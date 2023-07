[株式会社東京ドーム]

東京ドーム(文京区後楽1-3-61)では、2023年9月24日(日)、プロ野球イースタン・リーグ(二軍)公式戦の読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ戦を開催します。

開業35周年を迎えた東京ドームでの開催となる今回は、2023年春の改修を経て拡張を遂げた「エキサイトシート」や開業以来最大規模となる2022年のリニューアルを経てバリューアップを遂げた新グループ座席(マススイート・マスカバナ・THE 3rd プラチナボックスなど)を開放し、特典付きチケットとして販売します。また、22ゲート前広場での「ジャイアンツスクエア」やコンテンツ盛りだくさんの「イニング間演出」など、試合開始前から終了後まで、1日中楽しめる企画を実施します。

東京ドームでのイースタン・リーグ公式戦に是非、お越しください。







「イースタン・リーグ 2023 in TOKYO DOME」開催概要





◆日 時:2023年9月24日(日) 開場 11:00/開始 13:00

◆球 場:東京ドーム

◆カード:読売ジャイアンツ×千葉ロッテマリーンズ

◆主 催:読売新聞社、日本テレビ、東京ドーム

◆料 金:エキサイトシート 7,500円

ダイヤモンドボックス 6,000円

チャンピオンシート 4,000円

ダイナミックシート 3,300円

ファミリーシート(4名)6,000円

ビュッフェ付き指定席 5,500円(大人)/2,500円(子ども)

マススイート 37,800円(1部屋)

マスカバナ 28,800円(1部屋)

THE 3rd プラチナボックス 25,000円(1部屋)

内・外野自由席 1,200円(大人)/500円(子ども)

※エキサイトシート、ダイヤモンドボックス、チャンピオンシート、ダイナミックシート(一部対象座席のみ)、マススイート、マスカバナ、THE 3rd プラチナボックスは、試合後グラウンドに降りることができる特典「芝生におりよう」付き。そのほかにも、各種指定席やさまざまな特典付きチケットを販売します。

◆チケット販売:一般販売 2023年7月27日(木) 11:00より

東京ドームインフォメーション横チケットカウンター、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットにて前売り開始。 ※特典付きチケットは、GIANTSオフィシャルチケット・イープラス限定。

※読売ジャイアンツシーズンシートご契約者様、CLUB GIANTS会員様には、指定席S、A、Bを割引で購入いただけます。詳細は公式サイトにてご確認ください。

◆公式サイト:https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/eastern/



主なチケット特典と対象座席





マウンド投球体験

試合後のピッチャーマウンドで、1人1球の投球体験を行います。熱戦の冷めやらぬ場所で、実際にピッチングをすることができる貴重な体験です。

◎対象座席:ダイヤモンドボックス(150席限定)







東京ドームでジャイアンツ愛を表現しよう!「メインビジョンに必ず映し“MASU”」

イニング間のメインビジョンでお客様を映します。ご家族やご友人、会社のお仲間とともに、チームや選手へ向けて応援メッセージを届けることができます。

◎対象座席:マススイート



エキサイトシート・スタンド練習見学

試合前のエキサイトシート・スタンドでジャイアンツの選手の練習を見学することができます。試合前の緊張感や躍動感のあるプレーを間近でお楽しみいただけます。

◎対象座席:ファミリーシート(エキサイトシート練習見学)、ダイナミックシート(スタンド練習見学)

主なイベント





TOKYO DOME TOUR(VIPエリアコース)

年間契約のVIPルームを中心に、通常ではなかなか入っていただくことのできないエリアなどをご案内いたします。また、参加者には記念としてフラグメントケースをプレゼントします。

◎料 金:2,000円(大人)/1,500円(子ども)



ジャイアンツスクエア

東京ドーム22ゲート前広場で限定ステージを開催。ジャビットやヴィーナスによるダンスパフォーマンスで試合前を盛り上げます。

◎開催時間:11:00~11:30



豪華景品があたる!ラッキーカードを配布





来場者先着にて、ラッキーカードを配布。「熱海後楽園ホテル 新館AQUASQUARE オーシャンビュールーペア宿泊券」などの豪華景品をご用意しております。

◎配布場所:各入場ゲート



イニング間演出





会場が一体となって踊る「YMCA」、お客様によるマイクパフォーマンスなど、通常とはひと味違うコンテンツ盛りだくさんの演出をご体感ください。

◎開催時間:試合中



アクアリウムバス プラス 観賞魚といきものマーケット







国内最大級の生き物イベント「アクアリウムバス」のスペシャルイベントを、東京ドームにて初開催します。観賞魚をはじめ、爬虫類・両生類・小動物・植物・昆虫・飼育グッズ・ハンドメイドグッズなど、様々な生き物関連のお店が東京ドームに大集合します。また、イースタン・リーグ巨人戦にちなんで、「巨人のチームカラー オレンジのペット大集合」のコーナーなど、楽しい展示コーナーも登場します。

イースタン・リーグ観戦者はチケット提示での入場割引や、「動物ふれあい広場&写真撮影コーナー」を無料でお楽しみいただけるお得な特典があります。生き物との出会いや魅力を存分に体感しに、イースタン・リーグとあわせてご来場ください。



開催概要

◆名 称:アクアリウムバス プラス 観賞魚といきものマーケット

◆日 時:2023年9月24日(日) 10:30~18:00

◆場 所:東京ドーム場内 4Fコンコース 1塁側 ※40番ゲート入退場

◆主 催:株式会社東京ドーム

◆協 力:株式会社Feed on

◆入場料:900円 ※イースタン・リーグチケットご提示で500円で入場可能

※小学生以下は入場無料

◆公式サイト:https://aquariumbus.com/busplus/

◆内 容:巨人のチームカラー オレンジのペット大集合コーナーいきものマーケット動物ふれあい広場&写真撮影コーナー22ゲート前 アクアリウムミニ縁日



◆東京ドーム35周年

2023年で東京ドーム開業35周年を迎えました。近年、2023年にエキサイトシートエリアの拡張や座席の刷新を実施するなど、ご来場される全ての皆様に新たな体験をご提供できるスタジアムへと生まれ変わりました。1988年の開業以来、スポーツやイベントなど数々のドラマの舞台となった東京ドームは、これからもお客様と「感動」を共有し続けていきます。



※画像はイメージ。

※料金は全て消費税込み。

※イベントの実施内容は、社会状況により変更・中止する場合がございます。

※詳細に関しては、イースタン・リーグ2023 in TOKYODOME公式サイトをご確認ください。



お客様からのお問い合わせ先:東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999



◆詳細プレスリリースはこちらからダウンロード可能です。

https://prtimes.jp/a/?f=d77656-160-5e5c06fcf33cf6955546b95585174006.pdf



