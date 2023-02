[日本出版販売株式会社]

日本出版販売株式会社(代表取締役社長:奥村 景二、略称:日販)は、2023年2月18日(土)より順次、「おおのたろうPOPでUPな全国書店Tour “あかちゃん a GO GO!”」を全国6都市の書店で開催します。









「おおのたろうPOPでUPな全国書店Tour “あかちゃん a GO GO!”」は、あかちゃんをモチーフにした絵本やイラストが人気の作家・おおのたろうさんの書籍とともに、ファンに大人気の“あかちゃん”でデザインされた文具・雑貨を集めた、初の書店POP-UPイベントです。今回のPOP-UPのために制作された限定商品や先行販売商品も取り揃え、書店店頭からおおのたろうさんの作品の魅力を発信します。

また、POP-UPを開催する全国6書店では、初日におおのたろうさんのサイン会イベントも実施します。ファンが来店するきっかけを創出するとともに、SNS等を通じてファンとつながることで、魅力ある書店の場づくり、そしてグッズ提案により、生活者のタッチポイントとしての書店のバリューアップを目指します。



■POP-UP販売グッズラインアップ











※商品は売り切れ次第終了となりますので、予めご了承ください。

※グッズの詳細については下記サイトをご確認ください。

https://hon-hikidashi.jp/enjoy/162879/



■「おおのたろうPOPでUPな全国書店Tour“あかちゃん a GO GO!”」開催スケジュール







2月18日(土)~ TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町(愛知県名古屋市)

2月25日(土)~ 文教堂二子玉川店(東京都世田谷区)

3月4日(土)~ コーチャンフォー新川通り店(北海道札幌市)

3月12日(日)~ TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち(福岡県福岡市)

3月18日(土)~ 枚方 蔦屋書店(大阪府枚方市)

3月25日(土)~ 宮脇書店 総本店(香川県高松市)

※各書店とも、グッズと書籍がなくなり次第終了となります。



■サイン会概要







各書店にて、POP-UP開催初日におおのたろうさんのサイン会イベントを実施します。イベントにご参加の方全員に、POP-UP限定デザインの缶バッジ(全9色)を1つプレゼントいたします。

※缶バッジの色は選べません。

※サイン会イベント参加には整理券が必要です。各店舗の整理券配布方法は下記サイトをご確認ください。

https://hon-hikidashi.jp/enjoy/162153/



■おおのたろうさんプロフィール

絵本・イラストレーション・GIFアニメーション作家。近年では「あかちゃん」のあるあるネタとかわいらしいイラストがパパママ世代を中心に大変人気を博している、いま注目を集めるクリエーターの一人。

「あかちゃん」を題材にした絵本『あかちゃん あかちゃん』を2022年4月に、『あかちゃん あかちゃん にっ(2)』を同年11月に発売(いずれも大泉書店)したほか、絵本『よしよしよしおさん』(ポプラ社・2022年5月発売)なども手掛けています。2023年1月26日にはSNSで好評の作品を1冊にまとめた『じんせいさいしょの』(KADOKAWA)を発売すると、たちまち重版が決定するなど話題に。

https://www.taro-allstars.com/



■企画内容に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨商品本部 担当:石橋

TEL. 03-3233-4857



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-17:46)