年CV:佐藤利奈)

作詞/作曲/編曲:keeno



04:Second season BATTLE 2on2 inside story 前編『f - フォルテ -』





●2024年5月15日発売

・Clock over ORQUESTA Second season BATTLE Vol.2 『p - ピアノ -』



■発売元 株式会社viviON

■価格 2,200円(税込)

■投票券 Second season BATTLE 2on2で使用できる600pt投票券封入

■収録内容

01:クレシェンテ

小豆沢 三斗(少年CV:白石涼子)、不破 十紀人(少年CV:竹内順子)

作詞/作曲/編曲:本田正樹(Dream Monster)



02:いばらの願い

榊 八色(少年CV:朴璐美)、春海 一十(少年CV:久川綾)

作詞/作曲/編曲:Aira(Dream Monster)



03:八十夢逃避行

榊 八色(少年CV:朴璐美)

作詞/作曲/編曲:湊貴大(流星P)



04:ボイスドラマ:Second season BATTLE 2on2 inside story 後編『p - ピアノ -』





YouTube10万人プロジェクト始動!







Second season BATTLE 2on2の開催も決まり、ますます盛り上がっていく『Clock over ORQUESTA』では、YouTube10万人プロジェクトを始動させてまいります!



2024年10月までに『Clock over ORQUESTA』公式YouTubeチャンネルの登録者数を10万人にすることを目指し、ショート動画や新規音楽コンテンツなど、『Clock over ORQUESTA』の世界にさらに浸れる動画を公開してまいります。

目標を達成した際には、ユーザーの皆様に喜んでいただけるようなコンテンツをYouTubeにて公開予定!



公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@ClockoverORQUESTA



さらに、10月2日よりYouTube チャンネル メンバーシップを開設いたします。

ここでしか見られない限定コンテンツなど、特典も盛りだくさん!

ぜひ、この機会にチャンネル登録&メンバーシップ加入をお願いいたします!







《メンバーシップ 詳細》

●月額490円

●特典

・メンバー用バッジ

・YouTubeで使えるカスタム絵文字

・カレンダー画像配布

・メンバー限定コンテンツ:未公開画像・未公開音源・各キャラクターの小ネタ・運営の裏話・企画へのアンケー

トなど、毎月ランダムでお届け!

まずは「クロケスタ駅ナカLIVE!!」で使用された楽曲のライブミックスver.を、ショート動画で公開予定です!





Clock over ORQUESTAプロジェクト概要









SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』

(読み クロック オーバー オルケスタ)

公式サイト :https://clockoverorquesta.com

公式Twitter :https://twitter.com/ClQST_info

推奨ハッシュタグ :#クロケスタ

公式チャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw

出演 :

山下大輝、田村睦心、森川智之、皆川純子、服部想之介、白石涼子、置鮎龍太郎、三瓶由布子、野田てつろう、伊瀬茉莉也、村瀬歩、金田朋子、日野聡、井上麻里奈、堀内賢雄、朴璐美、立花慎之介、佐藤利奈、鳥海浩輔、竹内順子、山路和弘、久川綾、緑川光、緒方恵美、ほか(担当キャラクター順・敬称略)

メインテーマ :「CLOQUESTA」 vocal・奥井雅美 作詞・大河ゆの 作曲編曲:大山曜(ZIZZ STUDIO)

原作 :大河ゆの

シナリオ :大河ゆの/あいざわあつこ(トライファクション)

企画・製作 :viviON



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-19:16)