[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

~2ndミニアルバム『Ready, Set, LOVE』発売記念オフライン特典会を開催~



株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)は、GFRIENDイェリンの2ndミニアルバム『Ready, Set, LOVE』のリリースを記念し、ソロデビュー後日本では初となるオフライン特典会イベントを10月14日、15日に東京にて開催させていただく運びとなりました。







今回のオフライン特典会イベントでは、10月14日(土)に「対面サイン会」、10月15日(日)には「ミニライブ&トークショー」「2ショット撮影会」「カードお渡し会」「ハイタッチ会」などが行われる予定。事前抽選イベントの応募対象商品は、本日21日(月)より各対象ストアにて順次予約販売を開始いたします。

10月15日に開催される「ハイタッチ会」は、当日会場にてアルバムを購入した方が全員参加できるイベントとなっているので、こちらもお見逃しなく。



イェリンは、2015年に6人組ガールズグループGFRIENDのメンバーとしてデビュー。昨年5月にはミニアルバム「ARIA」で待望のソロデビューを果たし、“パフォーマンス職人”という修飾語を得て、ソロアーティストとしての可能性を証明しました。さらには、現在ABEMAにて配信中のウェブドラマ「魔女商店REOPEN」の主演に抜擢され、様々なバラエティ番組にも出演するなど、オールラウンダーソロアーティストとして活躍しています。



そして8月23日(水)には、イェリンの1年ぶりとなる2枚目のミニアルバム『Ready, Set, LOVE』の発売が決定。

先週イェリンの公式SNSアカウントを通じて、爽やかでフレッシュなムードを漂わせる“CLEAR”バージョンと成熟したイェリンの新たな魅力を感じさせる“OVER”バージョンのそれぞれのコンセプトフォトを公開。さらにはアルバムのトラックリストも公開され、どんな音楽とパフォーマンスで注目の集まる夏のカムバック合戦を盛り上げてくれるのか、多くの注目が集まっています。



今夏のサマークイーンとして君臨する、イェリンの新たな魅力に是非ご期待ください。



■イベント概要

YERIN The 2nd Mini Album『Ready, Set, LOVE』リリース記念対面サイン会

開催日:2023年10月14日(土)

会場:東京都内某所

★韓国で行われているイェリンのアルバム発売記念サイン会の雰囲気をそのまま再現!



YERIN The 2nd Mini Album『Ready, Set, LOVE』リリース記念オフライン特典会

開催日:2023年10月15日(日)

会場:1部 タワーレコード渋谷店 / 2部 ららぽーと豊洲

特典会内容:

1. ミニライブ&トークショー

2. 2ショット撮影会 (各50名様)

3. カードお渡し会 (各50名様)

4. ハイタッチ会

※各部特典会の内容は同一です。

※アクリル板及び飛沫シート等を設置させていただく場合がございます。



各特典会の応募方法及び詳細はイベント特設サイトよりご確認ください。

YERIN The 2nd Mini Album『Ready, Set, LOVE』イベント特設サイト

https://imxsite.wixsite.com/readysetlove-jp



