株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」( https://mini-mal.tokyo/ ) は、2023年9月16日(土)に、ケーキや焼き菓子、アシェット・デセールを通してカカオの魅力を表現する、新業態となる工房併設型の新店「Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵」をオープンします。







カカオの個性を表現したMinimalのチョコレートを使った、Minimal初となるパティスリースイーツが新たに誕生します。

毎日仕上げるチョコレートケーキやショートケーキといった生菓子、焼き立てを味わうフィナンシェなどの焼き菓子、出来たてならではのフレッシュさを楽しむアシェット・デセールなど、これまでのMinimalにはなかった“初めて”を存分に楽しめる新しいチョコレート体験をお楽しみください。

カカオ豆は、産地や種類によって果実やナッツなど多彩で個性豊かな風味をもっています。その個性を最大限に引き出す独自製法によっておつくりした、香り豊かなチョコレートを使って、パティスリー王道のケーキや菓子をMinimal流にアップデートしてお届けします。



5つのシグネチャースイーツ





・シンプルながら多層的な構成の、Bean to Barを体現した「チョコレートケーキ」



シンプルな見た目で多層的な7層の味わいが楽しめる、Minimalならではの驚きに満ちたチョコレートケーキです。

チョコレートらしい濃厚でコクある味わいの層、カカオの個性を活かした果実のフレーバーを感じる層、さらにカカオの果肉(カカオパルプ)を使った爽やかな酸味を感じる層など7層で構成。チョコレートケーキひとつで個性豊かなカカオのフレーバーやカカオの果肉まで、Bean to Bar全てをお楽しみいただけるケーキに仕上げました。



7層の詳細

上から、チョコレートのグラサージュ、チョコレートムース、カカオパルプジュレ、ホワイトチョコレートのブランマンジェ、チョコレートビスキュイ、チョコレートムース、フィヤンティーヌで構成。周りは薄いチョコレートでコーティングしています。

自社でカカオ豆から手仕事でお造りするチョコレートは、カカオ由来のナッツのようなフレーバー、ホワイトチョコレート、さらにムースに果実味が特徴のタンザニア産カカオを使ったフルーティなフレーバーの3種を使っています。また、甘酸っぱく爽やかな味わいのカカオの果肉も使うことで酸味もプラスしています。



チョコレートケーキ/700円(税込)

チョコレートケーキ(ホール)/4,500円(税込)



・シェフの経験がつまった「Minimal “The Day”」(チョコレートクリームパン)



Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵のシェフ・奥野は元パン職人です。そのパン職人時代の経験とMinimalでの経験を掛け合わせ、他にはないチョコレートとパンの相性を追求したチョコレートクリームパンが完成しました。

むっちり濃厚なチョコレートカスタードクリームをブリオッシュ生地で包み、さらに食感の異なるトロッとしたもう一種のチョコレートカスタードクリームをたっぷり詰めた、2層のチョコレートクリームパンです。

商品名の"The Day"には「最高の日」という意味があり、「このパンを食べて、最高の1日を過ごして欲しい」という思いを込めています。



Minimal “The Day”/440円(税込)



・カカオを丸ごと楽しむ「チョコレートクッキー缶」



カカオの多彩な表情が楽しめるクッキー缶です。

砕いたカカオ豆(カカオニブ)やカカオの果肉、そしてチョコレートと、カカオを丸ごとクッキーにしました。

多彩な味わいを実現しながら、さらに食感にもこだわっています。ザクザク食感の「ディアマンショコラ」、サクフワ食感の「パルプジャムクッキー」、サックリクッキー&ゴリゴリナッツの「ヘーゼルナッツクッキー」など、それぞれで食感が異なるため、食べ飽きることなく楽しめ「次はどんな味だろう?」と缶を開けるのが楽しくなるクッキー缶です。



チョコレートクッキー缶(6種)/応援購入サービス「Makauke(マクアケ)」先行販売中

詳細はこちら:https://www.makuake.com/project/minimal02/

チョコレートクッキー缶(4種)/5,000円(税込)

※時期によって中身や種類は変わる予定です



・焼き立て「チョコレートフィナンシェ」と「ガトーバスク・ショコラ」



工房併設の店舗では、毎日焼き立てのフィナンシェやガトーバスクをお楽しみいただけます。

チョコレートをたっぷり使ったフィナンシェは、焼き立てならではの香ばしく芳醇な香りと、外はパリッと、中はふわっとした食感をお楽しみいただけます。

フランスの伝統菓子であるガトーバスクにチョコレートガナッシュを挟み焼き上げたガトーバスク・ショコラは、ざくざくとしたサブレ生地を割ると、チョコレートの濃厚な香りが広がります。

店頭では、ハンドドリップのスペシャルティコーヒーなどのドリンクもご用意いたしますので、工房併設ならではの焼き立ての味わいをぜひ店頭でお楽しみください。

※チョコレート不使用の「フィナンシェ(プレーン)」と「ガレット・ブルトンヌ」の焼き立てもご用意しています



チョコレートフィナンシェ/370円(税込)

フィナンシェ/350円(税込)

ガトーバスク・ショコラ/450円(税込)

ガレット・ブルトンヌ/420円(税込)

その場で出来立てを楽しむアシェット・デセール



・チョコレートスフレ



祖師ヶ谷大蔵店では、「お客様とより近い距離で接していきたい」という想いを込めて、目の前でパティシエが仕上げるアシェット・デセールをご提供します。

そのデセールのひとつが、アツアツの出来立てを味わう特製のチョコレートスフレです。カカオの香りを存分に楽しんでいただきたいと考え、温かく香りが広がりやすいスフレをご用意しました。スフレは焼き上げてから数分でしぼんでしまうため、焼き立ての”ライブ感”も含め、店舗だからこそ楽しめるスイーツです。

スフレには季節の旬の果実を使い、さらにチョコレートソースやアイス、旬の果実を使ったソースを付属しており、それぞれのパーツと組み合わせて味わいの変化もお楽しみいただけます。



チョコレートスフレ/2,200円(税込)

※チョコレートや果実は季節によって変更する予定です



・果実とチョコレートのパフェ



季節の旬の果実とチョコレートを合わせてお届けいたします。9月からは、巨峰を使ったパフェをご用意いたします。※価格未定



商品ラインナップ





・チョコレートタルト



Minimalの板チョコレートで最も人気のフレーバー「'Arhuaco(アルアコ)」を使った、カカオ由来の華やかな果実のような風味が楽しめるタルトです。中央には生キャラメルを使うことで、ミルキーさをプラスしています。



価格:800円(税込)



・シャインマスカットのショートケーキ



季節ごとの旬のフルーツを使った、パティスリー王道のショートケーキをご用意しました。9月からは、みずみずしいシャインマスカットを使用。周りは薄く仕上げたホワイトチョコレートでコーティングしています。満足感がありながら、エアリーで軽やかなクリームと、コクのあるしっとりとしたジェノワーズ、そしてフルーツの組み合わせをご堪能ください。



価格:840円(税込)

ホール・5,000円(税込)



・サンマルク



フランスの伝統菓子である”サンマルク”を、Minimal流にアップデートしました。一般的にはチョコレートクリームとバニラクリームが使われますが、Minimalではバニラクリームをホワイトチョコレートに置き換え、ミルキーな味わいに仕立てています。



価格:680円(税込)



・いちじくチョコレートタルト



旬のフルーツにチョコレートを合わせたタルトです。9月からは香川県まんのう街羽間(はざま)地区にあるBettim Farmで生産されているブランド「はざまいちじく」が主役です。

農園から直接仕入れた濃厚で上品な甘さのフレッシュないちじくに合わせ、ハーブやフローラルのようなフレーバーを感じるチョコレートを使っています。



価格:840円(税込)



・ミニマルロール



しっとりふわっと、そして少しもっちりした絶妙なバランスの生地で、軽やかなクリームを包みました。クリームの中央に用いたスイートチョコレートのクレーム・シブーストは、見た目のワンポイントにもなっています。手土産におすすめの一本です。



価格:1,980円(税込)



・モンブラン



栗と相性の良いナッツのようなフレーバーのチョコレートを使った、クラシックなモンブランの味わいにチョコレートの香りが広がるモンブランです。土台には塩味のあるチョコレートメレンゲをさらにチョコレートでコーティングして、食感のアクセントにしています。無糖のマロンクリームには、チョコレートチップと刻んだ栗を混ぜており、噛むほどに香りが広がります。



価格:740円(税込)



・フィナンシェ詰め合わせ(チョコレート/プレーン)

チョコレート:チョコレートをたっぷり使い、カカオの芳醇な風味をしっかり感じていただけるよう仕上げました。チョコレートチップを噛むと、香りがより広がります。

プレーン:シンプルだからこそ、バターの香りやアーモンド、蜂蜜の風味のバランスを追求し、日常的に食べたくなる味わいを目指しました。



価格:

焼き菓子詰め合わせ チョコレートフィナンシェ(5個)/2,050円(税込)

焼き菓子詰め合わせ フィナンシェ(5個)/1,980円(税込)

焼き菓子詰め合わせ フィナンシェ 2種(10個)/3,750円(税込)



・ガレット詰め合わせ(チョコレート/プレーン)

チョコレート:バター香るざくざくとした食感の生地で、満足感たっぷりのダークチョコレートのガナッシュを挟んで焼き上げています。ほんのり甘く香るラム酒は、カカオ豆を仕入れにニカラグアを訪れた際に出会った想い出深いラム酒を使っています。

プレーン:バターの豊かな香りとリッチな風味を、外側のざくざくとした食感と中のほろほろと崩れるコントラスある食感でお楽しみいただけます。



価格:

焼き菓子詰め合わせ ガトーバスク・ショコラ(5個)/2,400円(税込)

焼き菓子詰め合わせ ガレット・ブルトンヌ(5個)/2,300円(税込)

焼き菓子詰め合わせ ガレット 2種(10個)/4,450円(税込)



・チョコレートカステラ



再販希望のお声を多数いただいていたカステラが、祖師ヶ谷大蔵店の定常商品として復活。

定番菓子として愛されるカステラに、果実味が特徴のカカオを使ったチョコレートを合わせ、まるでフルーツケーキのように華やかな新感覚のチョコレートカステラに仕上げました。

価格:2,160円(税込)



・ディアマンショコラ

ココアが使われることも多いクッキーですが、Minimalではダークチョコレートを使っています。

クッキーとして成立する限界値までチョコレートを使うことで、サクッとしたクッキーの心地よい食感のあとに、まるでチョコレートがジュワっと溶け出すかのようなリッチな余韻をお楽しみいただけます。チョコレートと食感、大きさ、全てのバランスを追求したディアマンショコラです。



価格:850円(税込)



「Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵」シェフ・奥野コメント



Minimal初の「パティスリー」という業態になることで、より多くの方々に日常的にカカオやチョコレートの魅力を知ってもらえる機会が増えることにワクワクしております。

Minimalのチョコレートを使ってみなさまに親しみのある定番の焼菓子や生菓子をアップデートすることによって、これまでにない新しいスイーツの体験を祖師ヶ谷大蔵からお届けしたいと思っております。

またデセール用のカウンターで出来立てのスイーツもお出しします。お菓子を作っているところをカウンターや外から見ることができるのでそのような部分でも楽しんでいただけたらと思います。

シェフとして、今回のグランドメニューに加えて、季節ごとにさらに新しいスイーツをお届けしていきたいと思いますので、日々進化する祖師ヶ谷大蔵店にご期待ください。



店舗情報

住所:〒157-0073 世田谷区砧8丁目8-24

アクセス:小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間:10:00~18:00

定休日:火曜・水曜(2023年11月以降は変更の可能性あり)



ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 8 年連続 83 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。



■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無



■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無



■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所:〒157-0073 世田谷区砧8丁目8-24

アクセス:小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間:10:00~18:00

定休日:火曜・水曜(2023年11月以降は変更の可能性あり)

※2023年11月24日に「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」を新たにオープン予定



株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営



