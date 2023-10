[株式会社郵便局物販サービス]

株式会社郵便局物販サービス(東京都江東区、代表取締役社長 荒若 仁)は、「2023 AL(TM) ホームラン王獲得記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」の申込受付を2023年10月6日(金)から開始します。





商品概要





2023年、日本人MLB選手として史上初となるアメリカン・リーグ ホームラン王を獲得した大谷翔平選手の偉業を称えたフレーム切手セットです。





2023年シーズンの大谷選手の姿を中心にデザインした「フレーム切手」「プレミアム箔押し ホルダー」「プレミアムポストカード」「フォトサイン色紙」と、44本全てのホームランシーンをポストカードにした「ホームランデータ付ポストカード」をセットにした商品です。



■「郵便局のネットショップ」特集ページはこちら:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/atsprt831/



商品デザイン





【フレーム切手】





【プレミアム箔押しホルダー】









【プレミアムポストカード】







【フォトサイン色紙】





※「プレミアムポストカード」と「フォトサイン色紙」には大谷選手自筆サイン(印刷)入り。



【ホームランデータ付ポストカード】



Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB com



※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



商品内容





・フレーム切手〔84円切手(シールタイプ)5枚〕×1シート

・プレミアム箔押しホルダー×1個

・プレミアムポストカード×2枚(2種)

・フォトサイン色紙×2枚(2種)

・ホームランデータ付ポストカード×44枚(44種)



価格(消費税・送料込み)





1セット:7,260円

2セット:13,860円

3セット:20,460円



※表示価格(商品代金)には送料・消費税が含まれています。



販売情報





【販売場所】

(1) 全国の郵便局(一部簡易郵便局を除く。)

(2)「郵便局のネットショップ」



【販売期間】

●1回目

受注販売期間:2023年10月6日(金)~2023年11月9日(木)

※「郵便局のネットショップ」では、同日午前0時15分から販売を開始します。



商品のお届け:2024年1月27日(土)から順次2週間以内にお届け



●2回目

受注販売期間:2023年11月10日(金)~2024年1月5日(金)

※「郵便局のネットショップ」でのお申込期限は、2024年1月10日(水)まで



商品のお届け:2024年2月29日(木)から順次2週間以内にお届け





※予定数を上回るお申込みがあった場合は、お届けまでにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※受注生産品のため解約・変更はお受けいたしかねます。

※「郵便局のネットショップ」(https://www.shop.post.japanpost.jp/)での購入には、インターネット会員登録(無料)が必要です。



お問い合わせ





【報道関係の方のお問い合わせ先】

株式会社郵便局物販サービス

総務・人事部(広報担当)

電話:(直通)03-6746-1850

月曜~金曜 9:00~17:00

メールアドレス:press@jp-ts.jp







【お客さまのお問い合わせ先】

株式会社郵便局物販サービス

郵便局カタログ販売センター

電話:(フリーダイヤル)0120-92-2310

月曜~金曜 9:00~19:00

土日・休日 9:00~17:00



