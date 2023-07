[Jackery Japan]

1264Whの大容量・2000Wの高出力で一般的な家電製品にほとんど稼働可能!7月8日(土)~8月8日(火)の期間中、新製品発売記念キャンペーンを実施!



ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(代表取締役:水嶋雅貴/所在地:東京都港区)は「Jackery Solar Generator 1000 Plus」を2023年7月8日(土)11時よりJackery Japan公式オンラインストア、Amazon店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて販売を開始します。Plusシリーズのポータブル電源とソーラーパネルセット製品の第二弾として、リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、拡張バッテリーが最大3台まで増やせ、定格出力も2000Wと自宅の家電がほぼ使える高出力のため、長寿命、大容量、高出力対応を実現したモデルとなっています。



Jackery Solar Generator 1000 Plus製品ページ:

https://www.jackery.jp/products/solar-generator-1000-plus









製品の特徴







1.1264Whの大容量・2000Wの定格出力









本体(1264Wh)と同容量の拡張バッテリー「Jackery Bettery Pack 1000 Plus」を最大3台まで接続できるため、バッテーリー容量を最大5kWhまで拡張できます。

連泊キャンプや車中泊での長距離旅行、オフィスや家庭での緊急時のバックアップ電源としてご活用いただけます。















定格2000Wの出力(最大瞬間出力4000W)により、ほぼすべての家電に電力の供給が可能です。デュアルPD100W充電スロット設計、100Wの出力で2台のデバイスを同時に充電可能。AC充電で約1.7時間フル充電ができます。







2.10年間以上使える信頼性









「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と同じLiFePO4リン酸鉄リチウムイオン電池採用により、毎日使用しても10年以上使える長寿命を実現。革新的なChargeShield(特許出願済)高速充電技術により、安全性を高め、バッテリー寿命を更に延長しました。

また、保証期間も3年の基本保証に加えて、製品登録でさらに2年間延長され、合計5年間の長期保証をご提供します。





3.2時間で急速ソーラー充電









「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」は最大800Wのソーラーパネル充電入力をサポートし、200Wを4枚使用することで、最速2時間でフル充電することができます。また「Jackery SolarSaga 100/200」は高度なIBCテクノロジーにより、曇りなどの低照度状況での発電量が50%増加します。業界をリードする最大25%の太陽光変換効率により、多くの発電量が確保できます。







4.持続可能なグリーンエネルギー、CO2排出量ゼロ





Jackery ポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせれば太陽光で発電し、ポータブル電源に蓄電して電気が使えるので、環境にもやさしい電気を活用できます。自宅やオフィスでも電力の自給自足による電気代の削減に貢献することができます。



また、Jackery専用アプリでリアルタイムのモニタリングとリモート操作ができます。EPS機能も搭載しており停電時にも中断のない電力供給を保証する信頼性の高いバックアップ電源として活用することができます。



この夏、ご家族とのレジャーの時間を電気でより快適に過ごすために、またソーラーパネルを使った電気代の削減、そしてもしもの時の頼れるバックアップ電源として、ご活用いただけます。



発売製品





・Jackery ポータブル電源 1000 Plus

https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-plus-portable-power-station





価格:168,000円(税込)

容量:1264Wh

サイズ:約356x260x283mm

重量:約14.5kg

AC出力:100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A

AC出力:3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)

DC入力ポート:2ポート合計800W

AC充電時間:約100分間

ソーラー充電時間:約2時間(ソーラーパネル200Wx4枚)







・Jackery Battery Pack 1000 Plus

https://www.jackery.jp/products/jackery-battery-pack-1000-plus









価格:117,600円(税込)

容量:1264Wh

サイズ:約356x260x198mm

重量:約10.2kg

電池:リン酸鉄リチウムイオン電池









・Jackery Solar Generator 1000 Plus

https://www.jackery.jp/products/solar-generator-1000-plus



価格:202,800円(税込)

セット詳細:Jackery ポータブル電源 1000 Plus 1台

Jackery SolarSaga 100 1枚



価格:355,200円(税込)

セット詳細:Jackery ポータブル電源 1000 Plus 1台

Jackery SolarSaga 100 2枚

Jackery Battery Pack 1000 Plus 1台



Jackery Solar Generator 1000 Plusの割引キャンペーン実施のお知らせ





新製品発売を記念し、Jackery Japan公式オンラインストア、Amazon店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店には特別キャンペーンを実施しますので、是非お買い求めください。



Jackery公式オンラインストア:

https://www.jackery.jp/products/solar-generator-1000-plus

Jackery公式Amazon店:

https://www.amazon.co.jp/stores/page/D828C1AE-2351-4166-B804-D9200AA290EF

Jackery公式楽天市場店:

https://item.rakuten.co.jp/jackery-japan/c/0000000137/

Jackery公式Yahoo!ショッピング店:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/jackery-japan/jackerybfb.html



・キャンペーン期間:2023年7月8日(土)11:00~8月8日(金)23:59

・キャンペーン詳細:

キャンペーン期間中に以下の製品を割引でご購入いただくことができます。

1.Jackery ポータブル電源 1000 Plusを10%オフでご購入いただくことができます。

さらにJackery SolarSaga 100を1枚プレゼントします。

2.Jackery ポータブル電源 1000 Plus本体+Jackery SolarSaga 100 またはJackery ポータブル電源 1000 Plus+Jackery Battery Pack 1000 Plusのセットを20%オフでご購入いただくことができます。



Jackeryについて







2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。



- Explore further with Jackery solar -









会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

Twitter:https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



