7/18(火)~7/26(水)の17時10分ごろより、GRAND MARQUEE内コーナーJackery Japan RADIO ENSEMBLEを放送!



ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が平日の月-木16:00-18:50に放送する「GRAND MARQUEE」内の提供コーナー「Jackery Japan RADIO ENSEMBLE」を放送いたします。

本番組はJackeryがオフィシャルサポーターとして参加するFUJI ROCK FESTIVAL’23(以下、フジロック)を盛り上げるため、特別内容にて7/18(火)~7/26(水)のフジロック開催までの2週間放送します。お楽しみにしてください。







「Jackery Japan RADIO ENSEMBLE」について







・番組内容

東京のある街、ある商店街、ある路線・・・

セレクターたちが東京のある場面をイメージした選曲をお届けしている「RADIO ENSEMBLE」。

今回はフジロック直前ということで、期間限定で東京を飛び出し、舞台をフジロック会場へ!

生粋のフジロッカーやパフォーマンス経験のあるアーティストなどが

フジロックゆかりの場所やフジロックの思い出について語りながら、たっぷり音楽で回遊します。

プレイリストを聴きながら会場へ向かえば、気分も盛り上がること間違いなし!



・放送局

J-WAVE(81.3FM)



・放送日時

7/18(火)~7/26(水)の17時10分~17時30分ごろ

「GRAND MARQUEE」内の提供コーナーにて放送

https://www.j-wave.co.jp/original/grandmarquee/



・セレクター

新井和輝(King Gnu)

菊地成孔

小峠英二(バイキング)

SHIGEO(スケボーキング)

武居詩織

濱田大介(Little Nap COFFEE)

...and more!



新ラジオCM「静かに話そう。」篇 20秒 放送開始!





アウトドアに電気を持ち運ぶことができ、静かに使うことができるという、屋外フェスにピッタリなポータブル電源の長所を表現しています。

フジロックまでの期間中、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)にて放送します。



・放送時期

2023/7/10~2023/7/27



Jackeryについて







2012 年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行っていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。



- Explore further with Jackery solar -



会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

Twitter:https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



