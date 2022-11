[株式会社Tenorshare]

Androidを使っていて「画面ロックが解除できなくなった!」「パスワードを忘れた!」そんな経験はございませんか。本記事ではAndroid端末で画面ロックを解除する最新の裏ワザをご紹介していきます。



Android画面ロックの種類



近年のスマートフォンはキャッシュレスやインターネットバンキングの発達により、デバイス自体がたくさんの個人情報をもつ精密機器となりました。そのため、ロックの種類もPINコード、スワイプ、パターン認証、パスワード認証、指紋認証、顔認証、静脈認証など高度なセキュリティが端末に備わっています。



【PINコード】:4桁以上の数字を組み合わせてロックする方法です。昔からある画面ロックの方法でセキュリティ性は低めです。生年月日や記念日など、他人に予測されやすいナンバーを使うと簡単に解除できてしまいます。





【スワイプ】:ロック画面を上方向にスライドするだけのロック方法です。セキュリティ性は0に近いと言っていいでしょう。



【パターン認証】:9つの点を結ぶパターンでロックを解除する方法です。指先の動きなどでパターンが予測されやすいデメリットがあります。セキュリティ性は中くらいです。





【パスワード認証】:4桁以上の英数字を組み合わせます。セキュリティ性は中~高くらいです。





【指紋認証】

指紋が1人1人ちがうことを利用したロック方法です。セキュリティ性は高く、現在のスマホに搭載されている主流のロック方法となりますが、指先が汚れていたり、けがをしていると認証できないことがデメリットです。





【静脈認証・顔認証】

静脈や顔が1人1人ちがうことを利用したロック方法です。搭載されている機種は限られますが、極めてセキュリティ性の高い方法です。











Android画面のロックを解除するおすすめ裏ワザ3選



●裏ワザ1:ロック解除ツール「4uKey for Android」を使う

4uKey for Androidは簡単な操作でデバイスのロックを解除できる画期的なソフトウェアです。本製品は指紋認証、パターン認証、PINコード、パスワードなど種類を問わず、ほぼ全てのAndroid製品にご利用できます。

ステップ1:解除したい端末とPCをケーブルで接続します。

ステップ2:4uKey for Androidを起動し「画面ロック解除」を選択します。



ステップ3:端末が認識されたら「画面ロック解除」をクリックします。





ステップ4:注意事項を確認してから、「開始」をクリックします。







●裏ワザ2:Androidスマホをリセットして解除する



リカバリーモードから工場出荷状態に戻す方法をご紹介します。注意点として、この方法はデバイスの全てのデータが消去されますのでご注意ください。

ステップ1:電源、音量、ホームボタンを同時に長押しします。

ステップ2:リカバリーモードの「Wipe data/factory reset」から「Yes」を選択します。

ステップ3:「Reboot system now」を選択し、再起動するとリセット完了です。



●裏ワザ3:Androidデバイスマネージャーを使用してロックを解除する

AndroidでGoogleサービスを利用してロックを解除する方法です。やり方は以下の通りです。

ステップ1:ブラウザからAndroidデバイスマネージャーにアクセスします。

ステップ2:Googleアカウントでログインし、Find My Deviceにアクセスします。

ステップ3:ロックを解除したいAndroid端末を選択し「消去」をクリックします。









まとめ



いかがでしたでしょうか?

今回はAndroidのパスワードを忘れて画面ロックが解除できなくなった場合の対処法をご紹介しました。本記事でご紹介した「4uKey for Android」はロック解除専用のソフトなので、デバイスが故障する心配なく安心してご利用いただけますので、ぜひご活用ください。



