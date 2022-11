[Age Global Networks株式会社]

マーゲイ役の山下まみとキンシコウ役の和多田美咲が登場!





けものフレンズプロジェクトは、石川県金沢市では初めての開催となる催事イベント「けものフレンズSHOP 2022 IN KANAZAWA」を2022年12月17日(土)から12月29日(木)まで、香林坊大和にて開催する。

イベントのキービジュアル及び、会場にて販売する新グッズが情報解禁。



さらに、初日の12月17日(土)には、「けものフレンズSHOP 2022 IN KANAZAWA」開催記念として、マーゲイ役の山下まみとキンシコウ役の和多田美咲によるトークショーを開催することが決定。





また、9月に開催し好評だった「けものフレンズ3」のコンセプトアート展示も、SHOP内にて同時開催する。



【「けものフレンズSHOP 2022 IN KANAZAWA」開催概要】

場所:香林坊大和 8F

(石川県金沢市香林坊1丁目1-1)

期間:2022年12月17日(土)~2022年12月29日(木)

営業時間:10:00~19:00 ※最終日は18:00まで

●その他の情報はこちらからご確認ください。

URL https://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/2022/11/post-1517.php





【12/17(土)「けものフレンズSHOP 2022 IN KANAZAWA」開催記念トークショー】

<開催概要>

日程:2022年12月17日(土)

場所:香林坊アトリオ 1F アトリオステージ(石川県金沢市香林坊1丁目1−1)

出演:山下まみ(マーゲイ役)、和多田美咲(キンシコウ役)





<ご参加方法>後日、香林坊大和のサイトにてお知らせ致します。

https://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/2022/11/post-1517.php



【新型コロナウイルス感染拡大防止に関する取り組み】

トークショーイベントは、新型コロナウイルスの感染防止のため十分な対策を実施いたします。

【会場の安全・安心に対する取り組み】

・従業員のマスク常時着用・従業員のこまめな手洗い、うがい、手指の消毒・ソーシャルディスタンス確保 ・お客様やスタッフが触れる箇所の消毒液を使用した、こまめな清掃・会場内の定期的な換気

【お客さまへのお願い】

・発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど風邪の症状がある方、体調のすぐれない方、新型コロナウイルス感染者、または感染の疑いのある方と濃厚接触があった方は、ご来場をご遠慮ください。・マスク着用にご協力ください。・入場時の手指の消毒、検温にご協力ください。・ソーシャルディスタンス確保 施設内では、お客さまとの距離(1~2メートル)を空けていただきますようお願いいたします。また三密防止で入場制限をさせていただく可能性があります。



※内容は予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。最新情報は「香林坊大和」ホームページをご確認ください。上記の内容にご協力いただけない場合入場をお断りしております。その際返金等は行いませんのでご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響等、諸事情により本催事が事前に予告なく中止または時間の変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





【解禁!新グッズ情報】

・アクリルキーホルダー図鑑<10種> 各605円

・アクリルキーホルダー<3種> 各660円

・アクリルスタンド<3種> 各825円

※全て消費税込

※催事イベント期間後、通信販売予定。



「けものフレンズSHOP 2022 IN KANAZAWA」ページ

URL https://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/2022/11/post-1517.php









【「けものフレンズ」とは】

▼「けものフレンズ」とは

『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。



▼公式Twitterアカウント

けものフレンズプロジェクト公式アカウント @kemo_project

▼公式サイト

けものフレンズプロジェクト https://kemono-friends.jp/



■権利表記 (C)️KFP



