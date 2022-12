[株式会社Trys]

12/5よりアーリークリスマスキャンペーンを実施!人気のイベント『[復刻]ナザリック×クリスマス』を開催いたします!さらに、12/12からはイベント『[復刻]リザードinブリザード』も開催!イベント連動召喚では『★5【純白のサンタ】アルベド』が復刻登場!さらに、アーリークリスマスキャンペーンとして復刻イベントの開催や、過去の★5キャラクターも復刻登場!





■イベント『[復刻]ナザリック×クリスマス』開催!





【開催期間:12/5 15:00~12/15 14:59】

自らが外交に赴く機会を意識し始めたモモンガ。

骸骨の外見を隠すため「嫉妬する者たちのマスク」を着用し、挨拶の練習をしていたところをアルベドに目撃される。すると彼女は問うた――「くりすます」とは一体なんの事でしょうか?



イベント特効キャラクターは復刻キャラクター3体!

★5【純白のサンタ】アルベド

★5【電撃サンタ】ナーベラル

★5【忠実なるサンタ】セバス

ぜひメダル獲得にお役立てください!

イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント召喚『有償限定ナザリック×クリスマス復刻ステップアップ召喚(キャラ別)』開催!

【開催期間:12/5 15:00~12/15 14:59】

STEP8で復刻★5キャラクターが1体が確定する召喚を開催!

キャラクター毎の開催なので、お好きなキャラクターの召喚をご利用いただけます!



▼有償限定ナザリック×クリスマス復刻ステップアップ召喚-アルベド-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【純白のサンタ】アルベド



▼有償限定ナザリック×クリスマス復刻ステップアップ召喚-ナーベラル-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【電撃サンタ】ナーベラル



▼有償限定ナザリック×クリスマス復刻ステップアップ召喚-セバス-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【忠実なるサンタ】セバス



無償混沌石でご利用いただける召喚『ナザリック×クリスマス復刻ステップアップ召喚』『ナザリック×クリスマス復刻召喚』も同時開催!併せてチェックしてみてください!

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント『[復刻]リザードinブリザード』開催!





【開催期間:12/12 15:00~12/22 14:59】

謎の寒波に見舞われた蜥蜴人の村落。

彼らを助けに三人のプレアデスが急行する。

ナザリックに益する者へ暖かな日常を。紅白ツートンのサンタ衣装が山脈を舞台に、華麗に舞う――



イベント特効キャラクターは復刻キャラクター5体!

★5【闇妖精サンタ】アウラ

★5【闇妖精サンタ】マーレ

★5【笑顔のサンタ】ルプスレギナ

★5【蟲使いサンタ】エントマ

★5【急襲突撃サンタ】シズ

ぜひメダル獲得にお役立てください!

イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント召喚『有償限定リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚(キャラ別)』開催!

STEP8で復刻★5キャラクターが1体が確定する召喚を開催!

キャラクター毎の開催なので、お好きなキャラクターの召喚をご利用いただけます!



【開催期間:12/12 15:00~12/22 14:59】

▼有償限定リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚-アウラ-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【闇妖精サンタ】アウラ



▼有償限定リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚-マーレ-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【闇妖精サンタ】マーレ



【開催期間:12/13 15:00~12/22 14:59】

▼有償限定リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚-ルプスレギナ-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【笑顔のサンタ】ルプスレギナ



▼有償限定リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚-シズ-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【急襲突撃サンタ】シズ



▼有償限定リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚-エントマ-





《ピックアップ&STEP8確定★5キャラクター》

★5【蟲使いサンタ】エントマ



無償混沌石でご利用いただける召喚『リザードinブリザード復刻ステップアップ召喚』『リザードinブリザード復刻召喚』も同時開催!併せてチェックしてみてください!

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■各種復刻イベント召喚開催!

復刻イベントの開催に併せ、各種復刻召喚を開催!

イベント特効としても活躍するキャラクター達を再びゲットできるチャンスをお見逃しなく!

▼召喚スケジュール1.





▼召喚スケジュール2.





詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■『アーリークリスマス七色水晶・大パック』販売!





【開催期間:12/5 15:00~12/22 14:59】

アーリークリスマス七色水晶・大パック登場!

七色水晶や混沌石をまとめて入手できる、お得なパック!

このパックでキャラクターの強化や限界突破ができます。



《パック内容》

・七色水晶・大:1個

・有償混沌石 :1250個

・赤ポーション:30個

・強竜石・中 :30個

・指南書・中位:30個

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■『アーリークリスマスキャンペーン』開催!





【開催期間:12/5 15:00~12/22 14:59】

復刻クリスマスイベントと連動したキャンペーンを実施!

期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします!



▼アーリークリスマスログインボーナス

「【真っ赤なお鼻】ハムスケ」が登場!

ログインするだけでゲーム内アイテムをゲットできる!

期間限定のログインボーナスとなっているのでお気軽にご参加ください!

≪アイテム詳細≫

・1回目 ★4【真っ赤なお鼻】ハムスケ × 1

・2回目 金貨 × 1000000

・3回目 クリスマスケーキ × 10

・4回目 ★4【真っ赤なお鼻】ハムスケ × 1

・5回目 無償混沌石 × 100

・6回目 強竜石・大 × 30

・7回目 ★4【真っ赤なお鼻】ハムスケ × 1

・8回目 クリスマスケーキ × 10

・9回目 無償混沌石 × 150

・10回目 ★4【真っ赤なお鼻】ハムスケ × 1



▼アーリークリスマスミッション

特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます!

ミッション内容は簡単なものもあるので、ゲームを始めたばかりの方でもご参加できます!

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

※一部画像は開発中の画面です。

※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



