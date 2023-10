[株式会社ギークピクチュアズ]

Best Collaboration Video-Japan-と Best Storytelling Videoを受賞



株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保)は、MTV Japanが主催する「MTV Video Music Awards Japan 2023」において、当社が制作に携わった作品『millennium parade × 椎名林檎 「W●RK」』がBest Collaboration Video-Japan-を、『マカロニえんぴつ「悲しみはバスに乗って」』がBest Storytelling Videoを、それぞれ受賞したことをお知らせいたします。











「MTV Video Music Awards Japan」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードです。多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として毎年賞の行方が注目されています。

今回受賞した作品から一般投票が行われ、最も票を獲得した作品にVideo of the Yearが贈られます。なお、Video of the Yearは11月22日(水)18時より、Kアリーナ横浜で開催される「MTV VMAJ 2023」にて発表されます。





[ 受賞作品概要 ]





受賞部門:Best Collaboration Video -Japan-

クライアント:ソニー・ミュージックレーベルズ

作品名:millennium parade × 椎名林檎 「W●RK」

プロデューサー:稲垣 護、大野 瑞樹

プロダクションマネージャー:富木 俊介、兼房 亞未

受賞作品ミュージックビデオ:https://youtu.be/dYzgZVhiqmU



受賞部門:Best Storytelling Video

クライアント:トイズファクトリー

作品名:マカロニえんぴつ 「悲しみはバスに乗って」

プロデューサー:岸本 峻介

プロダクションマネージャー:平井 裕太、坂本 亮介

受賞作品ミュージックビデオ:https://youtu.be/Hv_VH6YBT8Q





▼その他受賞作品は下記よりご覧ください。

https://www.vmaj.jp/info-page/vnxl9x/winners



▼Video of the Yearの投票はこちらから ※11月10日(金)23:59まで

https://viacom.jotform.com/232933359725868



-----------------------------------------------------------------------------------

[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表取締役:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:

・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作

・キャラクターIPコンテンツ、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、

企業サポート、クリエイターのマネージメント

・アートの制作・販売

・イベント・セールスプロモーションの企画制作

・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

・デジタルメディアの企画・運営

・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ホームページ:https://geekpictures.co.jp/

-----------------------------------------------------------------------------------



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



