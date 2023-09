[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

~クリスマスケーキ10月1日(日)より予約受付開始~



2023年のフォーシーズンズホテル東京大手町のフェスティブテーマカラー「レッド、パウダーピンク、ゴールド」を散りばめた、愛くるしさたっぷりのクリスマスケーキのご予約を2023年10月1日(日)より開始いたします。







今年は期間限定でフォーシーズンズホテル東京大手町39階THE LOUNGEエリアにてフェスティブデスクを設置し、お手土産やご褒美にうれしいおひとり様用のケーキ4種、パネトーネやフォーシーズンズホテル東京大手町にお泊りのロイヤルゲスト用アメニティとして提供されていたカヌレを販売いたします。





ご家族や大切な方との心躍るホリデーシーズンに、華やかさを添えるクリスマスケーキには、フォーシーズンズホテル東京大手町のホテルメイドの味わいを是非ご賞味ください。



フォーシーズンズホテル東京大手町 クリスマスケーキ2023





Noel Santa(ノエル サンタ) 華やかで優しさに溢れたクリスマスケーキ

目を奪う艶あるルビーレッドに、上品なパウダーピンクのエレガントな色合い。トップには遊び心たっぷりのサンタクロースとクリスタルオーナメント型のチョコレートを乗せ、美しさと愛くるしさの中に、優しさに溢れたクリスマスケーキをご用意しました。



今年のケーキのテーマは紅茶。ベリーやバニラを彷彿させる芳醇な香りが特徴の紅茶をメインに、ベリー系のチョコレートやラズベリーの酸味で華やかさをプラス、そこに滑らかな甘みのミルクチョコレートを纏わせ老若男女問わず楽しんでいただける味わいに仕上げております。また、ピスタチオの芳ばしいナッティーな味わいや、ビスキュイに忍ばせたシナモンやクローブ、カルダモンなど冬定番のスパイスが鼻腔をくすぐらせ、隅々までクリスマスの余韻に浸ることが出来るケーキです。

フォークを入れるたびに広がる食感や味わいは、まるでクリスマスギフトを開けるような高揚感と驚きに溢れた喜びのケーキです。

街中が1年で最も輝く季節、温かな気持ちと共に特別なお時間を過ごす時に高級感溢れるフォーシーズンズホテル東京大手町のクリスマスのケーキを是非ご賞味ください。



Noel Santa(ノエル サンタ)断面図



▼ Noel Santa(ノエル サンタ)シュトーレン お問い合わせ・ご予約 ▼

料金:12センチ7,000円(税込)/15センチ 8,000円(税込)

ご予約期間:2023年10月1日(日)~12月22日(金)

お引渡期間:2023年12月1日(金)~12月25日(月)

*お受け取り希望日の3日前までのご予約が必要です。

ご予約:TEL: 03-6810-0655

Web: https://four-seasons-hotel-tokyo-at-otemachi.myshopify.com/ja



クリスマスの訪れを伝えるシュトーレン



ヨーロッパのクリスマス伝統スイーツ、シュトーレン。

フォーシーズンズホテル東京大手町でも伝統の技法を大切にしながら販売の半年前からドライフルーツの漬け込みをはじめ、ひとつひとつ丁寧にお作りしております。ピスタチオやアーモンドにレーズン、イチジク、クランベリー、オレンジとシュトーレンお馴染みのフルーツに、イチジクと相性抜群のパイナップルで甘みを加え、フォーシーズンズオリジナルのシュトーレンに仕上げております。

また、和三盆やパイナップルのラム酒で漬けられたドライフルーツによって日持ちも長く、熟成するほど美味しさを増すシュトーレンは、フェスティブシーズンはもちろんのこと、年の瀬のご挨拶にも喜ばれる一品です。





▼ シュトーレン お問い合わせ・ご予約 ▼

料金:5,000円(税込) / キューブ型2個 箱入り 2,600円 (税込)

ご予約期間:2023年10月1日(日)~12月22日(金)

お引渡期間:2023年12月1日(金)~12月25日(月)

*お受け取り希望日の3日前までのご予約が必要です。

ご予約:TEL: 03-6810-0655

Web: https://four-seasons-hotel-tokyo-at-otemachi.myshopify.com/ja



おひとり様用クリスマスケーキ at フォーシーズンズ フェスティブデス





THE LOUNGEでは期間限定でフェスティブデスクを設置し、おひとり様用のスイーツを販売いたします。

師走の多忙なご自身へのご褒美タイムや、クリスマス時期の大切な方へのちょっとしたお手土産に、またはフォーシーズンズのケーキを気軽に色々と試してみたい方に最適です。

ご予約不要ですので、フォーシーズンズホテル東京大手町にお越しの際に是非ともお立ち寄りください。







苺とアールグレイのタルト 料金:1,500円 (税込)

苺で作られたパウダーピンクのブーケに、ウィンターの装いでデコレーションされた季節感あふれたタルト。ルビー色の艶やかなイチゴムースと香ばしいタルトの間にはアールグレイコンフィチュールを重ね、爽やかながらも落ち着きのあるベルガモットの余香をお楽しみ頂けます。甘く優雅な香りと上品な甘さのスイーツは、ご自身のご褒美タイムや大切な方へのギフトに最適です。





ピスタチオパリブレスト 料金:1,500円(税込)

フランス伝統菓子パリブレストをクリスマスリースにオマージュして作りました。濃厚でほんのり甘いピスタチオを中心に、シューの中にはタイベリーのコンフィチュールを合わせ、グリーンとレッドのクリスマスカラーに心躍るスイーツです。ピスタチオのシャンティ、クリスタリゼとプラリネなど、異なるピスタチオの食感と舌ざわりをひとつに詰め、ナッティーなピスタチオ独特のおいしさに目がないピスタチオラバーにお勧めです。







カヌレ 料金:800円/1個 (税込)

フォーシーズンズホテル東京大手町で、大切なロイヤルゲストのアメニティとして提供されていたカヌレを、フェスティブの装いに仕上げ期間限定で販売いたします。表面はカリッと、中はモチっとした独特の食感に、高級グァテマラ産のラム酒の芳醇な香りが口いっぱいに広がります。







キュービック シュトーレン (プレーン/ショコラ)

料金:1,200円/1個 (税込)

クリスマスシュトーレンをギュッと小さくコンパクトに、おひとり様用に作られたキューブ型のシュトーレンです。ドライフルーツたっぷりのオリジナルシュトーレンと、キューブ型限定でショコラ味の2テイストをご用意しました。マカダミアナッツ、カシューナッツのゴロゴロナッツに、チョコレートでコーティングされたレーズンをぎっしりと詰め込んだシュトーレンです。





パネトーネ 料金:1,500円 (税込)

イタリア発祥のクリスマスケーキ「パネトーネ」を1つずつ丁寧にお作りしております。イタリアで愛され続けているレシピを参考に、種つぎ発酵まで約35時間、充分な発酵時間をかけた生地に卵は卵黄だけ、シンプルで余分なものを加えない代わりに手間と時間をかける事で、香ばしい独特の風味と、口どけの良さを生み出しております。



▼ フォーシーズンズ フェスティブデスクについて ▼

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE(ザ ラウンジ)

開催期間:2023年12月15日(金)~12月25日(月)

営業時間:11:00-19:00

* ご予約は承っておりません

* 全てのスイーツは1日数量限定のため、メニュー数は日々変動いたします。



THE LOUNGEについて







9階のフロアへ降り立つと、天井から床までの窓一面に緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がります。ザ ラウンジでは、ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性溢れるデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて、美しい眺望とダイニング体験をお楽しみいただけます。

場所: フォーシーズンズホテル東京大手町39階

席数: 64席

営業時間: 11:00~21:00 (L.O 20:00)

* 総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含れております。

* 営業時間は変わる場合はございます。

お問合せ・ご予約: 03 6810 0655 (レストラン予約)/オンラインからのご予約も承ります。

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/



フォーシーズンズホテル東京大手町について







フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート20室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン&バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



