日本最大級の親子体験型オンラインフェス「SOZOW FES 2023 SUMMER with テレビ朝日」にQQキッズが参画。親子で英語を学ぶ目的を発見しよう!



株式会社QQEnglish (本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡 頼光)が提供する「こども専門オンライン英会話QQキッズ」は、SOZOW株式会社(所在地:東京都品川区、代表取締役:小助川 将)が株式会社テレビ朝日と共同開催する子どもが夢中に出会える日本最大級の親子体験型オンラインフェス「SOZOW FES 2023 SUMMER with テレビ朝日」に参画し、2023年7月23日(日)10時より、QQキッズ提供のオンラインライブ「英語で世界へのトビラを開こう!」を配信します。







QQEnglish/QQキッズは、これまで世界中の生徒に向けてオンライン英会話とセブ島留学を提供してまいりました。この度、SOZOW FESに参画致し、英語を学ぶ意義や英語で広がる世界・可能性についてのライブセッションを行います。



SOZOW FES 2023 SUMMER with テレビ朝日の概要







・主催:SOZOW株式会社、株式会社テレビ朝日

・日時:2023/7/22(土)、23(日)、29(土)、30(日)、8/4(金)、5(土)、6(日) 計7日間

・開催場所:オンライン(ZOOMもしくはYouTube Live。ZOOMは先着500枠)

・イベントページ: https://fes.sozow.com/

・一般申し込み開始日:2023年7月3日(月)11時~

・イベント内容:

「やりたい!なりたい!がここにある」この夏、インタラクティブ&ライブにこだわった体験型のアクティビティで、子どもの興味が広がり夢中になれるものとの出会いの場を提供します。

マインクラフト、宇宙、未来の仕事など子どもがワクワクする内容をテーマに多彩なゲストによるオンライン ライブセッションを開催するほか、未来のクリエイターや起業家を発掘するプレゼン大会も開催いたします。

すべてのプログラムをオンラインで行うため、全国どこからでも参加でき、子どもと社会や企業との出会いの場を創出します。六本木ヒルズを舞台にお送りする夏の大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER STATION」とも連動いたします。



当社主催のアクティビティ(オンラインイベント)について















参画の理由





QQEnglish/QQキッズは”Gateway to the world!”をビジョンに抱え、生徒様の「世界で活躍できる人材となっていただくこと」、「新しい可能性を見出していただくこと」の実現にむけた一翼を担っていきたいと考えています。今回のSOZOW FESのコンセプトの一つである「子供たちの好奇心を引き出し、グローバルな視点で考える力を育む」と、当社のビジョンと共通しており、参画することにいたしました。



当日参加される子供たちがSOZOW FESで行われる多様なライブセッションを通じて、新しい時代の仕事やテクノロジーに触れ、未来に想いを馳せる大きな転機になれば幸いです。



QQEnglishについて







「Gateway to the world」というビジョンをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校2校を運営しています。インターネットを使ってマンツーマンレッスンを行うQQEnglish/QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界で30万人を超える生徒が利用しています。

また、英会話学校には中国や韓国をはじめ、ロシアやブラジルなど約30か国の人が留学しています。



■公式サイト

子ども専門オンライン英会話:QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



オンライン英会話:QQ English

https://www.qqeng.com/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/



