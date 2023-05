[株式会社セレッソ大阪]





6/10(土)神戸戦をセレッソ大阪トップパートナーのヤンマーホールディングス株式会社による「ヤンマー #Football is our engine サポーティングマッチ」として実施し、来場者先着17,000名様に「ヤンマーオリジナルナップサック」をプレゼントいたします。



対象試合

6月10日(土)19:00キックオフ (ヨドコウ桜スタジアム)

2023明治安田生命J1リーグ第17節

セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸



デザイン



配布について

各ゲートにおいて入場時にお渡し

バックスタンド南ゲート(ビジターサポーター自由席)での配布はございません



#Football is our engineとは



ヤンマーは長年ディーゼルエンジンの製造をコアビジネスとしながらも、サッカーが教えてくれた挑戦の大切さを、自らの成長の原動力としてきました。

これからもサッカーを成長の原動力として、サッカーとともに歩んでいきたいというヤンマーの想いが込められています。

詳細はこちら

https://www.yanmar.com/jp/about/sports/soccer/projects/2020/



当日の試合情報はこちら

https://bit.ly/3pPSM7r





