2023年9月29日(金)にリニューアルオープンした、マツモトキヨシの旗艦店「SHIBUYA DOGENZAKA FLAG」の4階部分の内装を2023年9月にYUGEN Galleryにて個展を開催したサッカラーニ愛が担当します。(アートディレクションは、株式会社Interbrand Japan / 株式会社プラスアート / +ART GALLERYが実施いたしました。)



SHIBUYA DOGENZAKA FLAGは、4階建てで、1~3階にはSNSで話題の商品を中心に展開。4階にはヘアサロンとライブコマースやYoutube撮影なども行える自社スタジオを完備。そして今回新たな取り組みとして、外装ファサードの巨大変形サイネージや階段スペースがキャンバスになり、店舗自体が若手アーティストの新たな表現の場となっています。



店舗内階段アートスペースには今注目の4名の作家の作品が並べられ、階数が上がるにつれて抽象度の高い作品へと変化していきます。サッカラーニの作品は4階部分に設置されています。



サッカラーニは「作家とは、作品とは、生きることそのものの現れ」というように身体を通過した有象無象の色を捉え、抽象作品に落とし込んでいる作家です。



風や海、木々の香りなど自然の風景と家族と交わした言葉や時間。今まで経験してきたものが多様に折り重なって思い出となり、人の心と身体を構成している。サッカラーニの作品は、一見何を描いているのかわかりづらいと思える抽象画に、誰もがもつ思い出や記憶が蘇る温かみがあるのが特徴です。



ぜひ実際に作品をみて、日常の中にアートを身近に感じ、新たな自分の心と出会ってみてはいかがでしょうか。



店舗詳細





■店舗名:薬マツモトキヨシ SHIBUYA DOGENZAKA FLAG(1350号店)

■住所:東京都渋谷区宇田川町23-4

■時間:10:00~22:30(SHIBUYA DOGENZAKA FLAGの営業時間に準ずる)

■定休日:なし



サッカラーニ 愛 作品について





前回の個展で展示したサッカラーニ 愛 作品は、YUGEN Galleryのオンライン公式サイトからご購入頂けます。



■ 作品販売サイト(YUGEN Gallery)

https://yugen-gallery.com/collections/itoshi-sakhrani









アーティスト・プロフィール







サッカラーニ 愛 / ITOSHI SAKHRANI



1987年東京都出身。画家。イギリス、インド、沖縄と多様なルーツを持ちボーダーレスな環境で育つ。学生の頃にグラフィティアートに影響を受け、イベントのポスターやフライヤー、Tシャツデザインを始める。作品の展示販売、ライブペインティングのほかアパレルメーカーとのコラボ、店舗やパブリックスペースにおける絵画制作、企業のロゴデザイン、不定期営業の創作カレー屋「ONE TWO CURRY TOKYO」までボーダーレスに活動している。



個展

【2020年】LIFE LOUNGE「inside the room」

【2021年】Nick White「Three Seasons and Night」

THE LOCAL TOKYO「Forgotten Myself」

PR BAR 「ITOSHI SAKHRANI展 」

【2022年】Kinko’s Shibuya「ITOSHI SAKHRANI × KINKO’S」

EC GALLERY HARAJUKU「A DAY」

【2023年】YOTSUYA ART DROPS「PUBLIC EXHIBITION」

YUGEN Gallery「生活」





グループ展

【2021年】UNKNOWN HARAJUKU「UNKNOWN GALLERY 2021 SUMMER」

【2022年】TRiCERA Museum「Unplugged」「Street Merges Art」

+ART GALLERY 「Vulnerability」

【2023年】DRELLA「BITS AND PIECES」

+ART GALLERY 「Born New Art Vol.3」

DDDART「geometric」



