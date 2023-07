[京都リサーチパーク(KRP)]

7月26日(水) 1.10時~2.15時~開催 参加無料・事前申込制



京都リサーチパーク株式会社(代表取締役社⾧ 門脇あつ子、以下、KRP)が主催する「KRPフェス2023」にて、2023年7月26日(水)、大塚電子株式会社による「みる・かんじる ワクワクがここにある!「ひかり」で遊ぼう!!」が開催されます。

KRPは、「KRPフェス2023」を7月21日(金)より10日間にわたって実施します。さまざまな企業・大学・公的機関が主催者となり、それぞれの得意分野を活かしたサービス・技術に関連するセミナーや交流会のほか、子どもから大人まで楽しめる実験・体験型ワークショップなど、約40件のイベントを集中開催します。







■開催イベントについて

みる・かんじる ワクワクがここにある!をテーマに、皆さんと一緒に「ひかり」で遊んでみようと思います。

身近にあるものを使って、工作します。何ができるか、楽しみにしてくださいね。

~CD分光器とペットボトル顕微鏡 と ・・・~

・身近なものを使って「ひかり」を見るものを作ります。

・「ひかり」のお話

・「ひかり」を体験

持ち物は、不要です。



日 時:2023年7月26日(水)1.10時~ 2.15時~ 各回5組

会 場:京都リサーチパーク 4号館6階 611

大塚電子株式会社 オフィス

https://www.krp.co.jp/access/map.html

※日程や営業時間は予告なく変更、中止になる場合がございます。予めご了承ください。

対 象:小学生のお子さまとその保護者の方

参加方法:事前申し込み

申し込み締め切り:2023年7月19日(水)

参 加 費: 無料

イベント詳細・お申込み: https://www.otsukael.jp/event/tr_202307_KF.html



■イベント主催者について

大塚電子株式会社:

大塚グループの企業理念「Otsuka-people creating new products for better health worldwide」のもと、「光でモノを診る会社」として医療、計測、理化学の分野において機器や装置の開発・製造・販売を行っています。私たちは、Vision「光で明るい未来を切り拓く会社」、Mission「光を利用した分析技術で世界の人々の健康と暮らしをサポートする」を掲げ、これからも新たな価値を創造し提供することで、社会に貢献してまいります。



■京都リサーチパークについて

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて520組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。~Paving for New Tomorrow~」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。



■「KRPフェス2023」開催概要

開催期間: 2023年7月21日(金)~2023年7月30日(日)

※7月21日はオープニングとして大交流会のみ開催いたします。

会 場 : 京都リサーチパーク地区周辺およびオンライン

主 催 : 京都リサーチパーク株式会社

後 援 : 近畿経済産業局、京都府、京都市、京都市教育委員会、京都商工会議所、公益社団法人 京都工業会、一般社団法人 京都経済同友会、一般社団法人 京都知恵産業創造の森、公益社団法人 大学コンソーシアム京都

詳細・その他開催イベントのご案内:

「KRPフェス2023」特設サイト https://www.krp.co.jp/krpfes/2023/





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-16:46)