2024春夏コレクションより、JOHNBULLが手掛ける F…
［株式会社ジョンブル］
2023年12月6日（水）よりデビュー
2024春夏コレクションより、JOHNBULL（ジョンブル）が FREEMANS SPORTING CLUB（フリーマンズ スポーティング クラブ）のデニムを開発し、MEN’S ＆ WOMEN'S WEAR を展開。
2023年12月6日（水）にデビューします。
FREEMANS SPORTING CLUB はニューヨークロウワーイーストサイドにルーツを持つ、アメリカントラッドスタイルのブランド。2024年春夏コレクションでは、“DRESS IN LAYERS = ドレス・イン・レイヤードスタイル”を提案します。
FREEMANS SPORTING CLUB 2024春夏コレクション
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJB03/￥58,300 tax in
SHIRT lot.FY241LSC03/￥27,500 tax in
PANTS lot.FY241PTB01/￥41,800 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJA03/￥49,500 tax in
SHIRT lot.FY241LSC02/￥27,500 tax in
PANTS lot.FY241PTC01/￥41,800 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in
JACKET lot.FY241JKA01/￥48,400 tax in
SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in
PANTS lot.FY241PTC01/￥37,400 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJB02/￥58,300 tax in
JACKET lot.FY241JKA01/￥46,200 tax in
PANTS lot.FY241PTC01/￥30,800 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJA04/￥52,800 tax in
JACKET lot.FY241JKA01/￥41,800 tax in
PANTS lot.FY241PTB01/￥30,800 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJB04/￥62,700 tax in
JACKET lot.FY241JKA01/￥48,400 tax in
PANTS lot.FY241PTC01/￥35,200 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in
SHIRT lot.FY241LSA02/￥38,500 tax in
OVERALL lot.FY241OAA01/￥52,800 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in
SHIRT lot.FY241LSA01/￥31,900 tax in
OVERALL lot.FY241OAA01/￥48,400 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241JKB01/￥42,900 tax in
SHIRT lot.FY241LSB02/￥38,500 tax in
PANTS lot.FY241TPA03/￥26,400 tax in
＜WOMEN＞
SHIRT lot.FY241LSA01/￥38,500 tax in
SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in
PANTS lot.FY241TPA04/￥30,800 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in
SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in
PANTS lot.FY241PTB01/￥35,200 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in
SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in
PANTS lot.FY241PTA01/￥30,800 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in
SHIRT lot.FY241LSB01/￥31,900 tax in
PANTS lot.FY241PTA01/￥37,400 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in
SHIRT lot.FY241LSA02/￥31,900 tax in
PANTS lot.FY241PTB01/￥37,400 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in
SHIRT lot.FY241LSD01/￥30,800 tax in
PANTS lot.FY241PTA01/￥41,800 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in
SHIRT lot.FY241LSC04/￥30,800 tax in
PANTS lot.FY241PTA01/￥35,200 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241JKB01/￥47,300 tax in
JACKET lot.FY241TJB05/￥62,700 tax in
SHIRT lot.FY241LSB02/￥38,500 tax in
OVERALL lot.FY241OAA01/￥46,200 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241TJA05/￥52,800 tax in
SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in
OVERALL lot.FY241OAA01/￥41,800 tax in
＜MEN＞
JACKET lot.FY241JKB01/￥49,500 tax in
SHIRT lot.FY241LSA01/￥38,500 tax in
PANTS lot.FY241TPA01/￥24,200 tax in
＜WOMEN＞
JACKET lot.FY241JKB01/￥49,500 tax in
SHIRT lot.FY241LSB02/￥31,900 tax in
PANTS lot.FY241TPA01/￥24,200 tax in
【画像ダウンロード】
URL：https://91.gigafile.nu/0106-baf37c82bead4a7d5f10e4a896062a527
【会社概要】
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
<公式ブランドサイト>
https://johnbull.co.jp/
<公式オンラインサイト>
https://www.privatelabo.jp/
<公式インスタグラム>
https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/07-19:16）
データ提供
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