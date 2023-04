[株式会社 FM802]



FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2023(4/29開催)出演アーティストによる貴重な対談の模様をFM802の番組でお届けするスペシャル企画<REQUESTALK>のオンエアが決定しました。



イベントの出演者5組の中から、ASIAN KUNG-FU GENERATION × GENERATIONS、go!go!vanillas × 緑黄色社会、Perfume × GENERATIONS の3組の対談をFM802の放送でお届けします。





「ボーカリスト対談」「ダンス談義」「長く一線で活動していく秘訣とは」…等、シーンの第一線で活躍をするアーティスト同士ならではの本音トーク、対話から生まれる化学反応をお楽しみに。





<REQUESTALK>放送スケジュール

●ASIAN KUNG-FU GENERATION × GENERATIONS対談

4/17(月)FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」(DJ大抜卓人)8時台放送

radikoリンク:http://radiko.jp/share/?sid=802&t=20230417080000



●go!go!vanillas × 緑黄色社会 対談

4/21(金)FM802「Poppin’FLAG!!!」(DJ板東さえか)19時台放送

radikoリンク:http://radiko.jp/share/?sid=802&t=20230421190000



●Perfume × GENERATIONS対談

4/22(土)FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-」(DJ樋口大喜)17時台放送

radikoリンク:http://radiko.jp/share/?sid=802&t=20230422170000





☆詳細HP: https://funky802.com/site/pickup_detail/6999





☆FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2023 公式HP



https://funky802.com/requestage/



