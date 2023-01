[Audible, Inc.]

受賞作品は、3月下旬に発表







世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル(以下、Audible)は、優れたPodcastを表彰する『第4回JAPAN PODCAST AWARDS』において、『佐藤と若林の3600』と『Matthew’s Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー』が大賞作に、『モノガタリ by mercari』がエンタメ賞に、『オークラ 質問のコメディ』がコメディ賞に、『みんなのメンタールーム』がナレッジ賞に、『仲野太賀のポッドキャスト』がパーソナリティ賞に、それぞれノミネートされたことをお知らせします。



Audibleで配信中の『佐藤と若林の3600』は、どきどきキャンプ佐藤満春さんとオードリー若林正恭さんが、2006年~2008年にかけて配信していたトークポッドキャストを、新たにAudibleオリジナルとして復活した番組。 『Matthew’s Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー』は、マシュー南と豪華ゲストとのトークや個性的な企画が楽しめるポッドキャスト。突然の「帰国」に「マシュー南」がTwitterのトレンド入りするなど、大きく話題となりました。ともにAudibleの中でも高い人気を誇る作品で、好評をいただいています。



Audibleカントリーマネージャー 逢阪志麻は以下のようにコメントしております。

「このたび、第4回 JAPAN PODCAST AWARDSにAudibleの6作品がノミネートされたことを大変嬉しく思います。私たちAudibleは、お客さまにより良い時間を過ごしていただくために、クリエイターのみなさまと質の高いオーディオコンテンツを開発してまいりました。これからもお客さまのために魅力あるポッドキャストコンテンツを拡充し、ポッドキャスト文化を盛り上げる一助になれば幸いです。今後のAudibleにもご期待ください。」



各賞の受賞作品は、3月末に実施する授賞式にて発表されます。2023年もAudibleでは、たくさんの新作の配信を予定しております。



【ノミネート作品詳細】

■大賞

『佐藤と若林の3600』



出演:佐藤満春、若林正恭

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B09PNVJ1RX/



どきどきキャンプ佐藤満春とオードリー若林正恭が2006年~2008年にかけて配信していたトークポッドキャスト番組「佐藤と若林の3600」がAmazon オーディブルに登場。仕事や私生活など雑談に次ぐ雑談をお届けします。タイトルの3600は「3600秒=1時間」が由来。



『Matthew’s Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー』



出演:マシュー南

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B09QWC4SS7



「日本に舞い降りた金髪の天使」そう評されたミラクルボーイ、マシュー南。歌手兼モデル兼俳優兼ジャーナリスト、つまりは“生き方アーティスト”のマシュー南が故郷イギリスから緊急来日し、なんの因果かAmazon Audibleに降臨!ゲストをお迎えした他では聞けない貴重なトークや、マシューの個性と価値観全開のスペシャル企画などクリエイティブかつセンシティブではんなりしたマシューワールドが今ここに!「TV?ノンノン。音だけで感じてほしい。それが今の気分」(マシュー南談)



■エンタメ賞

『モノガタリ by mercari』



著者:川上未映子、岩井俊二、綿矢りさ、金原ひとみ、西川美和、尾崎世界観、平野 啓一郎、江國 香織、太田 光、水野 良樹(清志まれ)、恩田 陸

ナレーター:花澤香菜、櫻井孝宏、牧野由依、 安元洋貴、水原希子、竹野内豊、いとうあさこ、片山友希、サンキュータツオ、石橋静河、太田光、三浦透子、井之脇海

演出:西川美和

URL:https://www.audible.co.jp/pd/B0B14KRJGV



「モノガタリ by mercari」は、「すべてのモノには物語がある」というコンセプトのもと、さまざまな書き手による“モノとの出会いと別れ”が生み出すストーリーをお届けするプロジェクトです。渡せなかったプレゼント、捨てられない思い出のモノ、受け継いだ遺品ーー人に人生があるように、モノの背景にも目には見えないドラマがあります。多様な人生とモノが生み出す、個性豊かなモノガタリをお楽しみ下さい。



■コメディ賞

『オークラ 質問のコメディ』



出演:オークラ

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B09RQ94DZ4



質問は面白い。興味を持ち、質問として投げかけ、返ってきた答えに時に納得し、時に驚き、そして笑いが起こる。これは、放送作家のオークラが、いま話したい人をゲストに迎え聞きたいことを聞いていく、質問から始まるコメディである。



■ナレッジ賞

『みんなのメンタールーム』



出演:設楽悠介、野村高文

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B09PWM1R7Z



「みんなのメンタールーム」は、編集者・プロデューサーとしてコンテンツ制作に関わりつつ、事業マネージャーとしてビジネスの立ち上げやマネジメントにも携わってきた、設楽悠介(幻冬舎)と野村高文(NewsPicks)がパーソナリティを務める音声番組です。2人があなたのバーチャルな「メンター」となり、変化の激しい時代に自分らしいキャリアを築く方法や、仕事や人生に関する悩みについてお答えしていきます。



■パーソナリティ賞

『仲野太賀のポッドキャスト』





出演:仲野太賀

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B0BM3QRQ1B



俳優・仲野太賀のポッドキャスト!SNSを頑なにやらない謎多き男・仲野太賀がAmazonオーディブルで喋ります。日々の出来事をSNS代わりに発信する、長めのつぶやき。みたいなイメージでお聞きください。



JAPAN PODCAST AWARDSについて

2019年秋に立ち上がった優良なPodcastコンテンツを発掘し応援する日本初のアワードで、今回は第4回の開催となります。 「今、絶対に聴くべきPodcast」「もっと世の中に知られるべきPodcast」を、日本の音声コンテンツプラットフォーマー各社協力のもと発掘し、 新しいPodcastの可能性を見つけられるビビットな感性を持つ選考委員が選考していきます。

自薦エントリーと、リスナー投票の受付を特設フォームから実施致します。 1月にノミネート作品の発表を経て、2023年3月末に実施する授賞式にて、各賞の受賞作品を発表。

第4回JAPAN PODCAST AWARDS 公式サイト https://www.japanpodcastawards.com/



Audible(オーディブル)について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなどを取り揃えています。日本向けの会員プランでは、会員特典として12万以上の対象作品を聴き放題でお楽しみいただけます。再生速度の変更やスマホでのオフライン再生はもちろん、Amazon EchoやAlexa搭載デバイスにも対応。

現在、世界10ヶ国(米・英・独・仏・豪・日・伊・加・印・西)でサービスを展開。書籍との同時発売やオリジナルコンテンツ制作を手掛けるなど、オーディオエンターテイメントの先駆者として可能性に挑戦し続けています。URL:https://www.audible.co.jp



