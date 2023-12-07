［株式会社ジョンブル］

2023年12月6日（水）よりデビュー









2024春夏コレクションより、JOHNBULL（ジョンブル）が FREEMANS SPORTING CLUB（フリーマンズ スポーティング クラブ）のデニムを開発し、MEN’S ＆ WOMEN'S WEAR を展開。

2023年12月6日（水）にデビューします。



FREEMANS SPORTING CLUB はニューヨークロウワーイーストサイドにルーツを持つ、アメリカントラッドスタイルのブランド。2024年春夏コレクションでは、“DRESS IN LAYERS = ドレス・イン・レイヤードスタイル”を提案します。





FREEMANS SPORTING CLUB 2024春夏コレクション







＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJB03/￥58,300 tax in

SHIRT lot.FY241LSC03/￥27,500 tax in

PANTS lot.FY241PTB01/￥41,800 tax in

＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJA03/￥49,500 tax in

SHIRT lot.FY241LSC02/￥27,500 tax in

PANTS lot.FY241PTC01/￥41,800 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in

JACKET lot.FY241JKA01/￥48,400 tax in

SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in

PANTS lot.FY241PTC01/￥37,400 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJB02/￥58,300 tax in

JACKET lot.FY241JKA01/￥46,200 tax in

PANTS lot.FY241PTC01/￥30,800 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJA04/￥52,800 tax in

JACKET lot.FY241JKA01/￥41,800 tax in

PANTS lot.FY241PTB01/￥30,800 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJB04/￥62,700 tax in

JACKET lot.FY241JKA01/￥48,400 tax in

PANTS lot.FY241PTC01/￥35,200 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in

SHIRT lot.FY241LSA02/￥38,500 tax in

OVERALL lot.FY241OAA01/￥52,800 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in

SHIRT lot.FY241LSA01/￥31,900 tax in

OVERALL lot.FY241OAA01/￥48,400 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241JKB01/￥42,900 tax in

SHIRT lot.FY241LSB02/￥38,500 tax in

PANTS lot.FY241TPA03/￥26,400 tax in

＜WOMEN＞

SHIRT lot.FY241LSA01/￥38,500 tax in

SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in

PANTS lot.FY241TPA04/￥30,800 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in

SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in

PANTS lot.FY241PTB01/￥35,200 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in

SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in

PANTS lot.FY241PTA01/￥30,800 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in

SHIRT lot.FY241LSB01/￥31,900 tax in

PANTS lot.FY241PTA01/￥37,400 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in

SHIRT lot.FY241LSA02/￥31,900 tax in

PANTS lot.FY241PTB01/￥37,400 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241TJA01/￥42,900 tax in

SHIRT lot.FY241LSD01/￥30,800 tax in

PANTS lot.FY241PTA01/￥41,800 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJB01/￥52,800 tax in

SHIRT lot.FY241LSC04/￥30,800 tax in

PANTS lot.FY241PTA01/￥35,200 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241JKB01/￥47,300 tax in

JACKET lot.FY241TJB05/￥62,700 tax in

SHIRT lot.FY241LSB02/￥38,500 tax in

OVERALL lot.FY241OAA01/￥46,200 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241TJA05/￥52,800 tax in

SHIRT lot.FY241LSC01/￥27,500 tax in

OVERALL lot.FY241OAA01/￥41,800 tax in





＜MEN＞

JACKET lot.FY241JKB01/￥49,500 tax in

SHIRT lot.FY241LSA01/￥38,500 tax in

PANTS lot.FY241TPA01/￥24,200 tax in

＜WOMEN＞

JACKET lot.FY241JKB01/￥49,500 tax in

SHIRT lot.FY241LSB02/￥31,900 tax in

PANTS lot.FY241TPA01/￥24,200 tax in





【画像ダウンロード】

URL：https://91.gigafile.nu/0106-baf37c82bead4a7d5f10e4a896062a527





【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/





企業プレスリリース詳細へ （2023/12/07-19:16）