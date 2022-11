[Retty株式会社]

Retty株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:武田 和也)は、11月11日付けで平尾 丈氏、並びに株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾 丈、以下じげん)を引受先とする第三者割当増資を実施し、資本業務提携契約を締結しました。2022年12月23日開催予定の定時株主総会の決議を経て当社社外取締役に平尾氏が就任し、経営に参画予定です。創業以来、じげんの経営をけん引してきた平尾氏の経営経験、事業開発の知見を活かし、Rettyの成長を再び加速させ、日本が誇る外食産業の回復と発展を後押しします。













資本業務提携の背景



「実名口コミグルメサービスRetty」は2011年6月にローンチ。既存のグルメサイトがひしめく市場において、後発のサービスとしてスタートしましたが、「実名制」「批評ではなくオススメの投稿」「外食好きなユーザーコミュニティ」という独自性と信頼性の高さから成長し、2018年には月間利用者数4,000万人を突破しました。



2020年から始まるコロナ禍でユーザー数や有料お店会員数が減少したものの、一部飲食店に月額利用料を免除したり、農林水産省主導のGo To Eatキャンペーンに、飲食店にかかる予約手数料を無料とする独自の支援策を打ち出して参画したりと、飲食店への支援を継続。さらに、2020年10月には東証マザーズ(現グロース市場)へ上場。逆境の中でも打ち手を止めず走り続けてきました。



現在も何度も訪れる感染拡大の波に加え、不安定な世界情勢、円安、物価高騰、人手不足など外食産業を取り巻く厳しい環境が続き、依然苦しい状況なのは変わりません。一方、行動制限や入国規制の緩和・撤廃で光も見えるようになりました。このタイミングで当社の強固な成長と飲食店へのさらなる支援を加速させるため、そのパートナーに平尾氏を招聘することに決めました。



平尾氏はじげんの代表取締役 社長執行役員CEOとして、既存領域における送客力の強化、顧客基盤の拡大、新規領域への拡張など、ライフサービスプラットフォームの価値拡大に尽力して参りました。「食」という人々の生活に密接に関わる領域への参入機会及び手法を模索していた平尾氏と当社、両者のニーズが重なり本提携は実現します。





資本業務提携の内容



平尾丈氏、並びにじげんを引受先とする第三者割当増資を実施し、資本業務提携を締結。資金調達により、純資産が増加し、財務基盤の拡充が実現されます。この調達した資金を活用してRettyは、ユーザーや飲食店のみなさまにより高い価値を提供するための機能拡充とお店会員拡大を実現します。また、業務提携で以下3点を実施します。



・【経営へのコミット】じげんCEO・平尾氏が当社社外取締役として参画し、経営にコミット

平尾氏と当社との連携を強固なものとするため、当社社外取締役に平尾氏が就任します。創業以来じげんの経営をけん引する平尾氏が、事業戦略立案の伴走など経営ノウハウを当社に提供し、経営にコミットします。



・【新規事業の創出】両社のアセットを活かし、多角的な飲食店支援の実現を目指す

じげんのメディア事業ノウハウや多領域の事業展開から獲得した約2万社の顧客基盤と、当社の外食産業の知見やユーザー・飲食店の顧客資産を掛け合わせた新規事業を生み出すため、両社でタスクフォースを組成します。具体的にはこれまで当社が行ってきた飲食店の集客支援にとどまらず、求人、不動産、フランチャイズ、旅行など、領域を拡張した飲食店支援の実現を目指します。



・【既存事業の成長】じげんのマーケティングノウハウでRettyの成長を加速

多領域の多様なメディア事業をグロースさせたじげんのマーケティングノウハウにより、「実名口コミグルメサービスRetty」のユーザー・お店会員の拡大と利便性の向上を加速させます。







コメント



株式会社じげん 代表取締役 社長執行役員 CEO・平尾 丈氏

2022年12月23日の定時株主総会決議を経てRetty社外取締役に就任する予定です。これまでじげんの経営で培ってきたインターネット関連事業に関連する豊富な経験と知識をRetty社の経営に注入し、Rettyの業績改善・企業価値向上に尽力いたします。また、じげんグループのメディア事業運営のノウハウ・多領域の事業展開から獲得した約2万社の顧客基盤や、Rettyの保有するユーザーや飲食店の顧客資産を活かし、飲食隣接領域において新規事業を立ち上げ、両社にとって事業シナジーの創出を図ってまいります。



Retty株式会社 代表取締役CEO・武田 和也

コロナ禍を経て、飲食店を中心に外食産業を取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。人生を豊かにする力のある「食」を守り、推進したい想いで創業したRettyもその荒波を何とか乗り越えようとしながら、日本が世界に誇る外食産業の回復と発展を後押しすべく取り組んできました。



アフターコロナに向けての成長及び、取り組みを加速させる大きな足がかりを探していたところ、以前から情報交換などを通して信頼関係にあり、経営者として尊敬していた平尾さんがそのパートナーとなってくれました。平尾さんにRettyの社外取締役としても参画してもらうことで、すばやく且つダイナミックに既存事業の変革や新規事業の創出を実現していきたいと思います。





株式会社じげん



会社名 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.) https://zigexn.co.jp/

代表者 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

本社所在地 東京都港区虎ノ門3-4-8

事業内容 ライフサービスプラットフォーム事業



■じげんグループについて

企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story - あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdateする40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。





実名口コミグルメサービス「Retty」



https://retty.me/

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに。」

2011年6月にサービスを開始した実名口コミグルメサービス「Retty」は、「自分にベストなお店が見つかる」グルメサービスとして、20~40代の男女を中心に、幅広い年代にご利用いただいていております。また、2020年8月より、お客様が飲食店内でスマートフォンから注文できる店内モバイルオーダーサービス「RettyOrder」を提供しております。



Retty株式会社



会社名 Retty株式会社(Retty,Inc.) https://corp.retty.me/

代表者 代表取締役・武田 和也

所在地 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3F

事業内容 実名口コミグルメサービス「Retty」の運営



