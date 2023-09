[ランスタッド]

働く人のアンケートをもとにした世界基準の認定GPTW(R)従業員のキャリアライフに寄り添い、真の可能性を引き出すことを目指して



総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO ポール・デュプイ)はこの度 Great Place to Work(R) Institute Japan(以下GPTW)より2年連続「働きがいのある会社」に認定されたことをお知らせいたします。働く人へのアンケート結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGPTWが正式に認定したもので10月2日にGPTWのホームページで公開される予定です。ランスタッドは「人々のキャリアライフに寄り添うことで、より多くの人の真の可能性を引き出すこと」を会社の目的としており、今後も世界を代表する総合グローバル人材サービス企業として、働くことや人々のキャリアに関わる全てをサポートしてまいります。





■ ランスタッドの「働きがいのある会社」への取り組み事例

在宅勤務率42%、柔軟な働き方を担保 ー スーパーフレックス&テレワーク制度ー

コアタイムなしのフレックス制度により、社員が自ら働く時間を調整することができます。またテレワーク制度により、業務やスケジュールに合わせて働く場所を選ぶことができます。一日の在宅勤務率は42%。在宅勤務に対する、マネジメントの難しさが指摘されていますが、ランスタッドは社員を信頼し裁量を与え、最大のパフォーマンスを発揮できるデジタル環境を担保しています。





■ 自らのキャリアを選択できる ージョブ型雇用&社内公募制度ー

ジョブ型雇用と社内公募制度を採用しており、社員が自らのキャリアプランを考えることを支援しています。新卒も中途採用も職種を約束された形で入社し、その後それぞれが経験を積んだ上で自身のキャリアへの考えに応じ公募された職種に自ら応募し挑戦することができます。社員のキャリア自律と自発的・積極的な学習や成長を促すとともにエンゲージメント向上や生産性向上にもつながっています。





■ 世界一公平な人材サービス会社に ー ED&Iの推進ー

ジェンダー、性的マイノリティ、障害者雇用、ワーキングペアレントなど、多様な人材が働きやすく働き甲斐のある職場づくりを目指して様々な活動をしています。全従業員を対象とした研修、毎月のニュースレター発信、ERG(従業員の自発的なネットワーク活動)の推進などを実施しています。





■ 経営陣と従業員のフラットなコミュニケーション ー CEO主催のタウンホールやCEO for a day ー

CEOが年4回以上、直接社員とコミュニケーションを図るタウンホール。全国97拠点がつながり地域、部門を超えたベストプラクティスの共有、ゲームチェンジャー賞の発表、各種プロジェクトの報告などを行っています。平均視聴者率は74%と高く、毎回多くの質問が寄せられています。またCEO for a dayなど直接経営陣に新たな提案ができる仕組みも充実しています。





■ 派遣スタッフに対しても感謝を表したい ー サンキューイベント ー

CEOや社長が派遣スタッフの働く現場を訪れて感謝の気持ちを伝える「サンキューイベント」を定期的に開催しています。2022年2月からこれまでに国内各地で220回以上開催しています。こうした取り組みは業界でも珍しく、スタッフだけでなく、クライアント様からも高評価を頂いています。





■「働きがいのある会社」認定/ Great Place to Work (R) Institute Japan(GPTWジャパン)について

Great Place To Work(R) Institute は、世界約100ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、GPTWジャパンを運営しています。

▽GPTW トップページ https://hatarakigai.inf



































ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 46,000人

[売 上] 3兆9,000億円(275憶6,800万ユーロ) 2022年度実績(12月決算)

[資 本 金] 6,953億2510万円(49億1500万ユーロ) 2022年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ141.47円換算/ 2022年12月末時点)





■ ランスタッドについて

ランスタッドは世界最大*¹の人材サービス会社であり、クライアントから選ばれるパートナーです。私たちは、あらゆる背景を持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する仕事の世界でも常に求められる存在であり続けられるよう支援しています。私たちは労働市場を深く理解し、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で柔軟なワークフォースの実現を支援します。世界中で46,000人の社員が、一人でも多くの人が仕事を通じて真の可能性を発揮できるよう支援することで、社会にポジティブなインパクトを与えています。



1960年に設立されたランスタッドは、オランダのディーメンに本社を構えています。2022年には、39の市場において、200万人以上の人々が心地よく感じる仕事を見つける手助けをし、23万人以上のクライアント企業へ人材ニーズに関するアドバイスを行ってまいりました。約276億ユーロの収益をあげています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ランスタッド・ホールディングスのウェブサイトをご参照ください。www.randstad.com



*¹Staffing Industry Analysts 2021、人材サービス企業売上ランキングより





■ Award/表彰ほか

Great Place to Work(R) Institute Japanより「働きがいのある会社」に2年連続認定(2023年9月)



LGBTQ+に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を2年連続受賞(2022年11月)



ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI)

プロフェッショナルサービス部門 8年連続選出(人材サービス企業として唯一)



「D&Iアワード2022」より最高評価のベストワークプレイスに認定 (2023年2月)









■ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

ランスタッド・エンプロイヤーブランド2023 https://services.randstad.co.jp/ebr



ランスタッドワークモニターレポート (下記のリンクよりダウンロードいただけます)

https://services.randstad.co.jp/download/workmonitor/2022-form



ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」https://services.randstad.co.jp/blog



ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」https://www.randstad.co.jp/careerhub/



CEO ポール・デュプイ 「Book Buzz」https://services.randstad.co.jp/lp/ceos-book-buzz







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-19:40)