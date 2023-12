[株式会社 明治]

現役高校受験生の体調管理をサポートする親も歌唱に参加!さらに、R-1のボトルを並べて英語応援メッセージが贈れる!「R-1応援ボトル」を期間限定で発売開始



株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、多くの人にも馴染み深い合唱曲「心の瞳」が主題歌となった受験親子に贈る心温まる受験応援ムービー「愛はつづく。」篇を2023年12月15日(金)に公式YouTube & 公式Xにて公開します。また本動画の公開に合わせ、期間限定で「R-1応援ボトル」の発売を開始しました。

URL(YouTube):https://youtu.be/DUSH-UElDUA

URL(X):https://twitter.com/yogurt_r1/status/1735449591980687797



<受験応援ムービー「愛はつづく。」篇について>

制作背景

受験シーズンに向けて緊張が高まる受験生、子どものためになにかできることがないかと考え続ける親。子どもが成長し大きくなるにつれて、親子の関わり方は変化していきますが、親の子どもへの気持ちはずっと変わりません。全国の受験生や受験生を支える家族を「体調管理」を通じて応援したいという想いから、受験応援ムービーを制作しました。また動画に描いた想いを体現するため、応援メッセージが贈れる「R-1応援ボトル」も発売しました。R-1を手にとっていただき少しでも皆さまの受験シーズンの体調管理に貢献できればと考えております。



ストーリー&見どころ

今回の応援ムービーは、お父さんがお風呂の中で小さい子どもにひらがなを教えるシーンから始まります。絵本を読み聞かせるお母さんやランドセルを背負わせるお父さん、習い事のお迎えをする場面などが続きますが、子どもが成長するにつれてサポートの形は変化していきます。一緒に勉強することはなくなり、体調管理でそっと支えながらその様子を見守ります。子どもだけでなく、迷惑をかけまいと自分の体調にも気を遣う様子などが描かれています。神社へのお参りや塾へのお迎え、そして冷蔵庫を開けると「DO」「YOUR」「BEST」と書かれた「R-1応援ボトル」が入っていたり…子どもへの応援の仕方が時と共に変化しつつも、親が子どもを思う愛情そのものはずっと変わらないことが伝わる感動ストーリーです。



使用楽曲について

楽曲として使われているのは、多くの人の心に残る合唱曲「心の瞳」です。坂本九さんの最期の楽曲としても知られ、昨年テレビ番組をきっかけにSNSでも話題が再燃しました。大切な家族を想って作られたこの楽曲は、共感できる歌詞とメロディーによって、親子のストーリーを感動的に盛り上げます。今回は、ムービーのBGMのためにオリジナルで歌唱した音源を使用しています。また、その歌唱には、実際に子どもの高校受験を控えている親御さんにもご参加頂きました。受験生の親の想いが詰まった心温まる応援ソングとなっています。







▼子どもの高校受験を控える参加者(斉藤宇衣子さん)のコメント



今回の受験応援ムービー「愛はつづく。」篇のBGMである「心の瞳」の歌唱に参加し、昔を思い出しちゃいました。子どもが小学生のときは、習い事も送り迎えをして少しも目や手を離せなかったけど、中学に上がって、自分で塾へ行くようになったり、勉強も自分のお部屋でやるようになったり、自分でできることが増えて成長したなと感じます。受験期の体調管理は、食事のバランスを意識したり、服をいっぱい着させたり、見守りながらサポートしている感じなので、今回のムービーは共感できるところが多かったです。

受験応援をテーマにした今回のR-1のムービーを見て、よくぞ私たちの気持ちに気づいてくれたと思いました。これから寒くなっていくので、受験生にもR-1を飲んで体調管理していきましょうというメッセージを伝えていってもらいたいです。



受験応援ムービー「愛はつづく。」篇 概要

・タイトル:「愛はつづく。」篇

・動画尺:134秒

・主題歌:合唱曲 「心の瞳」

・放映日:2023年12月15日(金)~

・URL(YouTube):https://youtu.be/DUSH-UElDUA

・URL(X):https://twitter.com/yogurt_r1/status/1735449591980687797



R-1のボトルを並べることで英語の応援メッセージを受験生に贈れる「R-1応援ボトル」を期間限定で発売開始しました。R-1ドリンクタイプのレギュラー、低糖・低カロリー、砂糖不使用甘さ控えめの3品を対象に、各5種類の英単語と、自由に記入できる1種類の全18種類をご用意しました。複数のボトルを並べることで様々な応援メッセージを作ることが可能です。



▼単語一覧

レギュラー:DO / YOUR / BEST/ FOR / IT / ブランク

低糖・低カロリー:YOU / CAN / LIVE / DREAM / TRUST / ブランク

砂糖不使用:YOURSELF / TAKE / GOOD / LUCK/ WIN / ブランク



本動画の公開に伴って、10月にご好評をいただいた「#R1飲んでる会」投稿キャンペーンの第2弾を実施します。2023年12月15日(金)10:00 - 2024年1月12日(金)23:59まで、「#R1飲んでる会」「#明治R1」をつけて、寒い受験シーズンにR-1で体調管理する理由をポストすると、明治プロビオヨーグルトギフト券が500名様へ当たる投稿キャンペーンを実施します。また2023年12月15日(金)12:00~13:00の間に投稿すると当選確率がアップしますので、この機会にぜひご参加ください。



明治プロビオヨーグルトR-1公式Xアカウント

@yogurt_r1:https://twitter.com/yogurt_r1



応募期間

2023年12月15日(金)10:00 - 2024年1月12日(金)23:59



参加方法

・公式アカウント「明治プロビオヨーグルトR-1(X:@yogurt_r1)」をフォロー

・「#R1飲んでる会」「#明治R1」をつけて、寒い受験シーズンにR-1で体調管理する理由をポスト

・2023年12月15日(金)12:00~13:00の間に投稿すると当選確率UP



当選者特典

明治プロビオヨーグルトギフト券 500名様



「明治プロビオヨーグルトR-1」は、お客さまの健康な毎日に貢献したいと願う、明治の乳酸菌研究の中で選び抜かれた「1073R-1乳酸菌」を使用したヨーグルトです。

2009年12月1日の発売以来、体調管理を気遣う多くのお客さまにご好評いただいております。

※「強さ」とは健やかな生活を送りたいという前向きな想いを表しています。





