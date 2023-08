[Plug and Play Japan株式会社]

Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、愛知県(知事:大村 秀章)より受託している「シンガポールスタートアップエコシステム連携事業実施業務」(以下、「本事業」)に含まれる「シンガポールにおける展示会への出展サポート」業務の一環として、Singapore Week of Innovation & Technology 2023(以下「SWITCH 2023」)へ出展する愛知県発のスタートアップを決定したことをお知らせいたします。









日本有数のモノづくりの集積地である愛知県は、同県の企業とシンガポールを中心とする国内外のスタートアップとの間でのオープンイノベーション促進を「Aichi-Startup戦略*1」における「あいちスタートアップ・エコシステム形成*2」の一つの柱として位置付けています。またスタートアップ・エコシステム拠点都市の一つでもある同県は、シンガポール国立大学と「スタートアップ支援分野における連携協力に関する覚書」などを締結し、積極的にスタートアップおよび企業との繋がりの構築を推進しています。



本事業は、「スマートシティ・スタートアップ連携プログラムの運営」および「シンガポールにおける展示会への出展サポート」という2つの柱によって構成されます。

Plug and Play Japanは後者の一環として、2022年には9000名を超える来場者を計上したイノベーション展示会であるSWITCH 2023*3に出展を希望する愛知県内のスタートアップを公募し、愛知県との審査・協議の結果、3社に決定いたしました。

シンガポールにおける事業展開を促進すべく、シンガポール在籍企業とのアポイントメント取得サポートに加えて、投資家との面談機会も設定予定です。また、シンガポールへの海外展開に役立つセミナーやメンタリングなどのコンテンツを企画・実施いたします。



Plug and Play Japanは本事業を通じ、愛知県の企業と国内外のスタートアップを繋げ、協業実績を蓄積し国内外に発信し、愛知県のスタートアップ・エコシステムに企業やスタートアップが集積し協業が生まれるエコシステムの構築を目指します。また、Plug and Play Japanのグローバル市場における知見を活かし、愛知県発スタートアップがシンガポールでネットワークを構築し、海外進出への足掛かりとなる機会の創出をサポートしてまいります。



愛知県、Plug and Play JapanがSWITCH 2023への出展をサポートするスタートアップ3社





ABILITY 株式会社(代表取締役CEO 冨士元 雅大)

https://a.bility.co.jp/

グリーンエネルギーの地産地消を目指し廉価でクリーンな常圧水素燃料電池インフラを開発



株式会社Agnavi(代表取締役 玄 成秀)

https://agnavi.co.jp/

適量・オシャレ・持ち運びベンリを実現した国内最大手の日本酒ブランド「ICHI-GO-CAN(R)」「CANPAI(R)」を展開



グランドグリーン株式会社(代表取締役 丹羽 優喜)

https://www.gragreen.com

変化する環境に適応する高付加価値な作物の開発を先端技術で迅速に実現



展示会名称

Singapore Week of Innovation & Technology 2023



開催期間

2023年10月31日(火)から11月2日(木)までの3日間



開催場所

Sands Expo & Convention Centre, Singapore



Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com



Plug and Play Japan会社概要

名 称:Plug and Play Japan株式会社

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

代表者:代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

設立年月日:2017年7月14日



本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

Plug and Play Japan株式会社

担当:阿部

Mail : press-japan@pnptc.com



