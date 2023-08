[オニオン新聞社]

「日本酒プレミアムラウンジ 一献風月 by PERIE CHIBA」は、千葉県が誇る27の酒蔵の日本酒と全国からセレクトした伝統工芸の酒器、それを千消千消の食材を使ったイタリアンで楽しむ「未体験の融和」をコンセプトに、アンティパストやイタリアン弁当、こだわりスイーツなどを揃えたデリ「一献風月Delica」をヒルトン東京ベイ(千葉県浦安市舞浜)にて8月9日~8月31日までの期間限定オープン!









POPUPSTORE 空間のテーマはBLUE MOON





Once in Blue Moon

奇跡のブルームーンの一夜を

自然現象から起こるブルームーンは、本来は一つの季節において2 回目の満月が発生する現象を言います。

その珍しさから、「奇跡が起こる」「幸運が訪れる」と言われています。

店内には27の酒蔵の日本酒銘柄の瓶がずらりと200本以上並んだ棚が青く美しく光ります。

また、店内照明もブルーで統一し、ここでしか味わえないブルームーンに照らされる空間を演出。

実際は存在することのない青い月、人々が描いた夢幻的な幻想的なイメージをコンセプトに、青の月夜に照らされた空間にて房総の酒と食とのコラボレーションをお楽しみください。





千葉の食材を使った房総イタリアンのお料理をテイクアウトにてご堪能ください。





日本酒とのペアリングを楽しむことのできる料理を提供する「一献風月」にてご好評をいただいているメニューはもちろん、一献風月Delicaだけの特別メニューもご用意致します。

一献風月アンティパストの盛り合わせや、和牛のローストビーフ生ウニ添えなどの日本酒とのマリアージュを楽しめるお料理や、イタリアンハンバーグ弁当、生ハム巻きおにぎりなどの、しっかりめのお食事もご用意いたします。

旅先で出会う味や香りの思い出と、その特別な1日をホテルのお部屋でゆっくりと反芻してお過ごしになる優雅なひとときにぜひ一献風月Delicaのお食事や日本酒をご一緒にお楽しみください。



千葉県27の酒蔵より厳選してセレクトした日本酒





関東の酒どころ千葉県が誇る27の酒蔵の代表的なお酒を100mlの小瓶にてご提供いたします。

ホテルのお部屋にて、複数の銘柄を試し飲みいただける小瓶にてお楽しみください。

おちょこ2杯分の量となっておりますので、お一人でも数種類の銘柄をお楽しみいただくことができます。

また、CHIBASAKE、一献風月のオリジナル商品と千葉県初の地ウイスキーの房総ウイスキーや、千葉県産和梨を100%使用した梨スパークリングワインはフルボトルにて販売致します。

日本酒 100ml 32銘柄のラインナップ:スタンダード日本酒 ¥770(税込)/プレミアム日本酒 ¥1100(税込)

フルボトル オリジナル商品:各オープン価格







日本の伝統工芸の酒器を全国からセレクト





酒器によって日本酒の味わいが変わるため、より日本酒との時間を楽しんでいただける酒器を全国からセレクトしました。

錫、木、ガラスの素材のラインナップはもちろん、歴史ある伝統工芸の技術を継承しながら、美しい作品を創っているブランドのセレクトとなっております。

実際に試飲をして香りや味わいの違いを感じていただき、手にとって職人の素晴らしい技術をご堪能ください。



オリジナル酒器を数量限定で発売





京都清水焼「TOKINOHA」との別注商品を数量限定で発売

暮らしを味わうための清水焼「TOKINOHA」

別注商品は黒泥土(こくでいつち)という粘土を使用して制作。

白い土で焼くとトルコブルーに発色する釉薬を、黒泥土の上に施釉することで、暗闇の中に幻想的に映るブルームーンをイメージしています。







清水大介(KIYOMIZU DAISUKE)/Kiyo to-bo株式会社 代表取締役 /陶芸家

京都市出身。陶芸を営む家系に生まれる。大学卒業後、陶芸の専門校と住み込みでの修行を経て独立。31歳の年に清水焼団地に移り清水友恵と共に「トキノハ」を開く。2015年にカフェを備えた店舗「HOTOKI」を開店し、2017年にはKiyo to-bo株式会社を設立し法人化。その後、料理人向けの器づくりを本格的に始動し、料理人向けオーダーメイドブランド「素-siro」を立ち上げる。2020年に陶芸の作り手と買い手が直接繋がれるオンランプラットフォーム「ソーホー」を立ち上げ、陶芸の作り手にとってより良い流通を模索。2021年にはトキノハの店舗と工房を一体化し、「TOKINOHA Ceramic Studio」としてリニューアルオープン。陶芸が未来に続く持続可能な仕事になるよう幅広く活動中。



C-VALUEにてEC先行予約!





一献風月×TOKINOHA 別注酒器 SeaSide BlueMoonを購入型クラウドファンディングサイト「C-VALUEクラウドファンディング」にてEC先行予約を行います。

ECではC-VALUEの先行予約がいち早いお届けとなっております。

商品のお届けは10月上旬となります。木箱入り,シリアルNo.カードも付属いたします。



C-VALUEはこちら:https://www.c-value.jp/projects/ikkon-fugetsu002

※8月4日17時公開予定



開催期間/SHOP情報





開催期間:2023年8月9日(水)~8月31日(木)

特設サイト:https://shop.ikkon-fugetsu.com/ ※8月4日公開予定

営業時間:平日16:00~22:30 土日祝 11:00~22:30

場所:ヒルトン東京ベイ 1F (千葉県浦安市舞浜1-8)

店舗電話番号:070-3362-4132



