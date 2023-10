[株式会社 SABON Japan]

毎年好評のアドベントカレンダーを全国発売に先駆けて限定発売。日本上陸15周年を記念したスノードームのプレゼントも



イスラエル発のナチュラルコスメブランドSABON(サボン)は、伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーションにて『SABON Holiday Collection 2023 POP UP SHOP』を2023年11月8日(水)から11月14日(火)まで期間限定で開催いたします。







『SABON Holiday Collection 2023』のテーマは、”星影に花々が輝く、祝祭のイヴへ”。

世界が眠りについた真夜中の25時、神秘的な時計が鐘を鳴らすと、花々が魔法のように咲き誇る、魅惑的な空想の庭への扉が開かれます。

無数の月灯りの下でキラキラと輝く花々の香りと、祝祭の喜びに包まれる、ホリデーシーズンにきらめくような彩りを添える限定コレクション。

星影の下で真夜中に花開く、神秘的なフローラルノート「スターライト・ブーケ」は、夜の間だけ花開く、ドラゴンフルーツフラワーとムーンフラワー、冬を象徴するポインセチアを花束にした、きらめきに満ちた香り。

人気のボディケアアイテムからフレグランス、ホームアイテムまで、魅惑的な森を夢のような輝きで満たす、この冬だけの特別な香りが、ホリデーに神秘的な香りの記憶を刻みます。



『SABON Holiday Collection 2023 POP UP SHOP』では、『SABON Holiday Collection 2023』より、コフレや豊かなバリエーションのキットなど、多数の製品を取り揃えるほか、メディアやSNSでも注目を集め、毎年大好評の「アドベントカレンダー」(2023年11月16日(木)より全国発売)を、数量限定で先行販売いたします。



『伊勢丹新宿店 SABON Holiday Collection 2023 POP UP SHOP』

日程 2023年11月8日(水)~11月14日(火)

場所 伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション

営業時間 10:00~20:00 ※伊勢丹新宿店の営業時間に準ずる



ホリデーシーズンを鮮やかに彩る、芸術的なギフトボックスにおさめられた製品の数々とともに、この冬だけの、星影の下で真夜中に花開く、神秘的なフローラルノート「スターライト・ブーケ」の香りをこころゆくまでお楽しみいただけます。

芸術的なギフトボックスにおさめられた、特別なコフレやキットを豊富なラインナップで販売するほか、好評のボディ、フェイス、ヘアケアアイテムなどの定番製品も取り扱い、店内のウォータースタンドにて、豊かな香りや心地よいテクスチャーをご体感いただけます。



『SABON Holiday Collection 2023 POP UP SHOP』では、スペシャルギフトのプレゼントや製品に刻印を施す、とっておきのエングレービングサービスも実施いたします。



月灯りの下でキラキラと輝く花々の香りと、祝祭の喜びに包まれるような特別な空間にて、肌も心も満たされる至福のときをお楽しみいただけます。



毎年大好評の「アドベントカレンダー」を、11月16日(木)の全国発売に先駆けて、11月8日(水)より300個限定で発売いたします。

24個の扉を開けるたびに喜びがあふれ出すアートのようなアドベントカレンダーや、ホリデーが待ち遠しくなるギフトの数々をいち早くお楽しみいただけます。



製品名称 アドベントカレンダー 2023

販売価格 19,800円(税込)

発売日 2023年11月8日(水)先行発売 ※11月16日(木)全国発売

※お一人様3点まで。

※画像はイメージです。



【スペシャルギフト】



期間中、店頭にて13,500円(税込)以上お買いあげの先着300名さまに、SABON日本上陸15周年を記念した華やかな『スノードーム』をプレゼントいたします。



また、6,500円(税込)以上お買いあげの先着400名さまに、『オリジナルエコトートバッグ』をプレゼントいたします。

※アドベントカレンダーは対象外となります。

※お一人さま1点限り、併用不可となります。

※オンラインストアmeecoは対象外。



【エングレービングサービス】



『伊勢丹新宿店 SABON Holiday Collection 2023 POP UP SHOP』を記念して、エングレービングサービスを実施いたします。

期間中、店頭にて対象製品を含む7,000円(税込)以上のお買い上げで、製品1点に刻印サービスをいたします。

アイテムにお名前やメッセージ、記念日などの刻印を施し、世界にひとつだけの特別なギフトに。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。



【SABON×美的×いくえみ綾 『Emotional Story』】



SABON日本上陸15周年を記念し、多くの名作を世に生み出した大人気漫画家 いくえみ綾先生による「SABON × 美的 × いくえみ綾 『Emotional Story』」が2月よりスタート。

SABONにまつわる500通以上のきらめく感動のエピソードの中から、日本が誇るカルチャーである漫画を通して、SABONから生まれる心が震えるほどの感動ストーリーをたくさんの方々にお届けいたします。





SABON×美的×いくえみ綾『Emotional Story』の公開を記念し、伊勢丹新宿店「SABON Holiday Collection 2023 POP UP SHOP」にて1点以上お買い上げの先着300名様に、いくえみ綾先生のイラスト付きミニトートをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。



SABON×美的×いくえみ綾『Emotional Story』

https://www.sabon.co.jp/special_contents/JP15thanniversary/



※化粧品オンラインストアmeecoでもお買い求めいただけます。(スペシャルギフト・エングレービングサービス除く)

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※諸般の事情により、営業日、営業時間、イベントなどが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。







お問い合わせ先

SABON Japan

0120-380-688

www.sabon.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-14:16)