[株式会社qutori]

ブランドやクリエイターの成長を支援する株式会社qutori(CEO:加藤 翼、本社:東京都渋谷区、以下:qutori)が運営するポップアップスペース「POPAP LOUNGE (ポパップラウンジ)」にて、2023年12月23日(土)~2024年1月9日(火)の期間限定で「LiuTen(リュウテン)」による展示販売『Liu Ten / Small Art Pieces EX.』を開催します。







イベントについて





クリエイターLiu Tenによる小さなアートを、リサイクルミニフレームに入れて販売します。



【開催概要】

イベント名:『Liu Ten / Small Art Pieces EX. 』

日程:2023年12月23日(土)~2024年1月9日(火)

時間:10:00-20:00 ※西武渋谷店の営業時間に準ずる

場所:西武渋谷店A館 4F

住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

TEL:03-3462-0111(代表)



商品紹介





今回のイベントでは「Receiver Circuit」 と 「Angel Dust」 という2つのシリーズ作品を展示販売します。









ブランド紹介





[ LiuTen.ART(リュウテン・アート)]

I want to create art that is " receptor." Apart from all evaluations, please evaluate my expression with your eyes only!

私は「受容体」となる芸術をつくりたい すべての受賞歴や学歴から離れて、あなただけの眼で評価をしてください。



Instagram : https://www.instagram.com/liu_ten.art/







■POPAP LOUNGEについて



POPAP LOUNGEは西武渋谷店A館 4Fに位置する、『ポップアップ好きが繋がる場』をコンセプトとした会員制のコミュニティラウンジです。会員制で利用が可能な作業スペース「POPAP DESK」、撮影/配信/イベントに利用が可能な「POPAP STUDIO」、ポップアップ出店が可能な「POP-UP STATION」、一棚単位で出店が可能なコミュニティ書店「渋谷〇〇書店 分室」を備えています。





■ POPAP・FEATURE BRANDについて

POPAPでは、クリエイションの未来を共に切り開いていくブランド(個人のクリエイター、アーティスト、モデル、スタイリスト、シェフなどを含む)を、ポップアップイベントを起点にした「FEATURE制度」を通して支援しています。 FEATURE制度では、POPAPのメディアやSNSによるPR支援のほか、ポップアップイベントへの出店機会の創出や通期でのブランディングなど、ブランドの運営に関わる多面的なサポートを実施。2019年より募集を開始し、2023年5月現在、150以上のブランドを応援しています。

ポップアップイベントを「一時的な販売機会」として捉えるだけでなく、コミュニティ醸成やブランディング、商品リサーチなどに積極的に活用することで、ブランドの世界観醸成と継続的な発展を目指せるようになることを目的としています。



FEATURE制度申請方法:https://www.popap.biz/feature-system

※FEATURE制度にはフォームの登録内容および面談による選考があります。詳細は上記URLをご確認ください。





■POPAP について



POPAPは「今、ここにしかない物語」を掲げ、ファンとブランドがリアルで対話するポップアップの可能性を広げるメディア&コミュニティです。2019年12月以降、主に個人で活動する若手クリエイター・ブランドの支援を開始しました。2020年以降はコロナ禍での中止や縮小を余儀なくされたものの、都内のカフェ・商業施設・百貨店を中心に、累計30回以上のポップアップイベントを開催しています。様々な商業施設や公共空間の来訪者ににクリエイター・ブランドの世界を体感していただく手段として、時には施設と社会を繋ぐスペースの新たな活用方法として、ポップアップの可能性を拡大し続けています。オンラインコミュニケーションが当たり前となり、様々な要因から社会が分断されやすくなった現代だからこそ、「リアルな空間で共創しあう体験」が必要であると信じています。



公式WEB:https://www.popap.biz/

公式instagram:https://www.instagram.com/popap_jp/

公式Twitter:https://twitter.com/POPAP_JP



▼▼POPAPについての詳しい資料請求はこちら▼▼

https://share.hsforms.com/1IxQucVfMTJ2pDMowMio1Xwdjg26





■運営会社 株式会社qutori



代表者:加藤翼

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-4

設立:2018年7月

URL:https://qutori.jp/

事業内容:コミュニティとポップアップ関連したコンサルティング及びクリエイティブ事業



