メタバース領域で様々な事業を展開する株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:ブレイブグループ、以下「Brave group」)は、メタバースを語る定期イベント「メタコミュ」を発足し、第1回目のウェビナーを2023年2月6日(月)に開催することをお知らせいたします。







Brave groupは、バーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC(ライオットミュージック)」や次世代Virtual eSportsプロジェクト「ぶいすぽっ!」等を運営するIP事業、自社のメタバースエンジンである「Brave Engine(ブレイブエンジン)」を活用したPlatform事業など、メタバース領域で様々な事業を展開しています。



今後、メタバースが生活の中で一般的な集いの場となる未来を創っていくことを目指す上で、その創りたい未来について伝え、仲間を増やしていくために、この度メタバースを語る定期イベント「メタコミュ」を発足いたしました。

第1回目は株式会社ClaN Entertainment 代表取締役社長 大井 基行氏、株式会社ambr 代表取締役CEO 西村拓也氏にゲスト参加頂き、2023年2月6日(月)にウェビナー形式で開催いたします。





ウェビナー詳細



■開催概要

日時:2023年2月6日(月)19:30~21:00

実施形態:オンライン形式

参加料金:無料(事前登録制・下記リンクのフォームよりお申し込みください)



・参加申し込みフォーム

https://forms.gle/JTaXiX5wT5eMN2rBA



■トークセッションテーマ

「メタバース関連企業3社の代表が語る、メタバースエンターテイメントのリアルと可能性」



■トークアジェンダ

・各社の事業内容紹介

・各社代表から見るメタバースエンターテイメントについて

ー各社から見る「メタバース」とは?

ー各社の取り組み事例と反響について

ーメタバース業界全体の現状と展望や課題

ーメタバースエンターテイメントの可能性について



■このような方にお勧め

・メタバースで実現可能なことを知りたい方

・メタバースエンターテイメントの可能性について知りたい方

・エンターテイメント業界に携わっており、今後メタバース領域に携わっていきたい方

・メタバース事業に携わっており、エンターテイメント領域に携わっていきたい方

・メタバースにおけるビジネス展開に関心がある方





登壇者プロフィール









野口圭登

株式会社Brave group代表取締役 執行役員

(兼務)SuperYellow株式会社 代表取締役

(兼務)株式会社MetaLab 代表取締役



2011年の在学中に株式会社Vapesを創業。

2016年に同社を株式会社ベネッセホールディングスへ事業譲渡、50社以上のスタートアップへのエンジェル投資、共同創業を経て、2020年に株式会社Brave group代表取締役に就任(現任)。

メタバースプラットフォーム事業を展開する当社子会社の株式会社MetaLabや、「RIOT MUSIC」等を運営するSuperYellow株式会社の代表取締役も兼任。









大井 基行

株式会社ClaN Entertainment

代表取締役社長



慶應義塾大学卒。28歳。2017年に日本テレビ放送網株式会社に入社。2018年に社内ベンチャーとしてVTuber事業「V-Clan」を立ち上げ、責任者として事業運営を行う他、「プロジェクトV」など多数の番組やイベントのプロデューサーも務める。2022年4月に日本テレビの新会社としてClaN Entertainment社を設立し、代表取締役に就任。座右の銘は中居正広さんの言葉から、「成功は保証されていないが、成長は保証されている。」









西村拓也

株式会社ambr

代表取締役CEO



東京大学法学部卒。2018年、仮想世界をテーマに株式会社ambrを創業。『仮想世界ambr』『TOKYO GAME SHOW VR 2021 / 2022』『Magic The Gathering: Virtual Art Exhibition』等のプロデューサーを務める。2022年に10.2億円の資金調達を実施。現在は新しいVRプラットフォームを構想中。コーヒーとスニーカーが好き。





会社概要



■株式会社ClaN Entertainment 会社概要

・会社名:株式会社 ClaN Entertainment

・設立:2022年4月1日

・資本金:100,000,000円

・代表者名:代表取締役社長 大井 基行

・所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1

・事業内容:VTuber/メタバース/インフルエンサー事業

・URL:https://clan-entertainment.com/



■株式会社ambr 会社概要

・会社名:株式会社 ambr

・設立:2018年8月15日

・資本金:90,090,000円

・代表者名:代表取締役CEO 西村拓也

・所在地:東京都中野区東中野4-6-2 アペルト東中野10階

・事業内容:VRプラットフォーム事業・VRクリエイティブスタジオ事業

・URL:https://ambr.co.jp/



■株式会社Brave group 会社概要

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:1,878,013,651円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦2-17-9 大友ビル2F-C

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社クリエイトリング

http://aogiri-hs.com/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

SuperYellow株式会社

株式会社Game & Co.

・関連会社

MetaBash Inc.



