グローバルで統一されたITインフラサービスの提供により、ユーザーエクスペリエンスと生産性の向上に貢献



Fujitsu Finland Oy (注1) (以下、富士通フィンランド)は、1万人を超える従業員を擁し、世界100か国以上で事業を展開するフィンランドの物流ソリューションプロバイダーCargotec Corporation(注2)(以下、Cargotec様)と、ITサービスの提供に関する契約を締結しました。富士通フィンランドはCargotec様の業務をデジタル変革するために、ユーザーエクスペリエンスと生産性の向上に寄与するワークプレイスとITインフラサービスを2023年10月よりCargotec様全社に提供開始します。





当社は、ワークプレイスおよびITインフラサービスのグローバルなリーディング企業として、ワークスペースのモダナイゼーションによりユーザーエクスペリエンスと生産性の向上につながる仕組みを構築し、社内実践を通して蓄積した知見をお客様に提供しています。このたび、富士通フィンランドは、Cargotec様の事業と物流業界の特性をふまえて、Cargotec様が現在利用しているITツールを効果的に活用しながら、最新のワークプレイスと最適なITインフラサービスの提案を行い、Cargotec 様が目指す全社的なITサービスの品質向上を支援します。

今回、富士通フィンランドがCargotec様に提供するITインフラサービスのひとつであるサービスデスクでは、Cargotec様の従業員から寄せられるIT運用に関する問い合わせに対応するサポート窓口業務に、対話型AIバーチャルエージェントを活用することで、デジタル化を進めます。また、問い合わせ対応で蓄積されたナレッジを活用することで、セルフサービス型のサポートを通して、より迅速かつ容易に問題を解決し、生産性向上を実現します。さらに、継続的な業務プロセスの効率化により、従業員のエクスペリエンス向上に貢献します。





【 Cargotec Corporation Senior Vice President of Sustainable Business Development Soili Makinen様のコメント 】

私たちが富士通を選んだ理由は2つあります。ひとつは、サービスとサービスエクスペリエンスを向上させ、エンドユーザーの満足度を高めることが当社の重要な課題であること。もうひとつは、すべての業務プロセスでサービス品質の向上と自動化を進めることで、業務プロセスの効率化と従業員の生産性向上を目指していることにあります。また、私たちの価値観やサステナビリティへのアプローチは富士通のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)に関する取り組みと一致しています。





【 Fujitsu Finland Oy Managing Director, Vice President Hanna Kivelaのコメント 】

私たちは、当社の優れたICTサービスとユーザーエクスペリエンスに焦点を当てた次世代のITインフラサービスを、Cargotec様に提供できることを嬉しく思います。Cargotec様は、この分野における世界的なマーケットリーダーであり、フィンランドで最も有名なグローバル企業のひとつです。当社のサービスを通じて、Cargotec様と緊密な協力を行い、強固なインフラストラクチャーを構築し、ウェルビーイングを向上させることで、Cargotec様のサステナビリティの目標達成を支援します。





【 富士通のSDGsへの貢献について 】



2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。富士通のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。



