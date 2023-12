[KPMGコンサルティング株式会社]

― スポーツを通じたSDGs活動の推進や地域経済の活性化など、社会課題の解決を目指して ―



KPMGコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:宮原 正弘、以下、KPMGコンサルティング)は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグに所属する「神戸ストークス」(本拠地:兵庫県神戸市、代表取締役:北村 正揮)の地域貢献活動を支援する「コネストパートナー」として、2024年1月20日(土)および21日(日)に開催されるホームゲーム「B.LEAGUE 2023-24 神戸ストークス vs. 熊本ヴォルターズ戦」に冠協賛します。







KPMGコンサルティングは、2023年2月より神戸ストークス(旧:西宮ストークス)の「コネストパートナー」に就任し、国内外で培ったさまざまな知見やノウハウ、デジタルテクノロジーを活用して、神戸ストークスとともにスポーツを通じたSDGs(持続可能な開発目標)活動の推進や地域経済の活性化など、社会課題の解決を目指しています。



このたび開催される試合は、「KPMGコンサルティング PRESENTS 神戸ストークス vs. 熊本ヴォルターズ」と題して、子ども支援を行う団体への観戦チケットの寄附を通じて、支援を受けている子どもやその家族を招待することや、ゲームポイントに応じて兵庫県内の小学校へバスケットボールを寄贈するイベントなど、次代を担う子どもたちに向けたさまざまな企画を実施します。



【開催概要】

イベント名:KPMGコンサルティング PRESENTS 神戸ストークス vs. 熊本ヴォルターズ戦

日時:DAY1 2024年1月20日(土)16:00 TIPOFF

DAY2 2024年1月21日(日)14:00 TIPOFF

会場:ワールド記念ホール(所在地:兵庫県神戸市中央区港島中町6-12-2)

(※)主催者の判断で実施する企画内容の変更、または中止になる可能性があります。



【主な実施企画】

神戸ストークスは「ストークスコネスト」として、水と子どもに注力した地域社会への貢献活動に取り組んでいます。また、KPMGは、「10 by 30」と称し、グローバル全体で「2030年までに不利な状況にある若者1,000万人に教育、雇用、起業支援を通じて、経済的な力を身につける取組みを行う」ことにコミットしています。両社に共通する、子どもたちへの支援をテーマにした企画を実施します。



●“KPMGコンサルティング コネストシート”の設置

会場内に「KPMGコンサルティング コネストシート」を設置し、子ども支援を行う団体へ本試合の観戦チケットの寄附を行い、支援を受けている子どもやその家族を招待します。



●ゲームポイントに連動したバスケットボールの寄贈

本試合における神戸ストークスのフィールドゴール成功率と同数のバスケットボールを、神戸ストークスを通じて、兵庫県内の小学校に寄贈します。



●託児所の設置支援

神戸ストークスが、子育て世代の応援を目的に本会場内に託児所を設置するにあたり、保育事業者への委託費用を、KPMGコンサルティングが支援します。



●災害支援活動を行う団体への寄附

神戸ストークスは、収益の一部を災害支援活動を行う団体へ寄附するチャリティグッズ販売を実施します。この活動に賛同し、神戸ストークスが寄附を行う団体に、KPMGコンサルティングも寄附金をお届けし、災害支援を後押しします。





KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション(事業変革)、テクノロジートランスフォーメーション、リスク&コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-23:40)