街のキーパーソンを起用し、ブランドの魅力をショート動画で表現



メディア事業、コンテンツクリエイティブ事業を展開する株式会社ニューステクノロジー(本社:東京都港区、代表取締役:三浦純揮、以下当社)は、当社が運営する動画メディア「McGuffin(マクガフィン)」と、コミュニティブランド「KAJA(カジャ)」とのコラボレーション企画として、6人のキーパーソンを起用した「KAJA SPECIAL SNAP」を2023年3月17日(金)より公開します。McGuffin各SNSアカウントを通じてブランドの魅力をお伝えします。

動画視聴URL:https://www.youtube.com/shorts/ZZm4cph-kWM













人気企画『McGuffin SNAP』とコミュニティブランド「KAJA」の初コラボレーション





「McGuffin」は、音楽・ファッション・スポーツなどのユースカルチャーを通して、Z世代・ミレニアル世代の心を動かす東京発の動画メディアです。人気連載「SHOW YOUR ROOM」を筆頭に、クリエイターやデザイナー、アーティスト達のクリエイティブの源泉を深掘りするなど「McGuffin」でしか見ることのできない映像コンテンツをお届けしています。



『McGuffin SNAP』は、街のキーパーソンを起点にアパレルの魅力を伝える連載企画として、これまでにもMcGuffinが選出した延べ約40名に出演いただいている人気企画です。

今回の企画では、[Spend life Toget(her)]をブランドコンセプトに掲げ、ファッションを軸にヒト・モノ・コトを結ぶコミュニティブランド「KAJA(カジャ)」とMcGuffinが初のコラボレーションを実施し、『McGuffin SNAP』において街のキーパーソンたちが「KAJA」のアパレルをMIXしたコーディネートを披露し、ブランドの魅力をお伝えしていきます。

また、ブランド連載企画は『McGuffin SNAP』においても初の試みです。







【「KAJA SPECIAL SNAP」概要】



第一弾ショート動画

https://www.youtube.com/shorts/ZZm4cph-kWM



公開日:2023年3月17日(金)より

配信方法:随時McGuffinのYouTube、Instagram、TikTokで動画を配信していきます。



McGuffin 各種アカウント情報

YouTube :https://www.youtube.com/c/McGuffin2017

Instagram :https://www.instagram.com/mcguffin_official/

Twitter :https://twitter.com/mcguffin_2017





KAJA





小さなサーフショップで育まれたコミュニティを起源にするブランド「KAJA」。

「Spend life Toget(her)」をコンセプトに掲げ、価格的価値ではない、洋服の本質的な価値(=必要性)を追求し、Made in Japanに拘ったオーセンティックなウェアを展開するブランドとして2021年にデビュー。



ブランドURL:https://www.kajalife.com/





Z世代・ミレニアル世代に向けた東京発の動画メディア「McGuffin」









「McGuffin」は、2017年にスタートした、音楽・ファッション・スポーツなどのユースカルチャーを発信する東京発の動画メディアです。Z世代・ミレニアル世代に向けて、動画を観た人の背中を押す、次なるアクションにつながるような“心を動かすきっかけ“となるコンテンツをお届けしています。



▽McGuffin人気企画

「SHOW YOUR ROOM」「McGuffin SNAP」「Mellow Down Easy」etc.



当社は、今後も複数のメディアを通して、最適な動画ソリューションを提供し、企業のマーケティング活動への貢献を目指します。また、各種媒体及び広告主からの参画を広く募ってまいります。



■株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 :株式会社ニューステクノロジー

住 所 :東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 13F

設 立 :2014年10月1日

代 表 者 :三浦 純揮

資 本 金 :2,000万円

事 業 内 容 :モビリティプラットフォーム事業、メディア事業、コンテンツクリエイティブ事業



