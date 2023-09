[AIQ株式会社]



"私の「本当の好き」が、あなたの「価値」に変わる社会"を目指すAIQ(アイキュー)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長CEO兼COO 渡辺求)は、西日本電信電話株式会社(本社:大阪府大阪市都島区、代表取締役社長 社長執行役員:森林 正彰、以下、NTT西日本)が運用するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)」にて、9月22日に開催される「学ぶプログラムWe Lab.」に代表の渡辺が登壇することをお知らせいたします。







SNSをはじめとするソーシャルメディア時代に、”モノを購入する”行動が大きく変化しました。

それは情報が膨大に溢れるこのネット社会において、ターゲットのニーズが多様化したことも一因にあります。



そこで、複雑化するモノを購買する体験を一緒に紐解く「ソーシャルメディア時代における“モノを買う”体験とは?」を開催します。



<セッション内容(一部抜粋)>

・販売体験から購買デザインへ

・想定ペルソナと実ペルソナって実はズレている!?

・ターゲットユーザーはモノを買うまでに、”どこ”で”どんな”情報を取得している!? etc



ぜひこの機会にお越しください。



https://www.quintbridge.jp/program/detail/5b3olllbz/



■イベント概要

NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」の会員限定プログラムです。

参加するには、QUINTBRIDGEへの入会が必要です。(QUINTBRIDGEホームページから入会可)



<QUINTBRIDGEとは>

QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)は、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設です。

企業・スタートアップ・自治体・大学などが自由に交流し、それぞれの思いやアセットを共有しながら共創を進め、実社会での活用をめざします。会員とともに社会課題の解決と未来社会の創造を成し遂げ、ウェルビーイングが実感できる社会を実現することを目的としています。

https://www.quintbridge.jp/



<「QUINTBRIDGE」住所・アクセス>

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号

JR大阪環状線「京橋駅」北口:徒歩約10分

京阪本線「京橋駅」西口:徒歩約10分

地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」:徒歩約5分



★本イベントは、学ぶプログラムWe Lab.の1コマです。We Lab.メンバーになることでご参加いただけます。(参加無料)



■講師

渡辺 求(わたなべ もとむ)



AIQ株式会社代表取締役CEO兼COO

カシオ計算機、バンダイナムコエンターテイメントの新規事業開発責任者を経て、JNSホールディングス(旧ネオス)常務取締役、インミミック(ソニーミュージックエンターテインメントと旧ネオスの合同会社)代表を兼務し、主に大手通信事業者との大型プロジェクト及び新規技術を活用した新規ビジネス創出を担当。2019年にAIQ株式会社取締役に就任。2022年に同社代表取締役社長CEO兼COOに就任。最先端技術のAIを活用したソーシャルメディアマーケティングを推進し、「“欲しい”を創る購買体験デザイン ~AIを活用してユーザー心理を読み解き、売上を伸ばす~」を発売中。



■関連講義

同日には他の講義も開催されます。1回の申込みですべての講義に参加可能です。



We Lab. |Day3|Chapter1

支援総額11億円!CAMPFIREの社外キュレーターが語る クラウドファンディングとコミュニティ形成の極意



We Lab. |Day3|Chapter3

小さな緩いつながりを大切にすることで育まれるビジネスの可能性 ~周りの想いと自分の想いをうまく接続させる~



【AIQ株式会社 会社概要】

会社名:AIQ(アイキュー)株式会社

所在地:東京都文京区後楽1丁目4―14 後楽森ビル8F

代表者:代表取締役社長CEO兼COO渡辺 求

代表取締役CTO高松 睦

URL:https://aiqlab.com/

事業内容:ソーシャルメディアの情報を独自AIで解析し、人の"本当の好き"から新しい"価値"を創出するソーシャルメディアマーケティングサービスを提供



